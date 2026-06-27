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K Bhagyaraj Passes Away : मनोरंजनविश्वात शोककळा! अभिनेते-दिग्दर्शक के. भाग्यराज यांचे वयाच्या ७३व्या वर्षी निधन

Updated On: Jun 27, 2026 | 11:18 AM IST
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सारांश

Tamil actor K Bhagyaraj : तमिळ चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक आणि पटकथालेखक के. भाग्यराज यांचे वयाच्या ७३व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. चेन्नई येथे त्यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.

मनोरंजनविश्वात शोककळा! अभिनेते-दिग्दर्शक के. भाग्यराज यांचे वयाच्या ७३व्या वर्षी निधन

मनोरंजनविश्वात शोककळा! अभिनेते-दिग्दर्शक के. भाग्यराज यांचे वयाच्या ७३व्या वर्षी निधन

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विस्तार
  • मनोरंजनविश्वात शोककळा!
  • अभिनेते-दिग्दर्शक के. भाग्यराज यांचे वयाच्या ७३व्या वर्षी निधन
  • तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रभावशाली चित्रपट निर्माते
K Bhagyaraj Passes Away News Marathi : प्रख्यात चित्रपट दिग्दर्शक भाग्यराज यांचे आज, २७ जून रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते ७३ वर्षांचे होते. आज सकाळी चेन्नई येथील त्यांच्या निवासस्थानी भाग्यराज यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांना तातडीने अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान रुग्णालयात डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. भाग्यराज हे तमिळ चित्रपटसृष्टीत केवळ दिग्दर्शक म्हणूनच नव्हे, तर एक अभिनेते म्हणूनही प्रसिद्ध होते. भाग्यराज यांच्या कुटुंबात त्यांची पत्नी, अभिनेत्री पूर्णिमा भाग्यराज आणि त्यांची मुले, अभिनेते शंतनू भाग्यराज व मुलगी सरन्या भाग्यराज यांचा समावेश आहे. हे ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते अलीकडेपर्यंत सार्वजनिक जीवनात सक्रिय होते आणि त्यांच्या निधनाच्या काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी गोव्यात अभिनेत्री-राजकारणी खुशबू सुंदर यांच्या मुलीच्या लग्नाला हजेरी लावली होती.

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दिग्दर्शक इमायम भारथिराजा यांच्याकडे सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केल्यानंतर त्यांनी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. त्यांचे गुरू भारथिराजा यांचे १० जून रोजी निधन झाले, तर त्यांचे शिष्य भाग्यराज यांचे १७ दिवसांनंतर निधन झाले. या बातमीनंतर चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. ७ जानेवारी १९५३ रोजी इरोड जिल्ह्यातील वेल्लाकोविल येथे जन्मलेल्या भाग्यराज यांनी भरतीराजा यांच्याकडे सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात केली. नंतर त्यांनी ‘सुवर ईला चित्रमंगला’ या चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केले.

तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रभावशाली चित्रपट निर्माते आणि लेखकांपैकी एक बनले. मध्यमवर्गीय कौटुंबिक नाटकांची विशिष्ट शैली, उत्कृष्ट पटकथा लेखन आणि सामाजिकदृष्ट्या समर्पक कथाकथनासाठी ते ओळखले जात, ज्याने १९८० आणि १९९० च्या दशकात तमिळ चित्रपटसृष्टीत एका नव्या युगाची सुरुवात केली.

‘अंधा ७ दक्षिणा’, ‘मुंधनाई मुदिचू’, ‘इंदू पोई नाली वा’, ‘चिन्ना वीडू’ आणि ‘डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग’ यांसारख्या अनेक यशस्वी चित्रपटांचे दिग्दर्शन आणि त्यात अभिनय केला. आपल्या कौटुंबिक कथा, विनोदी चित्रपट आणि भावनिक पटकथांद्वारे त्यांनी तमिळ चित्रपटसृष्टीत स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्ती, राजकीय नेते आणि चाहते त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहेत. आपल्या गौरवशाली कारकिर्दीत, भाग्यराज यांनी २५ हून अधिक चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आणि ७५ हून अधिक चित्रपटांमध्ये अभिनय केला.

दिग्दर्शक भाग्यराज यांचे चाहते सोशल मीडियावर त्यांना श्रद्धांजली वाहून त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहेत. यामध्ये चित्रपट वितरक आणि त्यांच्या सह-कलाकारांचा समावेश आहे. दिग्दर्शकाच्या जवळचे लोक आणि त्यांचे चाहते त्यांच्यासोबतचे स्वतःचे फोटो शेअर करत आहेत आणि त्यांच्या निधनाला तमिळ चित्रपटसृष्टीचे मोठे नुकसान म्हणत आहेत.

भाग्यराज यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीतही आपली छाप सोडली, त्यांनी ‘आखिरी रास्ता’ (१९८६) या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले, ज्यात अमिताभ बच्चन यांनी दुहेरी भूमिकेत जया प्रदा, श्रीदेवी आणि अनुपम खेर यांच्यासोबत काम केले होते. सूडावर आधारित हा चित्रपट त्या दशकातील सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपटांपैकी एक ठरला आणि या चित्रपटाने तमिळ चित्रपटसृष्टीच्या पलीकडेही भाग्यराज यांची कथाकथन क्षमता दाखवून दिली.

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Web Title: Tamil actor director k bhagyaraj passes away at 73 due to heart attack

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Published On: Jun 27, 2026 | 11:18 AM

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