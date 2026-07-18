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PV Sindhu ची विजयी गर्जना; चेन यूफेईला नमवत Japan Open 2026 च्या फायनलमध्ये धडक

Updated On: Jul 18, 2026 | 01:31 PM IST
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सारांश

P.V Sindhu Beat Chen Yufei in Japan Open Semi Final: जपान ओपनच्या उपांत्य फेरीत भारतीय स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूने चिनी खेळाडूविरुद्ध उत्कृष्ट खेळ केला. यासह तिने अंतिम फेरीत धडक मारली आहे.

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विस्तार
  • P.V Sindhu ची विजयी गर्जना
  • Japan Open 2026 च्या फायनलमध्ये धडक
  • सिंधूचा उत्कृष्ट खेळ पण चेन जखमी
भारतीय स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूने जपान ओपन सुपर-७५० बॅडमिंटन स्पर्धेच्या ( Japan Open 2026) फायनलमध्ये धडक मारली. सिंधूने उपांत्य फेरीत चिनी खेळाडू चेन युफेईविरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी करत अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. आपल्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच पीव्ही सिंधू ( P.V Sindhu) जपान ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचली आहे.

 

महिला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत चीनची टोकियो ऑलिम्पिक चॅम्पियन चेन यूफेई दुखापतीमुळे माघार घेतल्याने सिंधूला जपान ओपनच्या विजेतेपदाच्या सामन्यात प्रवेश मिळाला. उपांत्य फेरीत सिंधू आघाडीवर होती, परंतु जागतिक क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या चेनला हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे सामन्यातून माघार घ्यावी लागली. यामुळे सिंधू अंतिम फेरीत पोहोचली.

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सिंधूचा उत्कृष्ट खेळ पण चेन जखमी

सिंधूने पहिल्या सेटपासूनच वर्चस्व गाजवले आणि दुसऱ्या सेटमध्येही आघाडी कायम ठेवली. सिंधूने दमदार सुरुवात करत १०-५ अशी आघाडी घेतली, त्यानंतर मध्यंतराच्या वेळी तिने ११-७ अशी आघाडी घेतली. चेनने झुंज देत १८-१८ अशी बरोबरी साधली, पण भारतीय खेळाडूने आपला संयम राखत पहिला गेम जिंकला. सिंधूने दुसऱ्या गेममध्येही हाच वेग कायम ठेवला आणि १५-१० अशी आघाडी घेतली, पण त्यानंतर चेनला दुखापतग्रस्त होऊन खेळातून माघार घ्यावी लागली. यापूर्वी, पीव्ही सिंधूला माजी विश्वविजेती नाओमी ओकुहाराविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात वॉकओव्हर मिळाला होता . चिनी खेळाडूविरुद्धचा उपांत्य फेरीचा सामना सिंधूसाठी सोपा नव्हता, कारण ती यापूर्वी पाच सामने हरली होती. पीव्ही सिंधू आता १९ जुलै रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात अकाने यामागुची आणि कुसुमा वरदानी यांच्यातील दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या विजेत्याशी सामना करेल.

दोन वर्षांनंतर खेळणार अंतिम सामना

जागतिक क्रमवारीत ( World Ranking) 9 व्या क्रमांकावर असलेली सिंधू २०२६ मध्ये उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. दोन वर्षानंतर ती स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात खेळणार आहे. यापूर्वी, तिने २०२४ मध्ये सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचा अंतिम सामना जिंकला होता. सिंधूने शेवटचे विजेतेपद २०२२ मध्ये सिंगापूर ओपन सुपर ५०० मध्ये जिंकले होते.

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Web Title: Pv sindhu japan open 2026 final beat chen yufei in semi final

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Published On: Jul 18, 2026 | 01:31 PM

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