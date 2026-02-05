Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Nanded News : नांदेडमध्ये कला महोत्सव ठरला फ्लॉप! रिकाम्या खुर्च्यांसमोर लोककलेचा अपमान

नांदेडमध्ये लाखो रुपये खर्च करुन नांदेड कला महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र याकडे प्रेक्षकांनी पाठ फिरवल्यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच कलाकारांनी नाराजी व्यक्त केले आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 05:32 PM
Artists expressed their disappointment due to the lack of audience in Nanded Art Festival.

नांदेड कला महोत्सव मध्ये प्रेक्षक न आल्यामुळे कलाकारांनी नाराजी व्यक्त केली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

नवराष्ट्र : संतोष कुलकर्णी : नांदेड : लाखो रुपयांची उधळपट्टी करून राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला वैशिष्ट्यपूर्ण कला महोत्सव प्रेक्षकांच्या अभावी अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयशी ठरल्याचे विदारक चित्र नांदेडमध्ये (Nanded News) दिसून आले. तीन फेब्रुवारी रोजी कुसुम सभागृहात या महोत्सवाचा शुभारंभ झाला. मात्र पहिल्याच दिवशी प्रेक्षकांनी पाठ फिरवल्याने शासनाच्या लाखो रुपयांच्या निधीचा उपयोग नेमका कुणासाठी आणि कशासाठी करण्यात आला, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महोत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद करण्यात आली असतानाही कार्यक्रमाच्या प्रचार व प्रसिद्धीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे प्रकर्षाने जाणवले.

परिणामी, सातशे ते आठशे प्रेक्षक बसू शकतील इतक्या प्रशस्त सभागृहात केवळ मोजकेच प्रेक्षक उपस्थित होते. या लोककलेच्या उत्सवाला मिळालेला हा अल्प प्रतिसाद प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेचे द्योतक ठरत आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण कला महोत्सवात वासुदेव, जागरण गोंधळ, पोतराज, करपल्लवी, लोकवाद्य, कीर्तन तसेच विविध आदिवासी लोककलांचे सादरीकरण ठेवण्यात आले होते. किनवट तालुक्यातील चिखली तांडा, खांबाळा येथून सुमारे दोनशे किलोमीटरचा प्रवास करून बंजारा समाजातील पुरुष व महिला कलाकार आपली लोकसंस्कृती सादर करण्यासाठी नांदेडमध्ये आले होते. मात्र त्यांना दिलेला वेळ अत्यंत अपुरा ठरला. महिला कलाकारांना अवघ्या वीस मिनिटांचा तर पुरुष कलाकारांना केवळ पाच मिनिटांचा कालावधी प्रबोधनात्मक सादरीकरणासाठी देण्यात आला. एवढ्या कमी वेळेत बंजारा लोकसंस्कृतीची ओळख करून देणे अशक्य असल्याची भावना कलाकारांनी व्यक्त केली. कोणत्याही लोककलेची सुरुवात मंगलाचरणाने व प्राथमिक सादरीकरणाने होते.

हे देखील वाचा : रायगडच्या राजकारणात भूकंप! मनसे महाविकास आघाडीतून पडली बाहेर

बंजारा लोकसंस्कृती ही नृत्य किवा गायनापुरती मर्यादित नसून ती त्याच्या जगण्याशी, चालीरीतीशी आणि जीवनमूल्यांशी जोडलेली आहे. ही संस्कृती शहरी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी या महोत्सवातून मिळेल, अशी कलाकारांची अपेक्षा होती. मात्र प्रेक्षकांच्या अभावामुळे ती अपेक्षा फोल ठरली. या महोत्सवात सुमारे दहा संच सहभागी झाले होते. परंतु दहा-बारा प्रेक्षकांसमोर सादरीकरण करताना कलाकारांची ऊर्जा, उत्साह आणि आत्मविश्वास कमी झाल्याचे जाणवत होते. काही महिला कलाकारांनी किमान अर्धा तास तरी सादरीकरणासाठी मिळायला हवा होता, अशी मागणी केली. तसेच लोककलावंतांना सन्मानाने वागणूक देणे गरजेचे असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. एकूणच या घटनेमुळे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन, प्रचार-प्रसार आणि लोककलावंतांच्या सन्मानाबाबत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. भविष्यात अशा महोत्सवांचे आयोजन करताना अधिक अभ्यासपूर्ण, नियोजनबद्ध आणि संवेदनशील दृष्टिकोन स्वीकारण्याची नितांत गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हे देखील वाचा :  ”मी कामाचा माणूस आहे… राजकारणातून मतदारांना भावनिक आवाहन, पुणे जिल्ह्यात प्रचाराची दिशा बदलली

 

Web Title: Artists expressed their disappointment due to the lack of audience in nanded art festival

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 05:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Political News : परभणीमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! महापौरपदासाठी १४ अर्ज दाखल तर उप-महापौरपदासाठी ७ अर्ज
1

Political News : परभणीमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! महापौरपदासाठी १४ अर्ज दाखल तर उप-महापौरपदासाठी ७ अर्ज

Nanded News: विवाहाच्या काही तास अगोदर नवरदेवाने काढला पळ; किनवट तालुक्यात कुटुंबसंस्थेची चिंताजनक स्थिती
2

Nanded News: विवाहाच्या काही तास अगोदर नवरदेवाने काढला पळ; किनवट तालुक्यात कुटुंबसंस्थेची चिंताजनक स्थिती

ST Bus News : सवलतीच्या दरात सुरक्षित देवदर्शन योजना! बाळासाहेब ठाकरे जयंतीनिमित्त उपक्रमाचे आयोजन
3

ST Bus News : सवलतीच्या दरात सुरक्षित देवदर्शन योजना! बाळासाहेब ठाकरे जयंतीनिमित्त उपक्रमाचे आयोजन

Nanded News : नांदेड मनपा अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; थकबाकीदारांविरुद्ध जप्तीची मोहीम झाली सुरू
4

Nanded News : नांदेड मनपा अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; थकबाकीदारांविरुद्ध जप्तीची मोहीम झाली सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“आम्हाला खात्री आहे, तुम्हीच चॅम्पियन होणार…”, T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात

“आम्हाला खात्री आहे, तुम्हीच चॅम्पियन होणार…”, T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात

Feb 05, 2026 | 05:54 PM
T-20 World Cup 2026 : विश्वचषकापूर्वी कोच गौतम गंभीर सिद्धिविनायकाच्या चरणी! ब्लु आर्मीच्या विजयासाठी गणरायाला केली प्रार्थना  

T-20 World Cup 2026 : विश्वचषकापूर्वी कोच गौतम गंभीर सिद्धिविनायकाच्या चरणी! ब्लु आर्मीच्या विजयासाठी गणरायाला केली प्रार्थना  

Feb 05, 2026 | 05:52 PM
तुमच्या रोजच्या चालण्याने आरोग्य सुसाट धावेल! अर्धाच्यावर आजार होतील कमी, फक्त 20 मिनिटे…

तुमच्या रोजच्या चालण्याने आरोग्य सुसाट धावेल! अर्धाच्यावर आजार होतील कमी, फक्त 20 मिनिटे…

Feb 05, 2026 | 05:52 PM
Share Market Closed: तीन दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; संरक्षण शेअर्सचा बसला फटका

Share Market Closed: तीन दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; संरक्षण शेअर्सचा बसला फटका

Feb 05, 2026 | 05:44 PM
“विरोधी पक्षनेते हे वयस्कर…”; राज्यसभेत PM Narendra Modi यांचा ‘या’ नेत्याला जोरदार टोला

“विरोधी पक्षनेते हे वयस्कर…”; राज्यसभेत PM Narendra Modi यांचा ‘या’ नेत्याला जोरदार टोला

Feb 05, 2026 | 05:37 PM
Nanded News : नांदेडमध्ये कला महोत्सव ठरला फ्लॉप! रिकाम्या खुर्च्यांसमोर लोककलेचा अपमान

Nanded News : नांदेडमध्ये कला महोत्सव ठरला फ्लॉप! रिकाम्या खुर्च्यांसमोर लोककलेचा अपमान

Feb 05, 2026 | 05:32 PM
AM/NS इंडियाचा ऐतिहासिक टप्पा! ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टील’कडून ‘ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन’ मिळवणारी पहिली कंपनी

AM/NS इंडियाचा ऐतिहासिक टप्पा! ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टील’कडून ‘ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन’ मिळवणारी पहिली कंपनी

Feb 05, 2026 | 05:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Feb 05, 2026 | 03:46 PM
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM