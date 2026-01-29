Amrit Bharat Express: अहमदाबाद-मुंबई १३० किमी प्रतितास वेगाने अमृत भारत एक्सप्रेसची चाचणी, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या भारतीय रेल्वेच्या अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्या देशभरातील अनेक मार्गांवर धावत आहेत. जर सर्व काही व्यवस्थित झाले तर अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्यांची संख्या लवकरच ३० वरून ३९ पर्यंत वाढेल. गुजरातमधील अहमदाबाद आणि मुंबई दरम्यान चाचणी धावा सुरू आहेत. आगामी हाय-स्पीड कॉरिडॉरवर बुलेट ट्रेन याच मार्गावर धावणार आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्या सध्या या मार्गावर धावत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिसर्च डिझाईन्स अँड स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन (आरडीएसओ) एका विशेष रणनीतीचा भाग म्हणून अहमदाबाद आणि मुंबई दरम्यान अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्या चालवत आहे.
अहमदाबाद कालूपूर रेल्वे स्थानक, जे १६ मजली जागतिक दर्जाचे स्टेशन म्हणून विकसित केले जात आहे, भविष्यात अनेक अमृत भारत गाड्यांचे आयोजन करण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वे नियोजन आणि सुरू असलेल्या चाचण्यांदरम्यान, अशी चर्चा आहे की अमृत भारत एक्सप्रेस लवकरच अहमदाबाद-पाटणा, अहमदाबाद-दरभंगा किंवा अहमदाबाद-वाराणसी सारख्या लांब मार्गांवर धावू शकते. अंदाजे भाडे १००० किलोमीटरसाठी सुमारे ₹५०० असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ते प्रीमियम ट्रेन सेवांपेक्षा खूपच स्वस्त होतील.
१३० किमी/ताशी कमाल कार्यरत वेग
पुश-पुल तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे दोन्ही टोकांचे इंजिन
स्लीपर, जनरल आणि नॉन-एसी वर्गांसह २२ डबे
स्टेशनवर राहण्याचा वेळ आणि प्रवास कालावधी कमी करण्यासाठी जलद पिक-अप
धक्के आणि धक्के कमी करण्यासाठी विशेष सस्पेंशन सिस्टम
सीसीटीव्ही देखरेख आणि एलईडी लाइटिंगसारख्या प्रवाशांच्या सुविधा
वंदे भारत एक्सप्रेस सारख्या इतर सेमी-हाय-स्पीड ट्रेनमध्ये पूर्णपणे वातानुकूलित कोच असतात, तर अमृत भारत ट्रेनमध्ये वंदे भारत प्रमाणेच एरोडायनामिक इंजिन डिझाइन असले तरी, फक्त नॉन-एसी स्लीपर आणि जनरल कोच आहेत. ट्रेनमध्ये धक्के कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांना अधिक आराम देण्यासाठी डिझाइन केलेली एक विशेष सस्पेंशन सिस्टम आहे. ही नवीन सेवा जलद, सुरक्षित आणि किफायतशीर प्रवास अनुभव प्रदान करेल अशी अपेक्षा आहे.