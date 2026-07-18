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PF धारकांसाठी मोठी बातमी! जुने प्रलंबित क्लेम वेळेत सोडवण्यासाठी EPFO चा मोठा निर्णय, VISHWAS 2026 केला लॉन्च

Updated On: Jul 18, 2026 | 01:37 PM IST
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सारांश

EPFO ने पीएफ धारकांचे अडकलेले पैसे आणि जुने प्रलंबित क्लेम्स जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी VISHWAS 2026 मोहीम सुरू केली आहे. या विशेष मोहिमेमुळे तांत्रिक कारणांमुळे किंवा इतर त्रुटींमुळे रखडलेले कोट्यवधी रुपयांचे क्लेम्स मार्गी लागणार असून सामान्य नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

(फोटो सौजन्य: X)

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • PF धारकांसाठी मोठी बातमी!
  • EPFO चा मोठा निर्णय,
  • जुने प्रलंबित क्लेम वेळेत सोडवले जाणार
EPFO VISHWAS 2026 : कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जर तुम्ही EPFO ​​कडे दावा दाखल केला असेल आणि तो अद्याप प्रलंबित असेल, तर ते सर्व जुने प्रलंबित दावे आता निकाली काढले जाणार आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने EPFO कंपन्यांकडून PF योगदानास होणाऱ्या विलंबाशी संबंधित जुने वाद आणि खटले जलदगतीने सोडवण्यासाठी ‘VISHWAS २०२६’ नावाची एक-वेळ विवाद निवारण योजना सुरू केली आहे.  विवादांचे निराकरण करण्यात मदत करण्यासाठी हा एक-वेळचा विवाद निवारण कार्यक्रम आहे.

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कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने माहिती देताना हे स्पष्ट केलं आहे. मंत्रालयाच्या एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करताना, स्वैच्छिक अनुपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, कायदेशीर वाद कमी करण्यासाठी आणि नुकसान भरपाई व दंडाशी संबंधित प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या विवादांचे जलद निराकरण सक्षम करण्यासाठी VISHWAS, 2026 योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना नियोक्त्यांना एका पारदर्शक, पूर्णपणे डिजिटल आणि वेळेच्या मर्यादेत पात्र प्रकरणे निकाली काढण्याची संधी प्रदान करते.”

सहा महिने खुली राहील योजना

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सांगितले की, ही योजना २९ जून २०२६ रोजी अंमलात आली असून ती सहा महिने खुली राहील. यामध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी अधिनियम, १९५२ च्या कलम १४ब अंतर्गत दंड आकारणीशी संबंधित विवाद आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या कलम १२८ अंतर्गत दंड आकारणीशी संबंधित विवादांचा समावेश आहे.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, “कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करताना, नियमांचे स्वयंस्फूर्त पालन करण्यास प्रोत्साहन देणे, कायदेशीर वाद कमी करणे आणि दंड/नुकसान भरपाईशी संबंधित प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या वादांचे जलद निराकरण करणे या उद्देशाने ‘VISHWAS, 2026’ सुरू करण्यात आला आहे.”

कोणती प्रकरणे हाताळेल?

  • ज्या प्रकरणांमध्ये दंड किंवा नुकसान भरपाईच्या आदेशांना न्यायालयीन मंचासमोर आव्हान दिले गेले आहे.
  • नुकसान भरपाई किंवा दंडाचे अंतिम आदेश, जिथे वसुली प्रलंबित आहे किंवा केवळ अंशतः वसूल झाली आहे, ज्यामध्ये वसुली प्रमाणपत्र (RRC) असलेल्या प्रकरणांचा समावेश आहे.
  • ज्या प्रकरणांमध्ये नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, परंतु नुकसान भरपाई किंवा दंडाचे अंतिम आदेश अद्याप जारी केलेले नाहीत.
  • ज्या प्रकरणांमध्ये दंड किंवा नुकसान भरपाईच्या नोटिसा अद्याप बजावण्यात आलेल्या नाहीत.
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Web Title: Big news pf account holders major decision by epfo old pending claims settled on time

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Published On: Jul 18, 2026 | 01:37 PM

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