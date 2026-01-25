Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Delhi News Central Government Pressure In Judge Appointments Transferring Judges For Giving Unfavorable Verdicts Is Wrong Justice Bhuyan

Delhi News: जज नियुक्तीत केंद्राचा दबाव; विरोधात निकाल दिल्यास बदली करणे चुकीचे: न्या. भुईयां

न्यायमूर्ती भुईयां यांनी आठवण करून दिली की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सुप्रीम कोटाने कॉलेजियम प्रणालीत विकसित केली होती.

Updated On: Jan 25, 2026 | 01:35 PM
Collegium System, HighCourt, Supreme Court, Chhatisgrah

Delhi News: जज नियुक्तीत केंद्राचा दबाव; विरोधात निकाल दिल्यास बदली करणे चुकीचे: न्या. भुईयां

Follow Us:
Follow Us:
  • न्यायमूर्तीच्या बदल्यांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढत असल्यामुळे आता खुद्द न्यायमूर्तीच अस्वस्थ
  • न्यायमूर्तीच्या बदली आणि नियुक्तीमध्ये केंद्र सरकारला कोणताही अधिकार असू शकत नाही
  • सरकारच्या विरोधात असोयीस्कर’ निकाल दिला म्हणून त्यांची बदली व्हायला हवी का?
Delhi News: हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तीच्या बदल्यांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढत असल्यामुळे आता खुद्द न्यायमूर्तीच अस्वस्थ होऊ लागले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयां यांनी माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या. कार्यकाळातील कॉलेजियमच्या एका निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कॉलेजियम प्रणालीमध्ये, कार्यपालिकेच्या (सरकारच्या) हस्तक्षेपावर त्यांनी उघडपणे टीका केली. हे संपूर्ण प्रकरण मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांच्या बदलीशी संबंधित आहे. न्यायमूर्ती श्रीधरन यांची मध्य प्रदेशमधून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी ही बदली केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून करण्यात आल्याचे म्हटल्यानंतर वादाला तोंड फुटले होते. न्यायमूर्ती भुईयां यांनी याला कॉलेजियमच्च्या निर्णयांवर सरकारच्या प्रभावाची स्पष्ट कबुली असल्याचे म्हटले आहे.

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

कॉलेजियमच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह

न्यायमूर्ती भुईयां यांनी ऑक्टोबर २०२३ मधील घटनेचा संदर्भ दिला. त्यावेळी कॉलेजियमने मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती श्रीधरन यांना आपल्या मूळ प्रस्तावात बदल करत छत्तीसगडाऐवजी अलाहाबाद हायकोर्टात पाठवण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, न्यायमूर्तीच्या बदली आणि नियुक्तीमध्ये केंद्र सरकारला कोणताही अधिकार असू शकत नाही, हा पूर्णपणे न्यायपालिकेचा विशेषाधिकार आहे. कॉलेजियमच्या प्रस्तावात ‘केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून बदल केला’ असे नमूद करणे, हे कार्यपालिकेच्या प्रभावाची कबुली आणि कॉलेजियम प्रणालीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

मंत्र्यांच्या अभद्र टिप्पणीची घेतली दखल

न्यायमूती श्रीधरन यांना छत्तीसगडला पाठवले असते तर ते तिथे कॉलेजियमचे सदस्य बनले असते, मात्र अलाहाबादमध्ये त्यांची ज्येष्ठता खाली गेली, न्यायमूर्ती श्रीधरन यांना एक ‘निडर न्यायाधीश’ मानले जाते. एका खासदार-मंत्र्याने कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर केलेल्या अभद्र टिप्पणीची त्यांनी स्वत हुन दखल घेतली होती. त्यामुळेच त्यांच्या बदलीकडे संशयाने पाहिले जात आहे. न्यायमूर्ती भुईया यांनी विचारले की, एखाद्या न्यायाधीशाने सरकारच्या विरोधात असोयीस्कर’ निकाल दिला म्हणून त्यांची बदली व्हायला हवी का? यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत नाही का? त्थानी जोर देऊन सांगितले की, न्यायाधीशाची बदली केवळ ‘न्यायदानाच्या सोयीसाठी’ व्हायला हवी, शिक्षा देण्यासाठी नाही.

China Crisis: शी जिनपिंग यांचा जीव धोक्यात? भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली स्वतःच्याच सैन्याचा नरसंहार

कॉलेजियमवर प्रभाव पडता कामा नये

न्यायमूर्ती भुईयां यांनी आठवण करून दिली की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सुप्रीम कोटाने कॉलेजियम प्रणालीत विकसित केली होती. कॉलेजियमचे सदस्य स्वतःच कार्यपालिकेच्या प्रभावाखाली येऊ लागले, तर ते या प्रणालीच्या मूळ उद्देशापासून भरकटल्यासारखे होईल. ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा न्यायपालिकेने कॉलेजियम प्रणाली बदलण्याचा सरकारचा प्रयत्न फेटाळून लावला आहे, तेव्हा कॉलेजियमने पूर्णपणे स्वतंत्रपणे काम करणे अधिक गरजेचे ठरते. कॉलेजियम प्रक्रियेची विश्वासार्हता कोणत्याही परिस्थितीत टिकवून ठेवावी लागेल, त्यांनी असा इशाराही दिला की, आज न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला सर्वात मोठा धोका ‘आतल्या गोटातूनच निर्माण होऊ शकतो.

 

 

Web Title: Delhi news central government pressure in judge appointments transferring judges for giving unfavorable verdicts is wrong justice bhuyan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Delhi News: जज नियुक्तीत केंद्राचा दबाव; विरोधात निकाल दिल्यास बदली करणे चुकीचे: न्या. भुईयां

Delhi News: जज नियुक्तीत केंद्राचा दबाव; विरोधात निकाल दिल्यास बदली करणे चुकीचे: न्या. भुईयां

Jan 25, 2026 | 01:35 PM
‘…मग सलमान आणि शाहरुख स्टार कसे बनले?’, ए.आर. रहमानचा सांप्रदायिक वादात ‘रामायण’ फेम अरुण गोविल स्पष्टच बोलले

‘…मग सलमान आणि शाहरुख स्टार कसे बनले?’, ए.आर. रहमानचा सांप्रदायिक वादात ‘रामायण’ फेम अरुण गोविल स्पष्टच बोलले

Jan 25, 2026 | 01:35 PM
इचलकरंजी महानगरपालिकेत पद 1 अन् इच्छुक 27; नेत्यांची कृपादृष्टीतील पहिला मानकरी कोण?

इचलकरंजी महानगरपालिकेत पद 1 अन् इच्छुक 27; नेत्यांची कृपादृष्टीतील पहिला मानकरी कोण?

Jan 25, 2026 | 01:30 PM
Andaman Military Project: भारताने आवळला चीनचा गळा; ग्रेट निकोबार 10 अब्ज डॉलर्सच्या महाप्रकल्पामुळे ड्रॅगॉनच्या पोटात गोळा

Andaman Military Project: भारताने आवळला चीनचा गळा; ग्रेट निकोबार 10 अब्ज डॉलर्सच्या महाप्रकल्पामुळे ड्रॅगॉनच्या पोटात गोळा

Jan 25, 2026 | 01:29 PM
Abhijit Majumdar Death: अभिजित मजुमदार यांचे निधन; वयाच्या ५४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Abhijit Majumdar Death: अभिजित मजुमदार यांचे निधन; वयाच्या ५४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Jan 25, 2026 | 01:03 PM
पुणे मेट्रो लाईन-2 च्या रामवाडी-वाघोली विस्ताराला गती; आता 4.7 किमीचा सहापदरी एलिव्हेटेड रस्ता उभारणार

पुणे मेट्रो लाईन-2 च्या रामवाडी-वाघोली विस्ताराला गती; आता 4.7 किमीचा सहापदरी एलिव्हेटेड रस्ता उभारणार

Jan 25, 2026 | 01:02 PM
Article 5 : इतिहासाची थट्टा! 9/11 नंतरच्या मदतीवर ट्रम्प यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे जॉर्जियो मेलोनी आक्रमक

Article 5 : इतिहासाची थट्टा! 9/11 नंतरच्या मदतीवर ट्रम्प यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे जॉर्जियो मेलोनी आक्रमक

Jan 25, 2026 | 12:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM