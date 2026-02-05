Meghalaya News : मेघालयात दुर्दैवी दुर्घटना, कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, १० कामगारांचा मृत्यू

Meghalaya News Marathi: मेघालयातील ताश्खाई परिसरातील कोळसा खाणीत झालेल्या भीषण स्फोटात मोठी दुर्घटना घडली आहे. किमान १० कामगारांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली आहे आणि स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी तात्काळ बचाव कार्य सुरू केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ताश्खाई कोळसा खाणीत मोठा स्फोट झाला, कामगार आतमध्ये अडकल्याची माहिती आहे. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की खाणीतील कामगार बाहेर पडू शकले नाहीत. सर्व मृत आसामचे असल्याचा संशय आहे, जरी प्रशासन अद्याप अधिकृत पुष्टी शोधत आहे.
स्थानिक सूत्रांनुसार, मृत कामगारांपैकी एक आसामच्या कटिगरा प्रदेशातील बिहारा गावचा रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे. अपघाताची माहिती मिळताच, मेघालय पोलीस आणि बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि बचाव आणि मदत कार्य सुरू केले. खाणीत अडकलेल्या इतर कामगारांना शोधण्यासाठी सखोल शोध मोहीम सुरू आहे.
प्रशासनाने आजूबाजूच्या परिसराला वेढा घातला आहे आणि बचाव कार्यात अडथळा येऊ नये म्हणून सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की स्फोटाचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. सुरुवातीला, खाणीतील गॅस गळती किंवा तांत्रिक बिघाड हे संभाव्य कारण मानले जात आहे, जरी तपास पूर्ण झाल्यानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल.
या अपघातामुळे कामगारांच्या सुरक्षिततेवर आणि बेकायदेशीर खाणकामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. स्थानिक प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.
बेकायदेशीर कोळसा खाणकाम करताना डायनामाइटचा वापर हा स्फोटाचे कारण असल्याचे मानले जाते. जेव्हा पोलिस अधीक्षकांना विचारण्यात आले की खाण बेकायदेशीरपणे चालत होती का, तेव्हा पोलिस अधिकारी विकास म्हणाले, “हो, तसे दिसते.” तथापि, त्यांनी पुढे सांगितले की स्फोटाचे कारण अद्याप कळलेले नाही आणि त्याची चौकशी केली जाईल.
२०१४ मध्ये, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) मेघालयात पर्यावरणीय नुकसान आणि सुरक्षिततेचे धोके लक्षात घेऊन रॅट-होल कोळसा खाणकाम आणि इतर बेकायदेशीर खाणकाम पद्धतींवर बंदी घातली. या पद्धतींद्वारे काढलेल्या कोळशाच्या बेकायदेशीर वाहतुकीवरही बंदी घातली.
रॅट-होल खाणकामात, कामगार कोळसा काढण्यासाठी अरुंद बोगदे, सामान्यतः ३ ते ४ फूट उंच, खोदतात. या बोगद्यांना अनेकदा “रॅट-होल” म्हटले जाते कारण ते एका व्यक्तीलाच सामावून घेतात. नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या पद्धतींवरील ही बंदी कायम ठेवली आणि केवळ सुरक्षित खाणकाम पद्धती आणि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांसह नियंत्रित प्रक्रियांनुसार खाणकाम करण्यास परवानगी दिली.