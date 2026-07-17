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Jr NTR: बालकलाकार ते ग्लोबल स्टार! सुपरस्टार एनटीआरबद्दलच्या ‘या’ ७ गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का?

Updated On: Jul 17, 2026 | 02:16 PM IST
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सारांश

'आरआरआर' फेम सुपरस्टार ज्युनिअर एनटीआरच्या आयुष्यातील ७ रंजक आणि माहित नसलेल्या गोष्टी जाणून घ्या. बालकलाकार म्हणून सुरुवात, कुचिपुडी नृत्य, फिटनेस, कुटुंब आणि आगामी चित्रपटांबद्दल वाचा.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Jr NTR: दाक्षिणात्य सुपरस्टार ज्युनिअर एनटीआर (NTR Jr.) हा आज भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्यांपैकी एक मानला जातो. दमदार अभिनय, जबरदस्त डान्स आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाच्या जोरावर त्याने केवळ दक्षिणेतच नव्हे, तर संपूर्ण देशात आणि जगभरात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘आरआरआर’नंतर त्याच्या लोकप्रियतेत मोठी भर पडली. मात्र, पडद्यावर दिसणाऱ्या या सुपरस्टारच्या आयुष्यातील काही पैलू आजही अनेक चाहत्यांना माहीत नाहीत. जाणून घेऊया एनटीआरबद्दलच्या सात खास गोष्टी…

१. बालकलाकार म्हणून केली कारकिर्दीची सुरुवात

एनटीआरने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात बालकलाकार म्हणून केली. त्याचे आजोबा आणि दिग्गज अभिनेते नंदामुरी तारका रामाराव (NTR) यांच्या ‘ब्रह्मर्षी विश्वामित्र’ या चित्रपटातून तो प्रथम झळकला. लहान वयातच अभिनयाची गोडी लागल्यामुळे पुढे त्याने तेलुगू चित्रपटसृष्टीत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं.

२. कुचिपुडी नृत्यात पारंगत

एनटीआर हा प्रशिक्षित कुचिपुडी नर्तक आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रत्येक डान्स परफॉर्मन्समध्ये शास्त्रीय नृत्याची झलक, अचूकता आणि सहजता पाहायला मिळते. आजही तो भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोत्तम नर्तकांपैकी एक मानला जातो.

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३. अभिनेता आणि गायकही

अभिनयासोबतच एनटीआरने पार्श्वगायनातही आपली छाप सोडली आहे. त्याने आपल्या काही चित्रपटांमधील गाणी स्वतः गायली असून, विविध भाषांवरील प्रभुत्वामुळे तो अखिल भारतीय कलाकार म्हणून ओळखला जातो.

४. फिटनेससाठी कमालीची शिस्त

एनटीआर प्रत्येक भूमिकेसाठी स्वतःमध्ये मोठे शारीरिक बदल करतो. त्यामागे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि कठोर मेहनत असते. प्रत्येक पात्रासाठी तो घेत असलेली मेहनत त्याच्या समर्पणाची साक्ष देते.

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५. कुटुंबाला देतो प्राधान्य

व्यस्त चित्रपट कारकिर्द असूनही एनटीआर कुटुंबासाठी वेळ काढतो. पत्नी आणि मुलांसोबत वेळ घालवणे हे त्याच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे तो अनेकदा सांगतो.

६. यशानंतरही कायम साधेपणा

इंडस्ट्रीतील सहकारी आणि तंत्रज्ञ एनटीआरच्या नम्र स्वभावाचे कायम कौतुक करतात. सेटवर प्रत्येकाशी आदराने वागणे आणि टीमसोबत सहज मिसळणे ही त्याची खास ओळख आहे.

७. जागतिक स्टार, पण मुळांशी कायम जोडलेला

‘आरआरआर’नंतर एनटीआरला जागतिक स्तरावर मोठी लोकप्रियता मिळाली. तरीही तो आपल्या तेलुगू संस्कृती, भाषा आणि चाहत्यांशी कायम जोडलेला आहे. यामुळेच त्याच्यावर चाहत्यांचे प्रेम दिवसेंदिवस वाढत आहे.

दरम्यान, एनटीआर लवकरच दिग्दर्शक प्रशांत नील यांच्या ‘ड्रॅगन’ या चित्रपटात झळकणार असून, #NTRxTrivikram या बहुचर्चित प्रकल्पातही तो मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. या दोन्ही चित्रपटांबाबत चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.

Web Title: From child artist to global star did you know these 7 fascinating facts about superstar jr ntr

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Published On: Jul 17, 2026 | 02:16 PM

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