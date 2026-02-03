एअर इंडियाच्या इंधन स्विचमध्ये पुन्हा बिघाड; ‘बोईंग 787 ड्रीमलाइनर’च्या उड्डाणात अडथळा

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. या अपघातानंतर विमानात बिघाड असल्यापासून ते अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहे. असे असताना आता एअर इंडियाच्या बोईंग ७८७ ड्रीमलाइनर या विमानाच्या इंधन स्विचमध्ये पुन्हा बिघाड झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे विमानाच्या उड्डाणात अडथळा निर्माण झाला आहे.
इंधन स्विचमध्ये बिघाड झाल्याच्या संशयामुळे बोईंग ७८७ ड्रीमलाइनर विमान ग्राउंड करण्यात आले. वैमानिकांनी इंधन नियंत्रण स्विचमध्ये बिघाड झाल्याची तक्रार केली होती. याबाबत एअर इंडियाकडून माहिती दिली गेली. त्यात आमच्या एका वैमानिकाने बोईंग ७८७ ड्रीमलाइनरवरील इंधन स्विचमध्ये बिघाड झाल्याची तक्रार केली आहे. या प्राथमिक माहितीनंतर, आम्ही विमान ग्राउंड केले आहे. या विमानात २०० हून अधिक लोक होते. पायलटच्या या तक्रारीनंतर विमान कंपनीशी संपर्क साधला जात आहे. ही बाब नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) यांना कळवण्यात आल्याचीही माहिती दिली गेली.