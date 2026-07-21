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मोबाईलवर ABHA कार्ड डाउनलोड करायचंय? फक्त 2 मिनिटांत पूर्ण होईल काम; जाणून घ्या सर्वात सोपी पद्धत

Updated On: Jul 21, 2026 | 07:00 AM IST
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सारांश

ABHA Card: तुमच्याकडे ABHA कार्ड असेल, तर ते कायमसोबत ठेवण्यासाठी आता प्लास्टिक कार्डची गरज नाही. काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही हे डिजिटल हेल्थ कार्ड थेट तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये डाउनलोड करू शकता आणि गरज पडल्यास कधीही वापरू शकता.

मोबाईलवर ABHA कार्ड डाउनलोड करायचंय? फक्त 2 मिनिटांत पूर्ण होईल काम; जाणून घ्या सर्वात सोपी पद्धत

मोबाईलवर ABHA कार्ड डाउनलोड करायचंय? फक्त 2 मिनिटांत पूर्ण होईल काम; जाणून घ्या सर्वात सोपी पद्धत

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विस्तार
  • आभा कार्ड अधिकृत पोर्टल किंवा आभा ॲपद्वारे फक्त काही मिनिटांत मोबाईलमध्ये डाउनलोड करता येते.
  • डाउनलोड केलेल्या आभा कार्डमुळे मेडिकल हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन आणि लॅब रिपोर्ट्स कधीही सहज पाहता व शेअर करता येतात.
  • डिजिटल आभा कार्डमुळे हॉस्पिटलमध्ये वारंवार कागदपत्रांच्या फाईल्स घेऊन जाण्याची गरज राहत नाही.
तुमच्याकडे देखील ABHA म्हणजेच आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड आहे का? आभा कार्डमध्ये तुमचा वैद्यकीय इतिहास, डॉक्टरांनी दिलेले प्रिस्क्रिप्शन, लॅब रिपोर्ट, औषधांचा रेकॉर्ड आणि इतर अनेक प्रकारची महत्त्वाची आरोग्यविषयक माहिती सुरक्षित ठेवली जाते. यामुळे तुम्हाला दवाखान्यात जाताना वारंवार तुमच्या फाईल्स घेऊन जाण्याची आवश्यकता नसते. यामुळेच काही लोकं आभा कार्ड सतत त्यांच्याजवळ ठेवतात.

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तुम्हाला माहिती आहे का, तुम्ही आभा कार्ड तुमच्या फोनमध्ये देखील डाऊनलोड करू शकता. यामुळे तुम्हाला हे कार्ड सतत तुमच्याजवळ बाळगण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून हे कार्ड तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये डाऊनलोड करू शकता आणि याचा कुठेही वापर करू शकता. तुम्ही आतापर्यंत हे कार्ड तुमच्या फोनमध्ये डाऊनलोड केलं नसेल तर आता काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही आभा कार्ड तुमच्या फोनमध्ये डाऊनलोड करू शकता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

आभा पोर्टलवरून कसे डाऊनलोड करा आभा कार्ड?

जर तुम्ही वेबसाईटद्वारे आभा कार्ड डाऊनलोड करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर तुम्हाला खालील स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत.

  • सर्वात आधी आभा पोर्टल ओपन करा.
  • आता स्क्रीनवर दिसणाऱ्या लॉगिन पर्यायावर क्लिक करा.
  • यानंतर 14 अंकी आभा नंबर किंवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करा.
  • ओटीपी एंटर करून लॉगिन प्रोसेस पूर्ण करा.
  • लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर डाऊनलोड आभा कार्ड पर्यायावर क्लिक करा.
  • आता तुमचे आभा कार्ड पीडीएफ स्वरुपाक फोन किंवा कंप्यूटरमध्ये डाऊनलोड होईल.

आभा मोबाईल ॲपवरून कसे डाऊनलोड करा आभा कार्ड?

जर तुम्ही आभा मोबाईल ॲपवरून आभा कार्ड डाऊनलोड करणार असाल तर तुम्हाला खाली दिलेल्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत.
  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये आभा मोबाईल ॲप इंस्टॉल करा.
  • ॲप ओपन करा आणि मोबाईल नंबर किंवा आभा नंबर एंटर करून लॉगिन करा.
  • आता ओटीपी एंटर करा आणि व्हेरिफिकेशन प्रोसेस पूर्ण करा.
  • आता प्रोफाईल सेक्शनमध्ये जा.
  • इथे तुम्हाला व्यु किंवा डाऊनलोड आभा कार्ड असे पर्याय दिसतील.
  • यानंतर काही सेंकदातच तुम्ही आभा कार्ड तुमच्या फोनमध्ये डाऊनलोड करू शकता.
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आभा कार्ड डाऊनलोड केल्यास काय फायदा होणार?

आभा कार्ड डाऊनलोड करण्याचे अनेक फायदे आहेत. जसे की, तुमचा वैद्यकिय इतिहास नेहमी तुमच्याकडे राहतो. तसेच, डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आणि लॅब रिपोर्ट अगदी सहज ॲक्से केले जाऊ शकते. दवाखान्यात जाताना वारंवार फाईल्स घेऊन जाण्याची आवश्यकता राहत नाही. गरज पडल्यास कार्ड त्वरित प्रिंट किंवा शेअर केले जाऊ शकते. तसेच, तुमचा संपूर्ण डिजिटल रेकॉर्ड सुरक्षित राहतो आणि तुम्ही तो कधीही सहजपणे पाहू शकता.

Web Title: How to download abha card on smartphone or computer follow these easy steps tech news marathi

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Published On: Jul 21, 2026 | 07:00 AM

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