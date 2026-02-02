Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Air India Launches Flight Services Between Shanghai And New Delhi After Six Years

भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा! दिल्ली-शांघाय थेट उड्डाणे सुरु, अमेरिकेची धाकधूक वाढली

India China Relations : भारत आणि चीन संबंधात हळूहळू सुधारणा होताना दिसत आहे. दोन्ही देशांमध्ये हवाई सेवा पुन्हा सुरु करण्यात आल्या आहेत. रविवारी दिल्ली ते शांघाय दरम्यान एका फ्लाइटचे उड्डाणही झाले आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:18 AM
India China Relations

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत चीन संबंधांना नवे वळण
  • 6 वर्षानंतर दिल्ली-शांघाय विमानसेवा सुरु
  • भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांना सुधारण्याच्या दिशेने नवे पाऊल
India China Relations : बीजिंग : भारत आणि चीन संबंधांमध्ये (India China Relations) आता हळूहळू सुधारणा होत आहे. दोन्ही देशांतील सीमावादानंतर आता द्विपक्षीय संबंध मजबूत होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जवळपास सहा वर्षानंतर भारताने चीनसाठीची हवाई सेवा पुन्हा सुरु केली आहे. रविवारी (०१ फेब्रुवारी २०२६) भारताची सर्वात मोठी विमान कंपनी एअर इंडियाने (Air India) दिल्ली ते शांघाय थेट उड्डाणे सुरु केली आहे. यामुळे केवळ भारत-चीनच्या हवाई दळणवळणालाच नव्हे तर द्विपक्षीय संबंधांसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे.

भारत जगातील चौथी अर्थव्यवस्था ठरताच चीनला झोंबली मिरची; 16 वर्षे अजूनही मागे असल्याचा दावा, जपानवरही हल्ला

शांघायमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने एक्सवर दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या एअर इंडियाच्या बोईंग ७८७ ड्रिमलाइनरने रविवारी (०१ फेब्रुवारी) दिल्ली ते शांघाय दरम्याने थेट आणि पहिले उड्डाण सुरु केले आहे. या विमानात एकूण २३० प्रवासी होते. नवी दिल्लीहून शांघायच्या पुडोंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर या विमानाचे लँडिंग झाले. यावेळी शांघाय विमानतळाने विमानाचे स्वागत केले. तसेच भारताच्या या निर्णयाचे देखील स्वागत करण्यात आले आहे. भारताचे कॉन्सुल जनरल प्रतीक माथुर यांनी या निर्णयावर बोलताना सांगितले की, यामुळे दोन्ही देशातील संपर्क, व्यापार, आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.

भारत-चीन सीमावाद

भारत आमि चीनमध्ये २०२० चत्या सुरुवातील कोव्हिड-१९ च्या महामारीमुळे विमानसेवा बंद करण्यात आल्या होत्या. यामुळे दोन्ही देशांतील संबंधात अधिक तणाव निर्माण झाला होता. शिवाया यापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये सीमावाद देखील होता. पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही देशांत झालेल्या लष्करी संघर्षामुळे दीर्घकालीन तणावामुळे या सेवा पुन्हा सुरु करण्यास विलंब झाला. परंतु आता दोन्ही देशांतील संबंधात २०२५ पासून सुधारणा होत आहे. एअर इंडियाच्या दिल्ली-शांघाय थेट उड्डाण सेवा द्विपक्षीय संबंधासाठी महत्वाची मानली जात आहे.

द्विपक्षीय संबंधांना मिळणार चालना

भारताच्या या निर्णयामुळे भारत ते चीन (China) प्रवास आता सोपा, जलद आणि किफायतशीर झाला आहे. याचा फायदा विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि कामगारांना होणार आहे. तसेच दोन्ही देशांच्या पर्यटनाला देखील चालना मिळणार आहे. येत्या काळात आणखी उड्डाणे सुरु होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारत-चीन सहकार्य अधिक वाढेल.

भारताचा चीनला दणका! स्वस्त स्टील आयातींवर लादले भारीभरकम टॅरिफ ; 3 वर्षे भरावा लागणार कर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que:

    Ans:

Web Title: Air india launches flight services between shanghai and new delhi after six years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 09:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RIC Forum: ट्रम्पला शह देण्यासाठी त्रिशक्तीची महायुती; रशियाचा मास्टर प्लॅन पण चीनच्या ‘या’ कृत्यामुळे भारतासमोर पेच
1

RIC Forum: ट्रम्पला शह देण्यासाठी त्रिशक्तीची महायुती; रशियाचा मास्टर प्लॅन पण चीनच्या ‘या’ कृत्यामुळे भारतासमोर पेच

Nepal Election : नेपाळमध्ये ‘MI-6’ चा गुप्त प्रवेश! माजी RAW एजंटचा खळबळजनक खुलासा; भारतावर होणार आघात?
2

Nepal Election : नेपाळमध्ये ‘MI-6’ चा गुप्त प्रवेश! माजी RAW एजंटचा खळबळजनक खुलासा; भारतावर होणार आघात?

भारताने घेतला हिंदूंच्या हत्येचा बदला? बांगलादेशला मिळणाऱ्या निधीला लावली कात्री, युनूस सरकार हादरले
3

भारताने घेतला हिंदूंच्या हत्येचा बदला? बांगलादेशला मिळणाऱ्या निधीला लावली कात्री, युनूस सरकार हादरले

चाबहार प्रकल्पाला मोठा धक्का! २०२६ च्या अर्थसंकल्पात निधी ‘शून्य’, ट्रम्पच्या निर्बंधांपुढे झुकले मोदी सरकार?
4

चाबहार प्रकल्पाला मोठा धक्का! २०२६ च्या अर्थसंकल्पात निधी ‘शून्य’, ट्रम्पच्या निर्बंधांपुढे झुकले मोदी सरकार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा! दिल्ली-शांघाय थेट उड्डाणे सुरु, अमेरिकेची धाकधूक वाढली

भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा! दिल्ली-शांघाय थेट उड्डाणे सुरु, अमेरिकेची धाकधूक वाढली

Feb 02, 2026 | 09:18 AM
Zodiac Sign: माघ नक्षत्र आणि आयुष्मान योगाचा या राशीच्या लोकांना फायदा होण्याची शक्यता

Zodiac Sign: माघ नक्षत्र आणि आयुष्मान योगाचा या राशीच्या लोकांना फायदा होण्याची शक्यता

Feb 02, 2026 | 09:00 AM
Free Fire Max: गेममध्ये झाली Mystery shop ची एंट्री, नोबारा कुगीसाकी बंडलच्या खरेदीवर मिळणार तब्बल 90 टक्के डिस्काऊंट

Free Fire Max: गेममध्ये झाली Mystery shop ची एंट्री, नोबारा कुगीसाकी बंडलच्या खरेदीवर मिळणार तब्बल 90 टक्के डिस्काऊंट

Feb 02, 2026 | 09:00 AM
IND vs PAK U19 : नक्की चाललयं काय, फिल्डिंग की काॅमेडी? कॅच तर सोडलाच पण यांच्याकडून नेमही चुकला…

IND vs PAK U19 : नक्की चाललयं काय, फिल्डिंग की काॅमेडी? कॅच तर सोडलाच पण यांच्याकडून नेमही चुकला…

Feb 02, 2026 | 08:58 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींच्या सविस्तर बातम्या वाचा एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींच्या सविस्तर बातम्या वाचा एका क्लिकवर

Feb 02, 2026 | 08:52 AM
Stock Market Today: हिरव्या रंगात होणार शेअर बाजाराची सुरुवात! हे शेअर्स ठरणार गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर

Stock Market Today: हिरव्या रंगात होणार शेअर बाजाराची सुरुवात! हे शेअर्स ठरणार गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर

Feb 02, 2026 | 08:40 AM
चार आठवड्यांत २४ कोटींचा टप्पा पार; ‘क्रांतिज्योती विद्यालय–मराठी माध्यम’ची खास ‘मराठी शाळा योजना’

चार आठवड्यांत २४ कोटींचा टप्पा पार; ‘क्रांतिज्योती विद्यालय–मराठी माध्यम’ची खास ‘मराठी शाळा योजना’

Feb 02, 2026 | 08:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM