Plinth Certificate: डोंगरांची राणी बदलत आहे काँक्रिटच्या जंगलांत; मसूरीत ‘प्लिंथ सर्टिफिकेट’चा गैरवापर

पर्वतांची राणी असलेले मसूरी आज काँक्रीटच्या जंगलात रूपांतरित होत आहे. प्लिंथ सर्टिफिकेटच्या नावाखाली योग्य प्रक्रियेशिवाय बांधकाम केले जात आहे. वन विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण यांच्या संगनमताने पर्वत तोडल

Updated On: Jan 23, 2026 | 12:30 PM
  • मसूरीत ‘प्लिंथ सर्टिफिकेट’चा गैरवापर, डोंगरांचा नाश वाढतोय
  • मसुरीमध्ये “प्लिंथ सर्टिफिकेट” खेळ म्हणजे काय?
  • हिल्सची राणी काँक्रीटच्या जंगलात बदलत आहे का?
मसूरी : डोंगरांची राणी मसूरी सध्या आपल्या सर्वात कठीण टप्प्यातून जात आहे. नैसर्गिक सौंदर्यासाठी जागतिक पातळीवर ओळखली जाणारी ही शहर आता झपाट्याने कंक्रीटच्या जंगलात रुपांतरित होत आहे. या परिस्थितीचे मुख्य कारण म्हणजे ‘प्लिंथ सर्टिफिकेट च्या नावाखाली चालणारा मोठा खेळ, ज्याने संपूर्ण बांधकाम व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. मसूरीत सध्या बांधकामाची पायाभरणी जमीनवर नव्हे, तर कागदावरच केली जात आहे. नगरपालिकेकडून धडाकेबाजपणे प्लिंथ सर्टिफिकेट दिले जात आहेत आणि या सर्टिफिकेटच्या आधारावर डोंगर तोडून बहुमंजिली इमारती माजी नगरपालिकेच्या कार्यकाळात नियमांना दुर्लक्ष करून प्लिंथ सर्टिफिकेट दिले गेले. स्थानिक लोकांचा असा दावा आहे की अधिसूचित आणि संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये, अगदी उभ्या उतारांवरही सर्टिफिकेट जारी केले गेले.

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

११ मीटरची मर्यादा फक्त कागदावर

नियमांनुसार, मसूरीत ११ मीटरपेक्षा जास्त उंचीची इमारत बांधण्यास परवानगी नाही, पण प्रत्यक्षात यापेक्षा जास्त उंचीच्या इमारती उभ्या केल्या गेल्या आहेत. सवाल असा आहे की नियम स्पष्ट असूनही हे बांधकाम कसे आणि कोणाच्या शहावर सुरू आहेत? स्थानिक रहिवाश आणि पर्यावरणविद्हा आरोप आहे की खाणी विभाग पूर्णतः शांत आहे आणि प्रशासन डोळे मिटून बसले आहे. एमडीडीएच्या काही अधिका-यांवरही भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोप आहेत.

मंत्र्याकडे तपासाची मागणी

स्थानिक लोकांनी मसूरीचे संरक्षण करण्यासाठी विधानसभेतील आमदार आणि कॅबिनेट मंत्री गणेश जोशी यांच्याकडे त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. लोकांचा दावा आहे की प्लिथ सर्टिफिकेट, एनओसी आणि नकाशा पास करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची निष्पक्ष तपासणी न झाल्यास मसूरीचे अस्तित्य धोक्यात येऊ शकते.

एनजीटीचा इशाराही निष्फळ

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आधीच मसूरीच्या वाढत्या कैरीग क्षमतेबाबत इशारा दिला आहे, पण जमीनस्तरावर याचा परिणाम दिसत नाही.

जमिनीत चालतो व्यावसायिक खेळ

सौताकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मसूरीत बहुतेक नकाशे “डोमेस्टिक’ श्रेणीत पास केले गेले आहेत, पण वास्तवात तिथे हॉटेल, होमस्टे, कैफे आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम चालत आहेत. हे फक्त इमारत नियमांचे उल्लंघन नाही, तर मसूरीच्या कैरीग क्षमतेशीही चोकादायक खेळ आहे.

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Published On: Jan 23, 2026 | 12:30 PM

