सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Cjp Parliament March Live Cjp Founder Abhijit Dipke Detained By Delhi Police

CJP Parliament March LIVE: CJPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं

Updated On: Jul 20, 2026 | 03:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

सोनम वांगचुक यांच्या  विनंतीनंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंनी उपोषण सोडल्याची माहिती समोर आलीआहे.  आज सकाळी सोनम वांगचुक यांच्याशी संपर्क झाल्यानंतर त्यांनी उपोषण सोडल्याचे बोलले जात आहे.

CJP Parliament March LIVE: CJPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं

CJP Parliament March LIVE: CJPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CJP Parliament March LIVE:  कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) संसद मार्चदरम्यान पोहचला असतानाच दिल्ली पोलिसांनी सीजेपीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. सीजेपीचा मोर्चा संसदेच्या दारात असतानाच अभिजीत दिपकेंना ताब्यात घेतल्याने वातावरण अधिक चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासंदर्भात दिल्ली पोलिसांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

“दिल्ली पोलिसांनी आमचे सहकारी अभिजीत दीपक यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले आहे. पोलीस प्रशासन शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आणि तरुणांवर अत्यंत निर्घृणपणे कारवाई करत असून त्यांना मारहाण केली जात आहे,” असा गंभीर आरोप कॉकरोच जनता पक्षाचे (CJP) मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी केला आहे.

Mallikarjun Kharge: ‘विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे, पण हे सरकार…’, राज्यसभेत पेपर लीक प्रकरणावर

 

या कारवाईनंतर आक्रमक झालेल्या सौरव दास यांनी देशातील विरोधी पक्षाच्या सर्व खासदारांना तात्काळ रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. “आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ विरोधी खासदारांनी आता पुढे यायला हवे,” असे त्यांनी म्हटले आहे. संसद मार्च दरम्यान झालेल्या या धरपकडीमुळे जंतर-मंतर आणि संसद परिसर भागात कमालीचा तणाव वाढला आहे.

दरम्यान,  सोनम वांगचुक यांच्या  विनंतीनंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंनी उपोषण सोडल्याची माहिती समोर आलीआहे.  आज सकाळी सोनम वांगचुक यांच्याशी संपर्क झाल्यानंतर त्यांनी उपोषण सोडलं.

सीजेपीच्या आजच्या संसद मार्चच्या दरम्यान आज मोठा तणाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले. सीजेपीच्या आजच्या संसद मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातून विद्यार्थी जंतरमंतरवर दाखल होत आहेत.  आज सकाळच्या सुमारास विद्यार्थी संसदेकडे निघाले असता पोलिसांनी बॅरिकेटिंग लावून विद्यार्थ्यांचे रस्ते अडवले होते. यामुळे विद्यार्थी चांगलेच आक्रमक झाले होते. यावेळी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जही करण्यात आला. यात काही विद्यार्थी जखमी झाले.

यानंतर विद्यार्थी आंदोलक दुपारच्या सुमारास  संसदेच्या आवाराजवळ पोहोचलेल्या आंदोलकांना रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. या कारवाईमुळे परिसरात प्रचंड गोंधळ उडाला असून ‘सीजेपी’ने प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

 

आंदोलकांवर अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या

कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलक संसदेच्या परिसरात दाखल होऊ लागले आहेत.  ससंदेच्या मुख्य प्रवेश द्वारावर पोलिस आणि सैनिकांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या आहेत. दुसरीकडे जंतरमंतर विद्यार्थ्यांवर  लाठीचार् केल्याने काही विद्यार्थी गंभीर जखमी झाल्याचे समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांना प्रथमोपचार कऱण्यासाठी देखील कोणतीही मदत पुरवली जात नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे.

 

Web Title: Cjp parliament march live cjp founder abhijit dipke detained by delhi police

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP Parliament March LIVE: ‘सीजेपी’चा मोर्चा संसदेजवळ पोहोचताच पंतप्रधान मोदींनी संसद भवन सोडले
1

CJP Parliament March LIVE: ‘सीजेपी’चा मोर्चा संसदेजवळ पोहोचताच पंतप्रधान मोदींनी संसद भवन सोडले

“बापाचा माल आहे का?” CJP आंदोलनावरून भाजप नेत्याची मुक्ताफळे, ‘दिपके आणि ठिपके यांच्या कृपेने मोदीजी..’
2

“बापाचा माल आहे का?” CJP आंदोलनावरून भाजप नेत्याची मुक्ताफळे, ‘दिपके आणि ठिपके यांच्या कृपेने मोदीजी..’

Rapper Santy Sharma : CJP आंदोलनावर बोलणं पडलं महागात? रॅपर शेंटी शर्माचं YouTube चॅनल डिलीट; पोस्टने वेधलं लक्ष
3

Rapper Santy Sharma : CJP आंदोलनावर बोलणं पडलं महागात? रॅपर शेंटी शर्माचं YouTube चॅनल डिलीट; पोस्टने वेधलं लक्ष

एक डिव्हाइस आणि संपूर्ण नेटवर्क ठप्प! Mobile Jammer म्हणजे नेमकं काय? दिल्ली पोलिसांनी का बंद केले इंटरनेट?
4

एक डिव्हाइस आणि संपूर्ण नेटवर्क ठप्प! Mobile Jammer म्हणजे नेमकं काय? दिल्ली पोलिसांनी का बंद केले इंटरनेट?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सिंधुदुर्ग बनणार जागतिक दर्जाचे टुरिझम हब! ‘वन स्टेट, वन डेस्टिनेशन’ उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक

सिंधुदुर्ग बनणार जागतिक दर्जाचे टुरिझम हब! ‘वन स्टेट, वन डेस्टिनेशन’ उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक

Jul 20, 2026 | 04:59 PM
सातारा तालुका पोलिसांची धडक कारवाई; कंटेनरमधून तब्बल 1.98 कोटींच्या बनावट गोवा दारूचा साठा जप्त

सातारा तालुका पोलिसांची धडक कारवाई; कंटेनरमधून तब्बल 1.98 कोटींच्या बनावट गोवा दारूचा साठा जप्त

Jul 20, 2026 | 04:58 PM
‘विश्वगुरू झुरळांना घाबरतात’; दिल्लीतील आंदोलनावरून सुषमा अंधारेंचा मोदी सरकारवर घणाघात, ‘लोकशाही शेवटचा घटका मोजत आहे’

‘विश्वगुरू झुरळांना घाबरतात’; दिल्लीतील आंदोलनावरून सुषमा अंधारेंचा मोदी सरकारवर घणाघात, ‘लोकशाही शेवटचा घटका मोजत आहे’

Jul 20, 2026 | 04:57 PM
CJP Protest: काहीतरी मोठं घडणार! अमित शाह ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये; उच्चस्तरीय बैठकीत काय निर्णय होणार?

CJP Protest: काहीतरी मोठं घडणार! अमित शाह ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये; उच्चस्तरीय बैठकीत काय निर्णय होणार?

Jul 20, 2026 | 04:54 PM
Shark Tank India 6: शार्क टँक इंडियाचा नवा धमाका; ‘#DontBeATota’ मोहिमेद्वारे स्टार्टअप बझवर्ड्स वापरणाऱ्यांना मोलाचा सल्ला!

Shark Tank India 6: शार्क टँक इंडियाचा नवा धमाका; ‘#DontBeATota’ मोहिमेद्वारे स्टार्टअप बझवर्ड्स वापरणाऱ्यांना मोलाचा सल्ला!

Jul 20, 2026 | 04:50 PM
Royal Enfield: रॉयल एनफिल्ड शॉटगन ६५० चे ‘रफ क्राफ्ट्स’ लिमिटेड एडिशन लाँच; जगभरात मिळतील फक्त १०० बाईक्स!

Royal Enfield: रॉयल एनफिल्ड शॉटगन ६५० चे ‘रफ क्राफ्ट्स’ लिमिटेड एडिशन लाँच; जगभरात मिळतील फक्त १०० बाईक्स!

Jul 20, 2026 | 04:44 PM
Pune Crime : जावयासोबत रचला मालकाला लुटण्याचा डाव; बॅग हिसकावून पळाले अन्…

Pune Crime : जावयासोबत रचला मालकाला लुटण्याचा डाव; बॅग हिसकावून पळाले अन्…

Jul 20, 2026 | 04:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा