PV Sindhu ची विजयी गर्जना; चेन यूफेईला नमवत Japan Open 2026 च्या फायनलमध्ये धडक

महिला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत चीनची टोकियो ऑलिम्पिक चॅम्पियन चेन यूफेई दुखापतीमुळे माघार घेतल्याने सिंधूला जपान ओपनच्या विजेतेपदाच्या सामन्यात प्रवेश मिळाला. उपांत्य फेरीत सिंधू आघाडीवर होती, परंतु जागतिक क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या चेनला हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे सामन्यातून माघार घ्यावी लागली. यामुळे सिंधू अंतिम फेरीत पोहोचली.
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सिंधूने पहिल्या सेटपासूनच वर्चस्व गाजवले आणि दुसऱ्या सेटमध्येही आघाडी कायम ठेवली. सिंधूने दमदार सुरुवात करत १०-५ अशी आघाडी घेतली, त्यानंतर मध्यंतराच्या वेळी तिने ११-७ अशी आघाडी घेतली. चेनने झुंज देत १८-१८ अशी बरोबरी साधली, पण भारतीय खेळाडूने आपला संयम राखत पहिला गेम जिंकला. सिंधूने दुसऱ्या गेममध्येही हाच वेग कायम ठेवला आणि १५-१० अशी आघाडी घेतली, पण त्यानंतर चेनला दुखापतग्रस्त होऊन खेळातून माघार घ्यावी लागली. यापूर्वी, पीव्ही सिंधूला माजी विश्वविजेती नाओमी ओकुहाराविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात वॉकओव्हर मिळाला होता . चिनी खेळाडूविरुद्धचा उपांत्य फेरीचा सामना सिंधूसाठी सोपा नव्हता, कारण ती यापूर्वी पाच सामने हरली होती. पीव्ही सिंधू आता १९ जुलै रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात अकाने यामागुची आणि कुसुमा वरदानी यांच्यातील दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या विजेत्याशी सामना करेल.
🚨 INTO THE FINALS PV Sindhu defeats Chen Yufei at Japan Open to reach one step away from the title 💪🏽 🎥: BWFpic.twitter.com/OFEga4aZVO — BAI Media (@BAI_Media) July 18, 2026
जागतिक क्रमवारीत ( World Ranking) 9 व्या क्रमांकावर असलेली सिंधू २०२६ मध्ये उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. दोन वर्षानंतर ती स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात खेळणार आहे. यापूर्वी, तिने २०२४ मध्ये सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचा अंतिम सामना जिंकला होता. सिंधूने शेवटचे विजेतेपद २०२२ मध्ये सिंगापूर ओपन सुपर ५०० मध्ये जिंकले होते.
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