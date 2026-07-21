लघवी मार्गात वारंवार संसर्ग का होतो? UTI इन्फेक्शनपासून बचाव करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, अन्यथा मूत्राशयावर होईल परिणाम

युटीआयची समस्या वारंवार का उद्भवते?
युटीआयची लक्षणे?
युटीआयपासून बचाव करण्यासाठी काय करावे?
सर्व वयोगटातील महिलांमध्ये प्रामुख्याने उद्भवणारा आजार म्हणजे युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. आयुष्यात एकदा तरी महिलांना नाजूक अवयवांच्या संसर्गाचा सामना करावा लागतो. संसर्ग झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने समस्या आणखीनच तीव्र होतात आणि शरीराला गंभीर धोका निर्माण करतात. कामाच्या धावपळीमध्ये महिला स्वतःच्या आरोग्याकडे व्यवस्थित लक्ष देत नाही. त्यामुळे शरीरसंबंधित गंभीर समस्या उद्भवतात. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे युटीआय संसर्ग झाल्यानंतर ६ महिन्यानंतर पुन्हा एकदा होऊ शकतो. वारंवार होणाऱ्या यूटीआयमुळे महिलांच्या दैनंदिन कामावर परिणाम होतो.(फोटो सौजन्य – istock)
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युटीआय संसर्ग झाल्यानंतर वारंवार महिला अँटीबायोटिक्स गोळ्या घेतात. पण कालातंराने शरीरात अँटीमाइक्रोबियल रेझिस्टन्स वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे शरीराची योग्य काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. बुरशीजन्य संसर्ग किंवा जननेंद्रियाच्या क्षयरोगामुळे सुद्धा गंभीर समस्या उद्भवतात.आज आम्ही तुम्हाला युटीआय संसर्ग कशामुळे होतो? युटीआयची लक्षणे कोणती आणि त्यावरील उपाय, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती. जीवनशैलीत होणाऱ्या चुकीच्या बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे.
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युटीआयपासून बचाव करण्यासाठी नियमित भरपूर पाणी प्यावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीरातील विषारी घटक लघवीवाटे बाहेर पडून जातात. लघवी दीर्घकाळ रोखून ठेवू नका. तसेच प्रत्येक वेळी लघवी करताना मूत्राशय पूर्णपणे रिकामे होईपर्यंत लघवी होऊन द्यावी. संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करताना योग्य काळजी घ्यावी. लैंगिक संसर्ग टाळण्यासाठी संभोगानंतर लघवी जाणे आवश्यक आहे.
Ans: UTI (Urinary Tract Infection) म्हणजे मूत्रमार्गातील संसर्ग होय. हा संसर्ग मूत्राशय, मूत्रमार्ग किंवा किडनीपर्यंत पोहोचू शकतो.
Ans: कमी पाणी पिणे, वैयक्तिक स्वच्छतेचा अभाव, लघवी जास्त वेळ रोखून धरणे, असुरक्षित लैंगिक संबंध आणि काही वैद्यकीय स्थितींमुळे UTI होऊ शकतो.
Ans: लघवी करताना जळजळ होणे, वारंवार लघवी लागणे, खालच्या पोटात वेदना, दुर्गंधीयुक्त किंवा गढूळ लघवी ही सामान्य लक्षणे आहेत.