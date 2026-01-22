थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या तरुणांना थायलंडमध्ये चांगल्या पगाराच्या आणि सन्मानजनक नोकरीचे आश्वासन देऊन नेण्यात आले होते. मात्र, तिथे पोहोचल्यानंतर एका आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करी टोळीने त्यांना म्यानमार सीमेवर नेले आणि तिथे त्यांना ओलीस ठेवले. हैदराबादमधील उस्मान नगरचे रहिवासी मीर सज्जाद अली यांनी ही आपबिती ओवैसींना कळवली आहे. सज्जाद अली सध्या तिथे अडकले असून त्यांच्यासोबत मौला अली आणि बंजारा हिल्स परिसरातील इतर दोन तरुणही या भयानक परिस्थितीत अडकले आहेत.
I have received a distressing message: at least 16 Indian nationals, including three from Hyderabad, were promised jobs in Thailand but taken to the Myanmar-Thailand border and enslaved. They are forced to work 18-20 hours daily, physically punished, and deprived of passports,… — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 22, 2026
BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?
तिथे अडकलेल्या भारतीयांची परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. त्यांना दिवसाला १८ ते २० तास सक्तीने काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. ओलीस ठेवलेल्या या तरुणांचे पासपोर्ट आणि मोबाईल फोन टोळीने काढून घेतले आहेत, ज्यामुळे त्यांना कोणाशीही संपर्क साधणे अशक्य झाले आहे. ओवैसी म्हणाले की, या लोकांना पुरेसे अन्न दिले जात नाही, आणि जर कोणी कामाला किंवा त्यांच्या अटींना विरोध केला तर त्यांना अमानुष शारीरिक छळ सहन करावा लागतो. गंभीर आजार असूनही त्यांना कोणतीही वैद्यकीय मदत दिली जात नाही. ही घटना एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पर्दाफाश करते, जी निष्पाप तरुणांना उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न दाखवून मृत्यूच्या दारात ढकलत आहे.
या गंभीर संकटाची दखल घेत असदुद्दीन ओवैसी यांनी सोशल मीडियाद्वारे भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांना तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. ओवैसी यांनी भारत सरकारला विनंती केली आहे की, म्यानमार आणि थायलंडच्या सरकारांशी तातडीने संपर्क साधून सर्व १६ भारतीयांची सुरक्षित सुटका करावी. भारतीय दूतावासाने या प्रकरणात सक्रिय होऊन पीडितांना लवकरात लवकर शोधून काढावे. या कुटुंबांचे जीवन धोक्यात असल्याने वेळेत कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. या घटनेमुळे परदेशात नोकरीसाठी जाणाऱ्या तरुणांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, अधिकृत माध्यमातूनच परदेशातील नोकरीची शहानिशा करण्याचे आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.
Maharashtra Politics: ‘एआयएमआयएम’ भाजप की ‘इंडिया’ आघाडीशी युती करणार? ओवेसींनी स्पष्टच सांगितलं…