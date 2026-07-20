Rapper Santy Sharma : CJP आंदोलनावर बोलणं पडलं महागात? रॅपर शेंटी शर्माचं YouTube चॅनल डिलीट; पोस्टने वेधलं लक्ष

Santy Sharma YouTube Channel Deleted: दिल्ली पोलीस दलासोबतच्या सततच्या संघर्षादरम्यान कॉकरोच जनता पार्टीचा (सीजेपी) संसद मोर्चा सुरूच आहे. सोमवार, २० जुलै रोजी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास जंतर मंतर येथे पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला, तर दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास मोर्चा संसदेजवळ पोहोचत असताना त्यांच्यावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फेकण्यात आल्या. दरम्यान, मध्य प्रदेशात जन्मलेला आणि रतलाममध्ये स्थायिक झालेला रॅपर-गायक शेंटी शर्मा (Santy Sharma )देखील चर्चेत आहे. कॉकरोच जनता पार्टीबद्दल वक्तव्य केल्यामुळे त्याचे यूट्यूब चॅनल हटवण्यात आले असून, तो एका नवीन वादात अडकला आहे. शेंटी शर्मा ‘बिग बॉस २०’ मध्ये सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे.
शेंटी शर्मा (Santy Sharma )याच्याभोवतीच्या वादात अधिक खोलवर जाण्यापूर्वी, सरकारने कॉकरोच जनता पार्टीला (CJP) चर्चेसाठी आमंत्रित केले असल्याच्या अफवा पसरत आहेत. नीट पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांवरून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत CJP चे आंदोलक सलग २३ दिवसांपासून उपोषणावर आहेत. दरम्यान, CJP चे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सांगितले की, सरकारने त्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले असून ते आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा यांना भेटणार आहेत.
तर, आता आपण शेंटी शर्माच्या वादाकडे परत येऊया. या रॅपरने सोशल मीडियावर एक निवेदन प्रसिद्ध करून सांगितले की, यूट्यूबने त्याच्या चॅनलवर कारवाई केली आहे. या घडामोडीबद्दल निराशा व्यक्त करत तो म्हणाला, “माझ्या चॅनलवर ११ वर्षांहून अधिक काळातील सर्जनशील काम, संगीत प्रकाशनं आणि वैयक्तिक आठवणी होत्या.”
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शेंटी शर्मा यांच्याभोवतीचा वाद तेव्हा सुरू झाला, जेव्हा या रॅपरने सीजेपीच्या आंदोलनाला ‘केवळ एक इंटरनेट नाटक’ म्हटले. अक्षय कुमारच्या ‘हाऊसफुल ५’ साठी संगीत देणाऱ्या शांती शर्माने (Santy Sharma )झुरळांवर स्प्रे मारतानाचा स्वतःचा एक फोटो शेअर केला आणि लिहिले, “जेव्हा घरात झुरळे किंवा इतर कीटक वाढतात, तेव्हा त्यांच्यावर कीटकनाशकाची फवारणी करून त्यांना त्वरित नष्ट केले पाहिजे. परदेशी शक्ती भारतात या झुरळाचा वेगाने प्रसार करत आहेत. आजकाल अनेक लोक आंधळेपणाने ट्रेंड्सचे अनुसरण करतात.”
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तिच्या या वक्तव्यानंतर इंटरनेटवर तीव्र प्रतिक्रिया आल्याचा दावा शेंटी शर्माने केला आहे. रॅपरने मोठ्या प्रमाणात द्वेषयुक्त संदेश प्राप्त करण्याबद्दल देखील सांगितले. आता यूट्यूब चॅनल काढून टाकल्यानंतर त्याने निवेदनात म्हटले आहे की, ‘यूट्यूबने पुष्टी केली आहे की माझे चॅनल कायमचे हटवले गेले आहे आणि ते कधीही परत मिळणार नाही. हे सर्व मी CJP बद्दल दिलेल्या विधानानंतर घडले. माझे चॅनल राजकारणाचा बळी ठरले आहे असे मला वाटते.