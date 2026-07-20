सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Jantar Mantar Protest Cjp Leaders Sourabh Das Ashutosh Ranka Meet Union Minister Jp Nadda

CJP Protest: ‘मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शांत बसणार नाही; जे.पी. नड्डा यांच्या भेटीनंतर सौरभ दास यांची प्रतिक्रीया

Updated On: Jul 20, 2026 | 05:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (सीजेपी) दिल्ली पोलिसांकडे शांततापूर्ण आंदोलकांवरील बळाचा वापर तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. सीजेपीचा दावा आहे की त्यांच्या मागण्या रास्त असून त्या भारतातील तरुणांच्या आकांक्षांशी सुसंगत आहेत.

Cockroach Janta Party, Delhi Protest, NEET 2026

CJP Protest: "मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शांत बसणार नाही..."; जे.पी. नड्डा यांच्या भेटीनंतर सौरभ दास यांची प्रतिक्रिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनादरम्यान, सरन्यायाधीश सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी आज (20 जुलै) केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली. दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास सौरभ आणि आशुतोष जे.पी नड्डा यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले. या भेटीदरम्यान, आपण योग्य स्तरावरचर्चा करून यावर तोडगा काढतील, असे आश्वासन आम्हाला देण्यात आले आहे, अशी माहिती सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी सोशल मीडिया ट्विटर एक्सवर जारी केली आहे.

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, “मी आणि आशुतोष रांका दुपारी १२ वाजल्यापासून केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी आहोत. आम्ही त्यांच्यासमोर आमच्या मागण्या मांडल्या आहेत, ज्यात धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा किंवा त्यांना पदावरून हटवणे यांचा समावेश आहे. जे.पी नंड्डा यांनी आम्हाला योग्य स्तरावर चर्चा करणार असल्याचे म्हटले आहे, पण अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आलेले नाही. आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शांततापूर्ण आंदोलक स्वस्थ बसणार नाहीत.”

CJP Protest: काहीतरी मोठं घडणार! अमित शाह ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये; उच्चस्तरीय बैठकीत काय निर्णय होणार?

 CJPच्या सरकारकडे तीन मागण्या

सोनम वांगचुक यांना त्यांच्या आंदोलनावर कोणतेही निर्बंध न घालता सोडण्यात यावे.
धर्मेंद्र प्रधान यांना बडतर्फ करण्यात यावे किंवा त्यांनी राजीनामा द्यावा.
NEET 2026 परीक्षेची कागदपत्रे फुटल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या उमेदवारांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी.

शांततापूर्ण आंदोलकांवरील बळाचा वापर तात्काळ थांबवण्याची मागणी

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (सीजेपी) दिल्ली पोलिसांकडे शांततापूर्ण आंदोलकांवरील बळाचा वापर तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. सीजेपीचा दावा आहे की त्यांच्या मागण्या रास्त असून त्या भारतातील तरुणांच्या आकांक्षांशी सुसंगत आहेत.

Sonam Wangchuk: लडाखचे ‘बर्फाचे जादूगार’ सोनम वांगचुक; जाणून घ्या त्यांच्या ‘आईस स्तूपा’ची कमाल, 

पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष

सोमवारी (२० जुलै) दिल्लीत तणावपूर्ण परिस्थिती होती. सीजेपी आणि त्यांच्या मोठ्या संख्येने समर्थकांनी ‘पार्लमेंट चलो’ आंदोलनात भाग घेतला. आंदोलकांनी नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणात सरकारकडून जबाबदारीची मागणी केली. अनेक आंदोलकांनी बॅरिकेड्स ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाला आणि लाठीचार्ज झाल्याचेही वृत्त आहे. जंतर मंतर येथे मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

 

 

 

 

Web Title: Jantar mantar protest cjp leaders sourabh das ashutosh ranka meet union minister jp nadda

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 05:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP Protest: काहीतरी मोठं घडणार! अमित शाह ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये; उच्चस्तरीय बैठकीत काय निर्णय होणार?
1

CJP Protest: काहीतरी मोठं घडणार! अमित शाह ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये; उच्चस्तरीय बैठकीत काय निर्णय होणार?

CJP Parliament March LIVE: ‘सीजेपी’चा मोर्चा संसदेजवळ पोहोचताच पंतप्रधान मोदींनी संसद भवन सोडले
2

CJP Parliament March LIVE: ‘सीजेपी’चा मोर्चा संसदेजवळ पोहोचताच पंतप्रधान मोदींनी संसद भवन सोडले

“बापाचा माल आहे का?” CJP आंदोलनावरून भाजप नेत्याची मुक्ताफळे, ‘दिपके आणि ठिपके यांच्या कृपेने मोदीजी..’
3

“बापाचा माल आहे का?” CJP आंदोलनावरून भाजप नेत्याची मुक्ताफळे, ‘दिपके आणि ठिपके यांच्या कृपेने मोदीजी..’

CJP Parliament March LIVE: CJPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं
4

CJP Parliament March LIVE: CJPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Commonwealth Games 2026: निवा बूपा असणार ‘राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धे’ची आरोग्य विमा प्रमुख भागीदार

Commonwealth Games 2026: निवा बूपा असणार ‘राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धे’ची आरोग्य विमा प्रमुख भागीदार

Jul 20, 2026 | 05:26 PM
CJP Protest: ‘मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शांत बसणार नाही; जे.पी. नड्डा यांच्या भेटीनंतर सौरभ दास यांची प्रतिक्रीया

CJP Protest: ‘मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शांत बसणार नाही; जे.पी. नड्डा यांच्या भेटीनंतर सौरभ दास यांची प्रतिक्रीया

Jul 20, 2026 | 05:20 PM
हृता दुर्गुळे, रेणुका शहाणे आणि निर्मिती सावंत यांची भन्नाट जुगलबंदी; ‘अगं आई अहो आई’ ZEE5 घेऊन येते नात्यांची नवी गोष्ट

हृता दुर्गुळे, रेणुका शहाणे आणि निर्मिती सावंत यांची भन्नाट जुगलबंदी; ‘अगं आई अहो आई’ ZEE5 घेऊन येते नात्यांची नवी गोष्ट

Jul 20, 2026 | 05:11 PM
Mahindra Upcoming Cars 2026: ‘स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट’सह ‘या’ ३ गाड्या स्वातंत्र्यदिनी लाँच करण्यासाठी सज्ज! जाणून घ्या

Mahindra Upcoming Cars 2026: ‘स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट’सह ‘या’ ३ गाड्या स्वातंत्र्यदिनी लाँच करण्यासाठी सज्ज! जाणून घ्या

Jul 20, 2026 | 05:03 PM
Maharashtra News: ‘शाळा वाचवा’साठी पालकांचा एल्गार! गावराई–सुकळवाड पालकांचे माध्यमिक शिक्षण विभागासमोर आंदोलन

Maharashtra News: ‘शाळा वाचवा’साठी पालकांचा एल्गार! गावराई–सुकळवाड पालकांचे माध्यमिक शिक्षण विभागासमोर आंदोलन

Jul 20, 2026 | 05:02 PM
Mhada Lottery : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! म्हाडा लॉटरीचे शेड्यूल लवकरच जाहीर;75 हजारांहून अधिक अर्जदारांची प्रतीक्षा संपणार

Mhada Lottery : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! म्हाडा लॉटरीचे शेड्यूल लवकरच जाहीर;75 हजारांहून अधिक अर्जदारांची प्रतीक्षा संपणार

Jul 20, 2026 | 05:01 PM
सिंधुदुर्ग बनणार जागतिक दर्जाचे टुरिझम हब! ‘वन स्टेट, वन डेस्टिनेशन’ उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक

सिंधुदुर्ग बनणार जागतिक दर्जाचे टुरिझम हब! ‘वन स्टेट, वन डेस्टिनेशन’ उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक

Jul 20, 2026 | 04:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा