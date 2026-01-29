कोण आहेत Sunetra Pawar? अजितदादांच्या निधनानंतर आता राज्याच्या ‘उपमुख्यमंत्री’ पदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा!

दरम्यान, या सगळ्या दुखवट्यानंतर आता राजकीय च्रक भिरताना दिसत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते नरहरी झिरवाळ यांनी अजितदादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची मागणी केलीये. उपमुख्यमंत्री पदासाठी सुनेत्रा पवारांचे नाव आघाडीवर असल्याचे समजले जात आहे. तसेच, प्रफुल पटेल आणि छगन भुजबळ यांनी सुनेत्रा पवारांची घेतली भेट घेतली आहे. चला आता सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया…
सुनेत्रा पवार या माजी राज्यमंत्री आणि लोकसभा खासदार पद्मसिंह पाटील यांच्या कन्या आहेत आणि १९८५ मध्ये अजित पवार यांच्याशी लग्न केले. सुनेत्रा यांना पार्थ आणि जय पवार असे दोन मुलगे आहेत. तथापि, राजकीय कुटुंबात जन्मलेल्या आणि राजकीय कुटुंबातील सून असल्याने, त्यांचा राजकारणाशी विशेष संबंध आहे. त्या महाराष्ट्रातून त्यांचे दिवंगत पती अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्यसभेच्या खासदार देखील आहेत. २०२४ मध्ये त्या प्रफुल्ल पटेल यांच्या जागी राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आल्या.
सुनेत्रा पवार यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बारामती मतदारसंघातून त्यांच्या मेहुणी सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती, परंतु त्यांचा पराभव झाला हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. राजकारणी असण्यासोबतच, सुनेत्रा पवार बारामती टेक्सटाईल कंपनीच्या अध्यक्षा आणि २०१० मध्ये स्थापन झालेल्या एन्व्हायर्नमेंटल फोरम ऑफ इंडिया (EFOI) च्या सीईओ आहेत. त्या शरद पवारांच्या प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थेच्या, विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्त देखील आहेत.
सुनेत्रा पवार यांच्यावर २०१७ पासून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सिनेट सदस्या आहेत. २०११ पासून त्या जागतिक उद्योजकता मंचाच्या थिंक टँक सदस्या देखील आहेत. सुनेत्रा पवार यांना ग्रीन वॉरियर पुरस्कार देखील मिळाला आहे. अशा कामगिरी असूनही, त्यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रकरणातही त्यांना आरोपी करण्यात आले होते, परंतु आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) त्यांना निर्दोष मुक्त केले.
