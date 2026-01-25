बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

टी20 सुरू व्हायला काही दिवस शिल्लक असताना बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागेवर स्कॉटलंड संघ खेळताना दिसणार आहे. या वादावर अजूनही पुर्नविराम लागला नाही. सध्या आयसीसी, बीसीसीआय आणि बीसीबी यांच्यामध्ये वाद अजूनही सुरूच आहेत. तर या वादामध्ये काहीही संबंध नसलेला पाकिस्तान देखील नाक खुपसण्याचा प्रयत्न करत आहे. आयसीसीने ७ फेब्रुवारीपासून भारत आणि श्रीलंका येथे होणाऱ्या टी२० विश्वचषकाचे अपडेटेड वेळापत्रक जाहीर केले आहे.
बांगलादेश टी२० विश्वचषकातून बाहेर पडल्याने आणि त्याजागी स्कॉटलंडला स्थान मिळाल्याने वेळापत्रकात सुधारणा करण्यात आली आहे. स्कॉटलंडने इंग्लंड, इटली, वेस्ट इंडिज आणि नेपाळसह गट क मध्ये बांगलादेशची जागा घेतली. बांगलादेशचा मूळ संघ कोलकाता येथे वेस्ट इंडिज (७ फेब्रुवारी), इटली (९ फेब्रुवारी) आणि इंग्लंड (१४ फेब्रुवारी) विरुद्ध खेळणार होता आणि त्यानंतर १७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत नेपाळ विरुद्ध सामना होणार होता.
T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला
नवीन वेळापत्रकानुसार, स्कॉटलंड त्याच तारखा आणि ठिकाणी त्याच चार संघांविरुद्ध स्पर्धा करेल. आयसीसीने पुष्टी केली आहे की फक्त संघ बदलले आहेत; सामन्यांच्या तारखा, वेळा आणि गट रचना यासह इतर सर्व काही समान आहे. इतर कोणत्याही टी-२० विश्वचषक सामन्यांवर परिणाम झालेला नाही.
The updated fixtures list for the Men’s #T20WorldCup 2026 📋 More details ➡️ https://t.co/M61nOzx2fF pic.twitter.com/deynITDuV3 — ICC (@ICC) January 24, 2026
टी-२० विश्वचषकाचे तिकीट मिळाल्यानंतर क्रिकेट स्कॉटलंडने आनंद व्यक्त केला आहे आणि या जागतिक स्पर्धेची तयारी सुरू केली आहे. क्रिकेट स्कॉटलंडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्रुडी लिंडब्लाड यांनी आयसीसीचे आभार मानले. शिवाय, बोर्डाचे अध्यक्ष विल्फ वॉल्श म्हणाले की त्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख जय शाह यांचा फोन आला आहे. भारतात येण्यापूर्वी स्कॉटलंड संघ या जागतिक स्पर्धेसाठी तयारी करत आहे.
Our men’s squad are heading to India… ✈️ 🇮🇳 🏆https://t.co/SHqaos2bCz #FollowScotland #ChooseCricket pic.twitter.com/HPgfF9Grf7 — Cricket Scotland (@CricketScotland) January 24, 2026
या प्रकरणात बांगलादेशला सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानचा पाठिंबा आहे. आयसीसीच्या निर्णयानंतर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी सर्वोच्च क्रिकेट संस्थेच्या निर्णयावर टीका केली. नक्वी म्हणाले की पाकिस्तान टी-२० विश्वचषकात सहभागी होण्याचा पर्यायही निवडू शकतो आणि माघार घेऊ शकतो. नक्वी म्हणाले की टी-२० विश्वचषकात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यासाठी ते पाकिस्तान सरकारशी या विषयावर चर्चा करतील.