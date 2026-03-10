Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
निडर नेत्या ममता बॅनर्जींची चर्चा; मोदी सरकारसह मनमोहन सिंग यांच्यावेळी केली नाही प्रोटोकॉलची पर्वा

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा अपमान केल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र ममता दीदींची ही बंडखोरीची पहिली वेळ नाही.

Updated On: Mar 10, 2026 | 01:15 AM
Mamata Banerjee's anti-central government stance and previous incidents of rebellion

ममता बनर्जी यांचा केंद्र सरकार विरोधी भूमिका आणि बंडखोरीच्या पूर्वी घटना घडल्या आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

देशाच्या राजकारणामध्ये ममता बॅनर्जी या नेहमीच चर्चेत राहिल्या आहेत. केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांना विरोध करताना ममता दीदींनी अनेकदा पंगा घेतला. त्या राजकारणातील एक निडर आणि विद्रोही नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी फक्त मोदी सरकारसोबत नाही तर यापूर्वीच्या सरकारसोबत देखील असहकार दाखवला आहे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही ममतांचा अहंकार कायम होता. त्यांनी पंतप्रधानांसोबत बांगलादेशला फरक्का धरणावर समारंभास उपस्थित राहण्यास स्पष्टपणे  नकार दिला. त्यांनी अहंकाराने जाहीर केले की, “मी या म्हाताऱ्या माणसासोबत का जाऊ? प्रोटोकॉल मला काही फरक पडत नाही.” जगदीप धनखड बंगालचे राज्यपाल असतानाही ममतांना त्यांची पर्वा नव्हती.

आता ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वागताला जाणे आणि कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे टाळले आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांचा अहंकार हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राष्ट्रपती मुर्मू या बंगालमधील सिलिगुडी येथील फणसीदेवा येथे आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आल्या होत्या. मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री असून देखील ममता बॅनर्जी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्या नाहीत. मोदींनी हा राष्ट्रपतींचा अपमान मानला आणि टीएमसीने सर्व मर्यादा ओलांडल्याचे म्हटले. मुर्मू म्हणाले की ममता बॅनर्जी त्यांच्या लहान बहिणीसारख्या आहेत. ममता बॅनर्जी किंवा त्यांचे कोणतेही मंत्री त्यांना का भेटले नाहीत हे त्यांना समजले नाही अशा शब्दांत मंचावरुनच आपली नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला की राष्ट्रपतींना भाजपने त्यांचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी पाठवले होते आणि मुर्मू या भाजपच्या राजकारणाला बळी पडले आहेत. “जेव्हा राष्ट्रपती वर्षातून ५० वेळा भेट देतात, विशेषतः विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, तेव्हा मी नेहमीच उपस्थित राहावे अशी अपेक्षा करणे अन्याय्यकारक आहे.” पंतप्रधान मोदींची इच्छा आहे की भाजपने बंगाल ताब्यात घ्यावे आणि लवकरच निवडणूका देखील होणार आहेत. मात्र त्यापूर्वी रंगलेले अपमानकारक चित्रण यामधून राष्ट्रपतींनी ममतांचा बंडखोर दृष्टिकोनही पाहिला आहे.

त्यांनी सुखंडू अधिकारी यांच्यावर आपल्या आशा टांगल्या आहेत, परंतु डाव्या पक्षांना बंगालमधून हाकलून लावणाऱ्या ममता यांना धक्का देणे कठीण आहे. त्यांचे नाव ममता आहे, परंतु त्या नेहमीच राग, द्वेश आणि विरोधाने वक्तव्ये करत असतात.  गेल्या विधानसभा निवडणुकीत, जेव्हा तत्कालीन भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा तिथे प्रचारासाठी गेले तेव्हा ममता बॅनर्जी यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना बाहेरील लोक म्हटले आणि विचारले, “हे नड्डा-चड्डा-पड्डा कुठून येतात?” पंतप्रधान मोदींनी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांसारखी लांब दाढी वाढवली आणि ममतांना आव्हान देत प्रत्येक रॅलीत मोठ्याने “दीदी, ओ दीदी” असे ओरडले. तरीही मागील निवडणूक अयशस्वी ठरली.

एका पायावर प्लास्टर असूनही ममता बॅनर्जी तेव्हाच्या विधानसभा निवडणूका जिंकल्या. तसेच यावेळी त्यांनी मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यासाठी एसआयआरचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे. भाजप एकट्याने निवडणूक लढवत नाही. असा आरोप आहे की ते निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय तपास संस्थांची मदत घेते.

विरोधी पक्षमुक्त भारताचे ध्येय ठेवणाऱ्या भाजपसाठी ममता बॅनर्जी हा काटा आहे. बिहारमध्ये त्यांनी नितीश कुमार यांना आघाडीवर ठेवून विधानसभा निवडणुका जिंकल्या, नंतर त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढून राज्यसभेवर पाठवले. भाजपच्या या डावपेचांसमोर नितीश एक शब्दही बोलू शकले नाहीत. आता बिहारनंतर शेजारच्या बंगालची पाळी आहे, पण काहीही झाले तरी, दीदींना भाजपवर मोठा फायदा आहे. तिथे, हिंदुत्वाचा मुद्दा किंवा जातीवाद प्रबळ नाही. उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या डावपेच बंगालमध्ये चालत नाहीत.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

Web Title: Mamata banerjees anti central government stance and previous incidents of rebellion

Published On: Mar 10, 2026 | 01:15 AM

Topics:  

निडर नेत्या ममता बॅनर्जींची चर्चा; मोदी सरकारसह मनमोहन सिंग यांच्यावेळी केली नाही प्रोटोकॉलची पर्वा

