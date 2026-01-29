Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Amrit Bharat Express To Conduct Trial Runs On Mumbai Ahmedabad Route

Amrit Bharat Express: अहमदाबाद-मुंबई १३० किमी प्रतितास वेगाने अमृत भारत एक्सप्रेसची चाचणी, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

भारतीय रेल्वेच्या वंदे भारत एक्सप्रेसप्रमाणेच प्रसिद्ध झालेल्या अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्या मुंबई-अहमदाबाद रेल्वे मार्गावर चाचणीसाठी जात आहेत. अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनचा कमाल वेग ताशी १३० किमी आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 06:53 PM
अहमदाबाद-मुंबई १३० किमी प्रतितास वेगाने अमृत भारत एक्सप्रेसची चाचणी, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

अहमदाबाद-मुंबई १३० किमी प्रतितास वेगाने अमृत भारत एक्सप्रेसची चाचणी, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

Follow Us:
Follow Us:

आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या भारतीय रेल्वेच्या अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्या देशभरातील अनेक मार्गांवर धावत आहेत. जर सर्व काही व्यवस्थित झाले तर अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्यांची संख्या लवकरच ३० वरून ३९ पर्यंत वाढेल. गुजरातमधील अहमदाबाद आणि मुंबई दरम्यान चाचणी धावा सुरू आहेत. आगामी हाय-स्पीड कॉरिडॉरवर बुलेट ट्रेन याच मार्गावर धावणार आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्या सध्या या मार्गावर धावत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिसर्च डिझाईन्स अँड स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन (आरडीएसओ) एका विशेष रणनीतीचा भाग म्हणून अहमदाबाद आणि मुंबई दरम्यान अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्या चालवत आहे.

ही भारताच्या प्रगतीचे नवे युग; संसदेच्या आवारात PM मोदींचे महत्त्वपूर्ण भाष्य

अहमदाबाद अमृत भारताचे केंद्र बनणार

अहमदाबाद कालूपूर रेल्वे स्थानक, जे १६ मजली जागतिक दर्जाचे स्टेशन म्हणून विकसित केले जात आहे, भविष्यात अनेक अमृत भारत गाड्यांचे आयोजन करण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वे नियोजन आणि सुरू असलेल्या चाचण्यांदरम्यान, अशी चर्चा आहे की अमृत भारत एक्सप्रेस लवकरच अहमदाबाद-पाटणा, अहमदाबाद-दरभंगा किंवा अहमदाबाद-वाराणसी सारख्या लांब मार्गांवर धावू शकते. अंदाजे भाडे १००० किलोमीटरसाठी सुमारे ₹५०० असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ते प्रीमियम ट्रेन सेवांपेक्षा खूपच स्वस्त होतील.

अमृत भारत एक्सप्रेसची वैशिष्ट्ये:

१३० किमी/ताशी कमाल कार्यरत वेग
पुश-पुल तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे दोन्ही टोकांचे इंजिन
स्लीपर, जनरल आणि नॉन-एसी वर्गांसह २२ डबे
स्टेशनवर राहण्याचा वेळ आणि प्रवास कालावधी कमी करण्यासाठी जलद पिक-अप
धक्के आणि धक्के कमी करण्यासाठी विशेष सस्पेंशन सिस्टम
सीसीटीव्ही देखरेख आणि एलईडी लाइटिंगसारख्या प्रवाशांच्या सुविधा

वंदे भारत आणि अमृत भारतमध्ये काय फरक आहे?

वंदे भारत एक्सप्रेस सारख्या इतर सेमी-हाय-स्पीड ट्रेनमध्ये पूर्णपणे वातानुकूलित कोच असतात, तर अमृत भारत ट्रेनमध्ये वंदे भारत प्रमाणेच एरोडायनामिक इंजिन डिझाइन असले तरी, फक्त नॉन-एसी स्लीपर आणि जनरल कोच आहेत. ट्रेनमध्ये धक्के कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांना अधिक आराम देण्यासाठी डिझाइन केलेली एक विशेष सस्पेंशन सिस्टम आहे. ही नवीन सेवा जलद, सुरक्षित आणि किफायतशीर प्रवास अनुभव प्रदान करेल अशी अपेक्षा आहे.

ISRO : जेव्हा रात्र भयाण झाली आणि नभ रक्तवर्णी; लडाखमध्ये जे घडलं ते पाहून शास्त्रज्ञही हादरले, ‘AdityaL1’ ठरले सुरक्षाकवच

Web Title: Amrit bharat express to conduct trial runs on mumbai ahmedabad route

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 06:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आनंदाची बातमी! मुंबईतील प्रख्यात कुलाबा कॉजवे येथे जयपोरकडून आठव्या स्टोअरचे उद्घाटन
1

आनंदाची बातमी! मुंबईतील प्रख्यात कुलाबा कॉजवे येथे जयपोरकडून आठव्या स्टोअरचे उद्घाटन

Mumbai Crime: महिलांसमोर ढकललं, अपमान झाला, मालाड स्टेशनवरील प्राध्यापक हत्येमागचं कारण आरोपीने उघड केलं
2

Mumbai Crime: महिलांसमोर ढकललं, अपमान झाला, मालाड स्टेशनवरील प्राध्यापक हत्येमागचं कारण आरोपीने उघड केलं

मुंबईतील शाळेत प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह! देशभक्तीच्या रंगात रंगला कांदिवलीची सेंट लॉरेन्स हायस्कूल
3

मुंबईतील शाळेत प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह! देशभक्तीच्या रंगात रंगला कांदिवलीची सेंट लॉरेन्स हायस्कूल

“मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी…”, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राधाकृष्ण विखे-पाटलांचे महत्त्वाचे निर्देश
4

“मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी…”, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राधाकृष्ण विखे-पाटलांचे महत्त्वाचे निर्देश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amrit Bharat Express: अहमदाबाद-मुंबई १३० किमी प्रतितास वेगाने अमृत भारत एक्सप्रेसची चाचणी, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

Amrit Bharat Express: अहमदाबाद-मुंबई १३० किमी प्रतितास वेगाने अमृत भारत एक्सप्रेसची चाचणी, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

Jan 29, 2026 | 06:53 PM
सौंदर्यावरून उडेल तरुणांचा विश्वास! Viral Video पाहून तुम्ही ही म्हणाल “नक्की काय चालूये हे…?”

सौंदर्यावरून उडेल तरुणांचा विश्वास! Viral Video पाहून तुम्ही ही म्हणाल “नक्की काय चालूये हे…?”

Jan 29, 2026 | 06:43 PM
IND vs NZ : शिवम दुबे की हार्दिक पंड्या? टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खरा ‘धुरंधर’ कोण? काय सांगते आकडेवारी? 

IND vs NZ : शिवम दुबे की हार्दिक पंड्या? टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खरा ‘धुरंधर’ कोण? काय सांगते आकडेवारी? 

Jan 29, 2026 | 06:41 PM
2025 च्या वार्षिक विक्रीत 36 टक्क्यांची वाढ आणि आता 50000 वाहनांचे उत्पादन पूर्ण! ‘या’ कारचा सगळीकडे जलवा

2025 च्या वार्षिक विक्रीत 36 टक्क्यांची वाढ आणि आता 50000 वाहनांचे उत्पादन पूर्ण! ‘या’ कारचा सगळीकडे जलवा

Jan 29, 2026 | 06:39 PM
कोण आहेत Sunetra Pawar? अजितदादांच्या निधनानंतर आता राज्याच्या ‘उपमुख्यमंत्री’ पदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा!

कोण आहेत Sunetra Pawar? अजितदादांच्या निधनानंतर आता राज्याच्या ‘उपमुख्यमंत्री’ पदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा!

Jan 29, 2026 | 06:34 PM
एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयात घुसून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी शाब्दिक हुज्जत, श्रीरंग बरगे यांची चौकशीची मागणी

एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयात घुसून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी शाब्दिक हुज्जत, श्रीरंग बरगे यांची चौकशीची मागणी

Jan 29, 2026 | 06:23 PM
अजित पवारांच्या सुरक्षारक्षकाला दुसऱ्या दिवशीही अश्रू अनावर; इम्तियाज मोमीन घटनास्थळी ढसा ढसा रडले

अजित पवारांच्या सुरक्षारक्षकाला दुसऱ्या दिवशीही अश्रू अनावर; इम्तियाज मोमीन घटनास्थळी ढसा ढसा रडले

Jan 29, 2026 | 06:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM