थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये नोकरीच्या बहाण्याने गेलेल्या १६ भारतीयांना म्यानमार सीमेवर गुलाम बनवण्यात आले आहे. अमानुष छळ सहन करणाऱ्या या भारतीयांच्या सुटकेसाठी असदुद्दीन ओवैसी यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला आवाहन केले आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 06:22 PM
नोकरीच्या शोधात थायलंडला गेलेल्या किमान १६ भारतीय नागरिकांना म्यानमार-थायलंड सीमेवर ओलीस ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एआयएमआयएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी या संदर्भात माहिती शेअर करत केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. या पीडितांमध्ये हैदराबादच्या तीन तरुणांचा समावेश असून त्यांना म्यानमार सीमेवर नेऊन गुलामांप्रमाणे वागवले जात असल्याचे उघड झाले आहे.

नोकरीचे आमिष आणि नरकयातना

असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या तरुणांना थायलंडमध्ये चांगल्या पगाराच्या आणि सन्मानजनक नोकरीचे आश्वासन देऊन नेण्यात आले होते. मात्र, तिथे पोहोचल्यानंतर एका आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करी टोळीने त्यांना म्यानमार सीमेवर नेले आणि तिथे त्यांना ओलीस ठेवले. हैदराबादमधील उस्मान नगरचे रहिवासी मीर सज्जाद अली यांनी ही आपबिती ओवैसींना कळवली आहे. सज्जाद अली सध्या तिथे अडकले असून त्यांच्यासोबत मौला अली आणि बंजारा हिल्स परिसरातील इतर दोन तरुणही या भयानक परिस्थितीत अडकले आहेत.

BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

दिवसाचे १८-२० तास काम आणि अमानुष छळ

तिथे अडकलेल्या भारतीयांची परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. त्यांना दिवसाला १८ ते २० तास सक्तीने काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. ओलीस ठेवलेल्या या तरुणांचे पासपोर्ट आणि मोबाईल फोन टोळीने काढून घेतले आहेत, ज्यामुळे त्यांना कोणाशीही संपर्क साधणे अशक्य झाले आहे. ओवैसी म्हणाले की, या लोकांना पुरेसे अन्न दिले जात नाही, आणि जर कोणी कामाला किंवा त्यांच्या अटींना विरोध केला तर त्यांना अमानुष शारीरिक छळ सहन करावा लागतो. गंभीर आजार असूनही त्यांना कोणतीही वैद्यकीय मदत दिली जात नाही. ही घटना एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पर्दाफाश करते, जी निष्पाप तरुणांना उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न दाखवून मृत्यूच्या दारात ढकलत आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाकडे तातडीच्या कारवाईचे आवाहन

या गंभीर संकटाची दखल घेत असदुद्दीन ओवैसी यांनी सोशल मीडियाद्वारे भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांना तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. ओवैसी यांनी भारत सरकारला विनंती केली आहे की, म्यानमार आणि थायलंडच्या सरकारांशी तातडीने संपर्क साधून सर्व १६ भारतीयांची सुरक्षित सुटका करावी. भारतीय दूतावासाने या प्रकरणात सक्रिय होऊन पीडितांना लवकरात लवकर शोधून काढावे. या कुटुंबांचे जीवन धोक्यात असल्याने वेळेत कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. या घटनेमुळे परदेशात नोकरीसाठी जाणाऱ्या तरुणांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, अधिकृत माध्यमातूनच परदेशातील नोकरीची शहानिशा करण्याचे आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.

Maharashtra Politics: ‘एआयएमआयएम’ भाजप की ‘इंडिया’ आघाडीशी युती करणार? ओवेसींनी स्पष्टच सांगितलं…

Published On: Jan 22, 2026 | 06:22 PM

