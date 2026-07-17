शाळेच्या व्हॅनवर काळाचा घाला! रेल्वे फाटकावर बसला ट्रेनची धडक; तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; अनेक विद्यार्थी जखमी

West Bengal School Van Accident : पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील गोबिंदापूर रेल्वे फाटकावर शुक्रवारी (17 जुलै 2026) सकाळी भीषण अपघात झाला. शाळेतील विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनला भरधाव ट्रेनने जोरदार धडक दिल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. या भीषण अपघातात दोन चिमुकल्या विद्यार्थ्यांसह एका वृद्ध व्यक्तीचा मृत्यू झाला. तर व्हॅनमधील अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. काही जखमी विद्यार्थ्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगितले जात आहे.
अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस, रेल्वे प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. जखमी विद्यार्थ्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या दुर्घटनेनंतर प्राथमिक चौकशीअंती रेल्वे फाटकावरील गेटमनला पोलिसांनी अटक केली आहे.
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याप्रकरणी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी दुःख व्यक्त केले आणि नुकसान भरपाई जाहीर केली. बंगाल सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. भारतीय रेल्वेने प्रत्येकी १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे.
मुर्शिदाबादमधील गोविंदपूर रेल्वे क्रॉसिंगवर झालेल्या अपघातात दोन मुले आणि एका वृद्ध व्यक्तीचा मृत्यू झाला. अपघाताच्या वेळी वाहनात अनेक शाळकरी मुले होती. वाहन रेल्वे क्रॉसिंग ओलांडत असताना, भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रेनने वाहनाला धडक दिली. धडकेचा जोर इतका जास्त होता की मुले गंभीर जखमी झाली. अपघातात एक सायकलस्वारही जखमी झाला.
अपघातानंतर घटनास्थळी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. स्थानिकांनी मदतीसाठी आणि जखमी मुलांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. गंभीर जखमी मुलांना बेरहामपूर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मृतांमध्ये दोन मुले आणि एका वृद्ध व्यक्तीचा समावेश आहे.
अपघात नेमका कसा घडला, रेल्वे फाटक उघडे होते का आणि त्यामागे निष्काळजीपणा होता का, याचा तपास पोलीस आणि रेल्वे प्रशासनाकडून सुरू आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून, रेल्वे फाटकांवरील सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
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