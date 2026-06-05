साऊथ सुपरस्टार Yash झाला अलिबागकर! पत्नी राधिकासह खरेदी केली ‘इतक्या’ कोटींची प्रॉपर्टी, समुद्रकिनारी उभारणार आलिशान घर

यश त्याच्या ‘रामायणम: पार्ट १’ आणि ‘टॉक्सिक’ या दोन चित्रपटांमध्ये व्यस्त असतानाच, त्याने आणि त्याची पत्नी राधिका पंडित यांनी महाराष्ट्रातील अलिबाग येथे कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता खरेदी केली आहे. रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी फर्म ‘लियासेस फोरस’ला मिळालेल्या नोंदणी कागदपत्रांनुसार, यश आणि राधिका पंडित यांनी संयुक्तपणे रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यात, कामठ गावातील शेतजमिनीचे दोन भूखंड २४ कोटी रुपयांना खरेदी केले आहेत.
या व्यवहाराची नोंदणी अलिबाग उपनिबंधक कार्यालयात १८ मे २०२६ रोजी करण्यात आली. कागदपत्रांनुसार, ही मालमत्ता किहीम बीचला लागून असलेल्या कामठ गावाच्या किनारी भागात, एका छोट्या बाजारपेठेच्या परिसरात आहे. या मालमत्तेच्या एका बाजूला गावातील रस्ता आणि दुसऱ्या बाजूला समुद्र आहे.
राधिका पंडित आणि यश यांनी या मालमत्तेसाठी १.४४ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क, ६०,००० रुपयांचे नोंदणी शुल्क आणि ५,२०० रुपयांचे दस्तऐवजीकरण शुल्क भरले आहे. ही जमीन १.३ एकरमध्ये पसरलेली असून त्यावर आधीच एक घर बांधलेले आहे.
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या सेलिब्रिटींचीही अलिबागमध्ये मालमत्ता
डेक्कन हेराल्डमधील एका वृत्तानुसार, अभिनेते यश आणि राधिका पंडित या जमिनीवर एक आलिशान घर बांधण्याची योजना आखत आहेत, जेणेकरून ते तिथे आपल्या सुट्ट्या घालवू शकतील. ही मालमत्ता किहीम बीचजवळ असून, तिथून थेट समुद्रकिनाऱ्यावर जाता येते. अलिबागमध्ये मालमत्ता खरेदी करून, यश आणि राधिका आता शाहरुख खान, दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांच्यासह अलिबागमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या यादीत सामील झाले आहेत.
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यश आणि राधिका पंडित यांच्या इतर मालमत्तांमध्ये बंगळूरुमधील ६-८ कोटी रुपये (अंदाजे १.२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) किमतीच्या एका डुप्लेक्सचा समावेश आहे. कर्नाटकमध्ये त्यांच्या मालकीचे एक आलिशान फार्महाऊसदेखील आहे. या जोडप्याकडे कोट्यवधी रुपयांच्या गाड्यांचा संग्रहही आहे. वृत्तानुसार, यश एका चित्रपटासाठी १००-२०० कोटी रुपये (अंदाजे १.२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) मानधन घेतो. वृत्तानुसार, तो ‘रामायणम’च्या दोन्ही भागांसाठी १०० कोटी रुपये (अंदाजे १.२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) घेत आहे, ज्यात तो लंकेचा राजा रावणाची भूमिका साकारणार आहे. त्याची एकूण संपत्ती ५३ कोटी रुपये (अंदाजे ५.३ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) असल्याचा अंदाज आहे.