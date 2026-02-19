Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Do Deewane Seher Mein चे ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू; मृणाल ठाकुर आणि सिद्धांतची रोमँटिक केमिस्ट्री पाहण्यासाठी व्हा सज्ज

मृणाल ठाकुर आणि सिद्धांत चतुर्वेदीचा रोमँटिक चित्रपट आता लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे, ज्याचे नाव आहे ‘दो दीवाने सहर में'. या चित्रपटाची ॲडव्हान्स सुरु झाली असून, त्याला चाहत्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

झी स्टुडिओज आणि भन्साळी प्रॉडक्शन्स यांच्या आगामी रोमँटिक चित्रपट ‘दो दीवाने सहर में’ने प्रदर्शना आधीच प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले आहे. भव्यता आणि भावनांची सांगड घालणाऱ्या या बॅनर्सकडून येणारा प्रत्येक चित्रपट वेगळेपण जपतो, आणि यावेळी ते एका ‘इम्परफेक्ट’ पण मनस्वी प्रेमकथेची मांडणी घेऊन आले आहेत.

या चित्रपटात मृणाल ठाकुर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी या दोघांची नवी जोडी पहिल्यांदाच एकत्र झळकणार आहे. त्यांच्या केमिस्ट्रीची झलक ट्रेलरमधूनच पाहायला मिळाली असून, दोघांच्या व्यक्तिरेखांमधील भावनिक गुंतागुंत आणि नजरेतून बोलणारा संवाद प्रेक्षकांना आकर्षित करत आहे. ही केवळ प्रेमकथा नाही; तर ती दोन वेगवेगळ्या स्वभावांच्या, वेगवेगळ्या जखमा आणि अपेक्षा घेऊन जगणाऱ्या व्यक्तींची भावनिक कथा असणार आहे.

“लल्ला… तैयार रहना!” ‘सुबेदार’मधील जबरदस्त गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस; अनिल कपूरचा दिसला खतरनाक लूक

शांततेतून उलगडणार प्रेमाच्या भावना

‘दो दीवाने सहर में’ प्रेमाच्या पारंपरिक चौकटी मोडत, संवादांपेक्षा शांततेला अधिक महत्त्व देते. अनेक प्रसंगांमध्ये शब्द नसतात, पण नजर, हावभाव आणि अंतर यांतून नात्यांची गुंतागुंत स्पष्ट होते. आजच्या काळातील नात्यांमध्ये असलेली अनिश्चितता, गैरसमज, स्वाभिमान आणि भावनिक असुरक्षितता यांचा वास्तवदर्शी वेध चित्रपट घेतो. प्रेम नेहमीच परिपूर्ण नसते, कधी ते अपूर्णतेतच पूर्णत्व शोधते. या संकल्पनेवर आधारित कथानक प्रेक्षकांना स्वतःच्या आयुष्यातील नात्यांची आठवण करून देते. आणि म्हणूनच हा चित्रपट प्रेक्षकांना आपलासा वाटणार आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zee Studios (@zeestudiosofficial)

ट्रेलर आणि संगीताची जादू

चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. भावस्पर्शी पार्श्वसंगीत, सुंदर लोकेशन्स आणि शांत पण प्रभावी संवादांनी कथानकाची झलक अधिक प्रभावी बनवली. गाण्यांमध्येही रूहानी आणि नॉस्टॅल्जिक टोन जाणवतो, जो कथेला अधिक सखोल बनवतो. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रवी उदयवार यांनी केले आहे. भावनिक विषयांची संवेदनशील हाताळणी करण्यासाठी ओळखले जाणारे दिग्दर्शक म्हणून त्यांची शैली या चित्रपटात ठळकपणे जाणवते. निर्मितीमध्ये संजय लीला भन्साळी प्रेरणा सिंग, उमेश कुमार बंसल आणि भारत कुमार रंगा यांनी ‘रवि उद्यावर फिल्म्स’च्या सहकार्याने सहभाग घेतला आहे.

विपुल अमृतलाल शाह यांचा ‘The Kerala Story 2’ करणार धमाका; निर्मात्यांनी तेलुगू–कन्नड ट्रेलर केले रिलीज

चित्रपटाची ॲडव्हान्स बुकिंग सुरु

चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी आता अवघा एक दिवस शिल्लक असून अधिकृत ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू देखील झाली आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना मोठ्या पडद्यावर हा रूहानी रोमँस अनुभवण्यासाठी आपली आसने ॲडव्हान्स बुकिंगमधून राखून ठेवण्याची संधी मिळाली आहे. ‘दो दीवाने सहर में’ हा चित्रपट येत्या २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. जो पाहण्यासाठी चाहते आता उत्सुक आहेत.

Published On: Feb 19, 2026 | 07:00 PM

Feb 19, 2026 | 07:00 PM
