शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘शिवाजी जन्माला यावा पण…’ शिव ठाकरेने चाहत्यांना दिला संदेश! Sonam Wangchuk यांच्यासाठी केली विशेष पोस्ट

Updated On: Jul 18, 2026 | 05:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

मराठमोळा अभिनेता शिव ठाकरेने सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत चाहत्यांसाठी खास संदेश शेअर केला आहे. "हा कोणत्याही पक्षाविरोधातील मुद्दा नसून चुकीच्या गोष्टींविरोधात उभे राहण्याचा आहे," असे शिवने म्हटले आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सध्या त्याच्या चाहत्यांसाठी खास संदेश जारी केला आहे.
  • सत्तेत कोणताही पक्ष का असेना, आपण गोष्टींविरोधात उभे राहिलेच पाहिजे.
  • धर्मेंद्र प्रधान हे असक्षम शिक्षण मंत्री आहेतअसे नमूद केले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं नाव घेऊन मैदानात उतरलेला मराठमोळा पठ्ठया शिव ठाकरे फक्त मराठी इंडस्ट्री नव्हे तर हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही नेहमी हवा करत असतो. आधी बिग बॉस मग The50, जिथे जाईल तिथे शिवने राडा केला आहे. अशामध्ये सध्या त्याने देशातील सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा ‘SonamWangchuk यांचे उपोषण‘ यावर आपले मत मांडले आहे. शिव ठाकरे याआधीही अनेक सामाजिक विषयांवर मत मांडत आला आहे. जेव्हा मराठीचा मुद्दा होता तेव्हा त्याने स्वतःची कार मराठी माणसांच्या मदतीसाठी शहरात फिरवली होती. अशामध्ये त्याने सध्या त्याच्या चाहत्यांसाठी खास संदेश जारी केला आहे.

Jennifer Winget दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात? व्हायरल व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण

शिव ठाकरे पोस्ट करत म्हणाला आहे की, “‘माझ्या घरात काही झालं नाही आहे किंवा सदर मुद्दा माझ्या घराविषयीचा नाही आहे, तर मी का पुढाकार घेऊ? जेव्हा विषय माझ्या घरापर्यंत पोहचेल तर मी हालचाल करेल.’ जर तुम्ही असा विचार करत असाल तर तुम्ही चुकीचे आहात. जेव्हा कुणी आपल्या देशासाठी आवाज उचलत आहे, चुकीच्या गोष्टींसाठी लढत आहे तर आपण त्यांच्यामागे खंबीर असलो पाहिजे.” पुढे अभिनेता सांगतो कीआमच्या मराठीत एक म्हण आहेशिवाजी जन्माला यावा पण शेजारच्या घरात‘. हा मुद्दा कोणत्या पक्षविरोधात नाहीये. हा विरोध चुकीच्या गोष्टींसाठी आहे. मग सत्तेत कोणताही पक्ष का असेना, आपण गोष्टींविरोधात उभे राहिलेच पाहिजे.

अभिनेता म्हणतो कीजर आपण पुढाकार घेऊ शकत नाही तर जो घेतोय किमान त्याच्यामागे तरी उभे राहा.” एकंदरीत, शिव त्याच्या चाहत्यांना सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा देण्यासाठी सांगत आहे. हा मुद्दा कोणत्या पक्षविरोधात नसून शिक्षणासाठी उचलला गेलेला मुद्दा आहे त्यामुळे आपण त्यासाठी एकत्र आले पाहिजेत असा संदेश त्याने या पोस्टच्या माध्यमातून दिला आहे.

Salman Khan : सलमान खानच्या हस्ते घरांच्या चाव्या, झोपडपट्टीधारकांच्या आयुष्यात नवी सुरुवात

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shiv Thakare (@shivthakare9)

अनेक मराठी कलाकारांनी दिला पाठिंबा!

मराठी सिनेसृष्टीतून याआधी अनेक मराठी कलाकारंनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा दर्शवला होता. अभिनेते अतुल कुलकर्णी यांनी एका दिवसासाठी उपोषण करत सोनम यांना पाठिंबा दर्शवला तर सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ऋतुजा बागवेने सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तिनेलोकशाहीचा मृत्यू! आणि धर्मेंद्र प्रधान हे असक्षम शिक्षण मंत्री आहेतअसे नमूद केले आहे.

Web Title: Shiv thakare posted for sonam wangchuk hunger strike

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 05:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sonam Wangchuk यांना जबरदस्ती उचललं? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल; पोलिसांच्या कारवाईवर तातडीच्या…
1

Sonam Wangchuk यांना जबरदस्ती उचललं? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल; पोलिसांच्या कारवाईवर तातडीच्या…

सोनम वांगचुक प्रकरणावर सुषमा अंधारे आक्रमक; ‘सरकार पुरस्कृत गुंड’ म्हणत भाजप आणि पोलिसांवर निशाणा
2

सोनम वांगचुक प्रकरणावर सुषमा अंधारे आक्रमक; ‘सरकार पुरस्कृत गुंड’ म्हणत भाजप आणि पोलिसांवर निशाणा

Sonam Wangchuk यांच्या प्रकृतीबाबत पत्नीचा गंभीर आरोप; सफदरजंग रुग्णालयाकडून वैद्यकीय अहवाल देण्यास नकार
3

Sonam Wangchuk यांच्या प्रकृतीबाबत पत्नीचा गंभीर आरोप; सफदरजंग रुग्णालयाकडून वैद्यकीय अहवाल देण्यास नकार

Sonam Wangchuk : ‘लोकशाहीचा मृत्यू!’ ऋतुजा बागवेनेही धरली मागणी; सोनम वांगचुक यांना जाहीर केला पाठिंबा
4

Sonam Wangchuk : ‘लोकशाहीचा मृत्यू!’ ऋतुजा बागवेनेही धरली मागणी; सोनम वांगचुक यांना जाहीर केला पाठिंबा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘शिवाजी जन्माला यावा पण…’ शिव ठाकरेने चाहत्यांना दिला संदेश! Sonam Wangchuk यांच्यासाठी केली विशेष पोस्ट

‘शिवाजी जन्माला यावा पण…’ शिव ठाकरेने चाहत्यांना दिला संदेश! Sonam Wangchuk यांच्यासाठी केली विशेष पोस्ट

Jul 18, 2026 | 05:16 PM
‘जनाब’ ते ‘बारा बुद्धीचे साहेब’; गोपीचंद पडळकरांचे संजय राऊतांना जहरी खुले पत्र, सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल

‘जनाब’ ते ‘बारा बुद्धीचे साहेब’; गोपीचंद पडळकरांचे संजय राऊतांना जहरी खुले पत्र, सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल

Jul 18, 2026 | 05:13 PM
श्रीरामपुरात खळबळ! नगरसेविकेचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल, इन्स्टाग्रामवर बदनामी करण्याचा प्रयत्न

श्रीरामपुरात खळबळ! नगरसेविकेचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल, इन्स्टाग्रामवर बदनामी करण्याचा प्रयत्न

Jul 18, 2026 | 05:11 PM
Subodh Bhave : ‘तुला अक्कल आहे का?’ श्रेयस तळपदेनं मध्यरात्री सुबोध भावेला घरी बोलावून चांगलंच सुनावलं, नेमकं काय झालं

Subodh Bhave : ‘तुला अक्कल आहे का?’ श्रेयस तळपदेनं मध्यरात्री सुबोध भावेला घरी बोलावून चांगलंच सुनावलं, नेमकं काय झालं

Jul 18, 2026 | 05:02 PM
Dharashiv Zilla Parishad : धाराशिव ZPचा महत्त्वाचा निर्णय; ३७ आरोग्य सेवक, १९ कनिष्ठ सहाय्यक पदांवर पदोन्नती

Dharashiv Zilla Parishad : धाराशिव ZPचा महत्त्वाचा निर्णय; ३७ आरोग्य सेवक, १९ कनिष्ठ सहाय्यक पदांवर पदोन्नती

Jul 18, 2026 | 04:55 PM
‘भरत गोगावले पालकमंत्री झाले तरी..,’, रायगडच्या पालकमंत्रीपदावर आदिती तटकरेंचं मोठं विधान

‘भरत गोगावले पालकमंत्री झाले तरी..,’, रायगडच्या पालकमंत्रीपदावर आदिती तटकरेंचं मोठं विधान

Jul 18, 2026 | 04:45 PM
Mutual Fund Claim: गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर क्लेम मिळणं झालं सुटसुटीत! सिग्नेचर मिसमॅचचं टेन्शन मिटलं, पाहा नवे नियम

Mutual Fund Claim: गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर क्लेम मिळणं झालं सुटसुटीत! सिग्नेचर मिसमॅचचं टेन्शन मिटलं, पाहा नवे नियम

Jul 18, 2026 | 04:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा