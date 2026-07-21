Budh Uday: बुध ग्रहाच्या उदयामुळे २५ जुलैनंतर या राशींच्या लोकांना करिअर, व्यवसाय आणि उत्पन्नाला मिळेल चालना

ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध हा बुद्धी, वाणी, संवाद, तर्क, शिक्षण, व्यवसाय आणि गणना यांचा ग्रह मानला जातो. जेव्हा बुध अधोगतीत असतो, तेव्हा या क्षेत्रांशी संबंधित कामाचा वेग काहीसा मंदावू शकतो. बुध १ जुलैपासून अधोगतीत आहे, परंतु २५ जुलै रोजी तो स्वतःच्या मिथुन राशीत उदय पावेल. त्याच्या उदयामुळे, बुधाचा प्रभाव अधिक बलवान मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, याचा अनेक राशींवर, विशेषतः करिअर, व्यवसाय, शिक्षण आणि आर्थिक बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. बुध उदयाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार ते जाणून घ्या
बुध ग्रहाचा स्वतःच्या राशीत, म्हणजेच मिथुन राशीत उदय होणार आहे. त्यामुळे या राशीसाठी हे संक्रमण शुभ असणार आहे. बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा गती मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या कामासाठी ओळख मिळू शकते आणि त्यांचे वरिष्ठ त्यांच्या कामगिरीवर समाधानी असू शकतात. पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याचीही शक्यता आहे. व्यवसायामध्ये अपेक्षित यश मिळेल.
बुध हा कन्या राशीचा स्वामी ग्रह असल्याने त्याचा तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. नोकरदार व्यक्तींना करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात. नवीन जबाबदाऱ्या आणि पदोन्नतीचीही शक्यता आहे. बऱ्याच काळापासून रखडलेली रक्कम परत मिळू शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. आरोग्यातही सुधारणा होऊ शकते. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहू शकते. अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे आणि बचत करण्याची सवय टिकवून ठेवणे भविष्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
तूळ राशींच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहणार आहे. जे नोकरी बदलू इच्छितात, त्यांना अपेक्षित यश मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. एखाद्या दीर्घकाळ चाललेल्या समस्येवर तोडगा निघाल्याने मानसिक दिलासा मिळतो. विद्यार्थ्यांना या काळात अपेक्षित यश मिळेल. कौटुंबिक संबंधांमधील गैरसमज दूर होऊ शकतात आणि तुम्हाला कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळेल.
मकर राशींच्या व्यक्तींसाठी हा काळ फायदेशीर राहील. या काळात तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. जर तुम्ही भागीदारीत असाल, तर स्पष्ट आणि पारदर्शक संवाद फायदेशीर ठरेल. उत्पन्न हळूहळू वाढू शकते आणि खर्च नियंत्रणात राहील. आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे टाळा.
बुध राशींच्या लोकांसाठी बुध उद्याचा काळ चांगला राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कार्यक्षमतेचे आणि प्रतिभेचे कौतुक होऊ शकते. ऑनलाइन व्यवसाय, डिजिटल प्लॅटफॉर्म किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतलेल्या लोकांसाठी हा काळ विशेषतः अनुकूल ठरू शकतो. कुठेही अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन प्रकल्पातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. आत्मविश्वासामध्ये वाढ होईल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: बुध ग्रह सूर्याच्या अतिजवळ असल्यामुळे काही काळ अदृश्य (अस्त) होतो. पुन्हा दिसू लागण्याच्या अवस्थेला बुध उदय असे म्हणतात.
Ans: ज्योतिषीय गणनेनुसार काही राशींना करिअरमध्ये प्रगती, व्यवसायात वाढ आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
Ans: बुध ग्रहाच्या उद्यामुळे मिथुन, कन्या, तूळ, मकर आणि कुंभ राशींच्या लोकांना होणार फायदा