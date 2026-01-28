Bharti Singh ने रिव्हील केलं दुसऱ्या मुलाचं नाव, पती आणि गोला सोबत शेअर केली पहिली झलक

प्रसिद्ध विनोदी अभिनेत्री भारती सिंगने नुकताच तिच्या दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला. प्रसूतीनंतर काही दिवसांतच भारती सिंग कामावर परतली. तिने आणि तिचा पती हर्ष लिंबाचियाने त्यांच्या मुलाला काजू असे टोपणनाव दिले आहे. पण त्याचे खरे नाव जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांना आहे. भारती किंवा हर्ष दोघांनीही अद्याप त्यांच्या मुलाचे नाव उघड केलेले नव्हते, परंतु अभिषेक कुमारने नामकरण समारंभाचा एक व्लॉग शेअर केला, ज्यामध्ये मुलाचे नाव उघड झाले. थोड्याच वेळात भारती आणि हर्षने त्यांच्या मुलाचे नावही उघड केले.
खरं तर, टीव्ही अभिनेता अभिषेक कुमारने युट्यूबवर एक नवीन व्लॉग शेअर केला आहे. त्यात भारती आणि हर्षच्या दुसऱ्या मुलाच्या, काजूच्या नामकरण समारंभाचे फोटो आहेत. हर्ष म्हणतो की आता खरे नाव उघड होईल. यानंतर, लक्ष्य शंखसारखी रचना उघड करतो, ज्यामध्ये काजूचे खरे नाव आहे.
भारती सिंगने तिच्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टमध्ये भारती तिचा मोठा मुलगा गोल (लक्ष्य) आणि पती हर्षसोबत दिसत आहे. तिने तिचा धाकटा मुलगा काजूलाही आपल्या हातात घेतले आहे. पोस्ट शेअर करताना भारतीने त्याला “यशवीर” असे कॅप्शन दिले आहे आणि हृदयाचा इमोजी शेअर केला आहे.
त्याच व्हिडिओमध्ये अली गोनी देखील दिसत होता. अभिषेकने त्याला जास्मिनसोबतच्या त्याच्या लग्नाबद्दल विचारले, “हे या वर्षी होईल का?” यावर त्याने उत्तर दिले, “त्याबद्दल काहीही बोलू नकोस, फोटो लगेच येईल.”
अभिषेकने असेही सांगितले की त्याचे घर अद्याप पूर्णपणे बांधलेले नाही, त्यामुळे तो घराचा दौरा देऊ शकत नाही. काम पूर्ण झाल्यावर तो नक्कीच ते दाखवेल. त्यानंतर त्याने खुलासा केला की तो भारती सिंगच्या घरी जात आहे, जिथे ती सत्यनारायण कथा आणि नामकरण समारंभ आयोजित करत आहे.
कृष्णा अभिषेक आणि कश्मीरा शाह देखील भारती सिंगच्या घरी येतात. यानंतर, भारतीच्या मुलाचे नाव सर्वांसमोर उघड होते. त्यांनी त्याचे नाव यशवीर ठेवले आहे. अभिषेकने तो क्षण रेकॉर्ड केला आणि शेअर केला.