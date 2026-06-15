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Abhijit Dipke Jaipur assault: कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना जयपूरमध्ये मारहाण

Updated On: Jun 15, 2026 | 05:26 PM IST
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सारांश

Abhijit Dipke अभिजित दीपके रविवारी रात्री उशिरा जयपूरमध्ये दाखल झाले. पक्ष सोमवारी राजधानीतील शासकीय वसतिगृहात असलेल्या शहीद स्मारकाजवळ मोठे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.

Abhijit Dipke Jaipur assault: कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना जयपूरमध्ये मारहाण

Abhijit Dipke Jaipur assault: कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना जयपूरमध्ये मारहाण

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विस्तार

Abhijit Dipke Jaipur assault: राजस्थानातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना जयपूरमध्ये त्यांच्या आंदोलनादरम्यान मारहाण झाल्याची माहिती आहे.  अभिजित दीपके रविवारी रात्री उशिरा जयपूरमध्ये दाखल झाले. आज सकाळी जयपूर येथील शासकीय वसतिगृहात असलेल्या शहीद स्मारकाजवळ मोठे आंदोलन आयोजित करण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान काही अज्ञातांनी त्यांच्यावर अचानक हल्ला केला.  अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे आंदोलनाच्या ठिकाणी काही वेळासाठी  तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

बातमी अपडेट होत आहे.

Web Title: Cockroach janta party founder attacked rajasthan

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Published On: Jun 15, 2026 | 05:23 PM

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