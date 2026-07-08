थेट तंबूत! Jos Butler कडून एकाच सामन्यात 5 डिसमिसलचा रेकॉर्ड; भारताच्या फलंदाजांची लावली वाट

इंग्लंडच्या गोलंदाजीसमोर भारताचे फलंदाज सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी कमाल केलीच पण विकेटच्या मागे जोस बटलरने देखील चांगली कामगिरी केली आहे. जोस बटलरने कालच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल आणि शिवम दुबेला विकेटच्या मागे आउट केले.
विकेटकिपर जोस बटलरने एकाच सामन्यात विकेटकिपर म्हणून सर्वाधिक विकेट एकाच सामन्यात घेण्याचा विक्रम केला आहे. जोस बटलरने मेट प्रायरचा रेकॉर्ड मोडला आहे. 2007 मध्ये केपटाउनमध्ये साऊथ आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात प्रायरने एकाच वेळेस 4 जणांना स्टंपमागे आउट केले होते. आता या यादीत जोस बटलर दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. पहिल्या स्थानावर न्यूझीलंडचा मिचेल आहे. त्याने एकाच सामन्यात 6 डिसमिसल केले होते.
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जोस बटलरच्या नावावर सर्वाधिक रन्स
जोस बटलरने तिसऱ्या टी 20 सामन्यात फलंदाजीत देखील आपले योगदान दिले. त्याने 21 बॉलमध्ये एकूण 36 रन्सची महत्वाची खेळी केली. आतापर्यंत 158 टी 20 सामन्यांमध्ये जोस बटलरने 4000 पेक्षा अधिक रन्स आपल्या नावावर केल्या आहेत. ज्यामध्ये 25 पेक्षा जास्त अर्धशतके आणि एका शतकाचा समावेश आहे.
Adil Rashid ने मोडला ‘हा’ मोठा रेकॉर्ड
कालच्या सामन्यात इंग्लंडचा लेग स्पिनर आदिल रशीदने शानदार गोलंदाजी केली. ज्याने कालच्या सामन्यात 2.4 ओव्हर्सची गोलंदाजी केली. यामध्ये त्याने 14 रन्स देत महत्वाच्या 2 विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे भारताच्या अडचणी वाढल्या होता. यामुळे आदिल रशीद इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये टी 20 मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारा दुसरा गोलंदाज ठरला आहे.
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आदिल रशीद इंग्लंडचा अत्यंत महत्वाचा असा गोलंदाज आहे. इंग्लंडला अनेक सामन्यात त्याने विजय मिळवून दिला आहे. आदिल रशीदच्या नावावर टी 20 क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत 166 विकेट्स झाल्या आहेत. आदिल रशीद दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर पहिल्या स्थानावर राशीद खान आहे. ज्याच्या नावावर 193 विकेट्स आहेत.