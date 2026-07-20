सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Cjp Parliament March Live Pm Modi Left The Parliament House Just As The Cjps March Reached The Vicinity Of Parliament

CJP Parliament March LIVE: ‘सीजेपी’चा मोर्चा संसदेजवळ पोहोचताच पंतप्रधान मोदींनी संसद भवन सोडले

Updated On: Jul 20, 2026 | 04:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलक संसदेच्या परिसरात दाखल होऊ लागले आहेत.  ससंदेच्या मुख्य प्रवेश द्वारावर पोलिस आणि सैनिकांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या आहेत.

CJP Parliament March LIVE: ‘सीजेपी’चा मोर्चा संसदेजवळ पोहोचताच पंतप्रधान मोदींनी संसद भवन सोडले

CJP Parliament March LIVE: 'सीजेपी'चा मोर्चा संसदेजवळ पोहोचताच पंतप्रधान मोदींनी संसद भवन सोडले

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CJP Parliament March LIVE:  कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) वतीने पुकारण्यात आलेला ‘संसद मार्च’ जंतर-मंतरवरून निघून थेट संसदेच्या आवाराजवळ पोहोचताच राजकीय वर्तुळात मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आंदोलक संसदेच्या परिसरात दाखल होताच  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसद भवन सोडल्याची माहिती समोर आली आहे.

 जंतर मंतरवरून  देशातील हजारो तरुण आणि विद्यार्थ्यांचा हा प्रचंड मोर्चा संसदेच्या वेशीवर  धडकल्याने आधीच संपूर्ण परिसरात कमालीचा तणाव निर्माण झाला होता. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांकडून अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर आणि धरपकड सुरू केली.  याच दरम्यान,   पंतप्रधानांचा ताफा संसद भवनातून बाहेर पडल्यानचे पाहायला मिळाले. यामुळे  या आंदोलनाची तीव्रता आणि सरकारवरील वाढता दबाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या राजकीय घडामोडीमुळे आंदोलनस्थळावरील वातावरण अधिकच तापणार असल्याचे चिन्ह दिसू लगले आहे.

CJP Parliament March LIVE: CJPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे कामकाजात व्यत्यय आला. लोकसभा आणि राज्यसभा सहा वेळा तहकूब करण्यात आली. विरोधी पक्षाचे खासदार नीट पेपरफुटी आणि राम मंदिरातील अर्पण केलेल्या वस्तूंच्या चोरीवर चर्चेची मागणी करत होते. काही खासदार पोस्टर आणि बॅनर घेऊन सभागृहात घुसले.

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत जंतर मंतर येथील झुरळ जनता पक्षाच्या आंदोलनावर चर्चा केली.  राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नीट प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यानंतर मोठा गदारोळ झाला, ज्यामुळे दुपारी १२ वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब करण्यात आले.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी काय घडले?

२० जुलै रोजी, विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. सभागृह सुरू होताच, विरोधी खासदारांनी नीट (NEET) आणि राम मंदिराच्या मुद्द्यांवर घोषणाबाजी सुरू केली. सभापती ओम बिरला यांनी शांततेचे आवाहन केले, परंतु गदारोळ सुरूच राहिला. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. कामकाज पुन्हा सुरू झाले आणि आता ते दुपारी २:३० वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.

CJP Parliament March LIVE: उपोषण सोडण्यास तयार पण…; सोनम वांगचुक यांच्या तीन अटी सरकार मान्य करणार का?

दरम्यान, सीजेपीच्या (CJP) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, गृहमंत्री अमित शाह यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही सीजेपीच्या आंदोलकांची आणि सोनम वांगचुक यांची प्रमुख मागणी आहे.

१९ जुलै रोजी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ४० पक्षांच्या ५८ नेत्यांची बैठक झाली. विरोधी पक्षांनी राम मंदिर, नीट (NEET) आणि ई२० (E20) या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. बैठकीसाठी २० बंडखोर टीएमसी खासदारांना (एनसीपीआय) आमंत्रित केल्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.

Web Title: Cjp parliament march live pm modi left the parliament house just as the cjps march reached the vicinity of parliament

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 03:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“बापाचा माल आहे का?” CJP आंदोलनावरून भाजप नेत्याची मुक्ताफळे, ‘दिपके आणि ठिपके यांच्या कृपेने मोदीजी..’
1

“बापाचा माल आहे का?” CJP आंदोलनावरून भाजप नेत्याची मुक्ताफळे, ‘दिपके आणि ठिपके यांच्या कृपेने मोदीजी..’

CJP Parliament March LIVE: CJPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं
2

CJP Parliament March LIVE: CJPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं

Rapper Santy Sharma : CJP आंदोलनावर बोलणं पडलं महागात? रॅपर शेंटी शर्माचं YouTube चॅनल डिलीट; पोस्टने वेधलं लक्ष
3

Rapper Santy Sharma : CJP आंदोलनावर बोलणं पडलं महागात? रॅपर शेंटी शर्माचं YouTube चॅनल डिलीट; पोस्टने वेधलं लक्ष

CJP Parliament March LIVE: उपोषण सोडण्यास तयार पण…; सोनम वांगचुक यांच्या तीन अटी सरकार मान्य करणार का?
4

CJP Parliament March LIVE: उपोषण सोडण्यास तयार पण…; सोनम वांगचुक यांच्या तीन अटी सरकार मान्य करणार का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सिंधुदुर्ग बनणार जागतिक दर्जाचे टुरिझम हब! ‘वन स्टेट, वन डेस्टिनेशन’ उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक

सिंधुदुर्ग बनणार जागतिक दर्जाचे टुरिझम हब! ‘वन स्टेट, वन डेस्टिनेशन’ उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक

Jul 20, 2026 | 04:59 PM
सातारा तालुका पोलिसांची धडक कारवाई; कंटेनरमधून तब्बल 1.98 कोटींच्या बनावट गोवा दारूचा साठा जप्त

सातारा तालुका पोलिसांची धडक कारवाई; कंटेनरमधून तब्बल 1.98 कोटींच्या बनावट गोवा दारूचा साठा जप्त

Jul 20, 2026 | 04:58 PM
‘विश्वगुरू झुरळांना घाबरतात’; दिल्लीतील आंदोलनावरून सुषमा अंधारेंचा मोदी सरकारवर घणाघात, ‘लोकशाही शेवटचा घटका मोजत आहे’

‘विश्वगुरू झुरळांना घाबरतात’; दिल्लीतील आंदोलनावरून सुषमा अंधारेंचा मोदी सरकारवर घणाघात, ‘लोकशाही शेवटचा घटका मोजत आहे’

Jul 20, 2026 | 04:57 PM
CJP Protest: काहीतरी मोठं घडणार! अमित शाह ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये; उच्चस्तरीय बैठकीत काय निर्णय होणार?

CJP Protest: काहीतरी मोठं घडणार! अमित शाह ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये; उच्चस्तरीय बैठकीत काय निर्णय होणार?

Jul 20, 2026 | 04:54 PM
Shark Tank India 6: शार्क टँक इंडियाचा नवा धमाका; ‘#DontBeATota’ मोहिमेद्वारे स्टार्टअप बझवर्ड्स वापरणाऱ्यांना मोलाचा सल्ला!

Shark Tank India 6: शार्क टँक इंडियाचा नवा धमाका; ‘#DontBeATota’ मोहिमेद्वारे स्टार्टअप बझवर्ड्स वापरणाऱ्यांना मोलाचा सल्ला!

Jul 20, 2026 | 04:50 PM
Royal Enfield: रॉयल एनफिल्ड शॉटगन ६५० चे ‘रफ क्राफ्ट्स’ लिमिटेड एडिशन लाँच; जगभरात मिळतील फक्त १०० बाईक्स!

Royal Enfield: रॉयल एनफिल्ड शॉटगन ६५० चे ‘रफ क्राफ्ट्स’ लिमिटेड एडिशन लाँच; जगभरात मिळतील फक्त १०० बाईक्स!

Jul 20, 2026 | 04:44 PM
Pune Crime : जावयासोबत रचला मालकाला लुटण्याचा डाव; बॅग हिसकावून पळाले अन्…

Pune Crime : जावयासोबत रचला मालकाला लुटण्याचा डाव; बॅग हिसकावून पळाले अन्…

Jul 20, 2026 | 04:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा