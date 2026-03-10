कार खरेदीचे स्वप्न होईल साकार! Citroen Ec3 साठी 1 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर इतकाच द्यावा लागेल EMI?

भारतात Citroen कडून इलेक्ट्रिक हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Citroen eC3 ही कार विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. या इलेक्ट्रिक कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करायचा असल्यास 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर दरमहा किती EMI भरावी लागेल, याची माहिती आज आपण जाणून घेऊयात.
Citroën eC3 ही इलेक्ट्रिक हॅचबॅक सेगमेंटमधील लोकप्रिय कार आहे. या कारच्या बेस व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 12.90 लाख रुपये आहे. जर ही कार दिल्लीमध्ये खरेदी केली तर अंदाजे 51 हजार रुपये इन्शुरन्स भरावा लागतो. त्यामुळे या कारची ऑन-रोड किंमत जवळपास 13.53 लाख रुपये होते.
जर तुम्ही Citroën eC3 चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून सामान्यतः एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्जदिले जाईल. अशा परिस्थितीत 1 लाख रुपयांची डाउन पेमेंट केल्यानंतर उर्वरित 12.53 लाख रुपये बँकेकडून कर्ज स्वरूपात घ्यावे लागतील.
जर बँक 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी हे कर्ज मंजूर करत असेल, तर तुम्हाला दरमहा सुमारे 20,169 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.
जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 12.53 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर पुढील सात वर्षे दरमहा 20,169 रुपये EMI भरावे लागेल. अशा वेळी सात वर्षांत तुम्ही सुमारे 4.40 लाख रुपये व्याज म्हणून भराल. म्हणजेच, एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 17.94 लाख रुपये इतकी होईल.
इलेक्ट्रिक हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Citroën eC3 ची थेट स्पर्धा MG Comet EV, Tata Punch EV आणि Tata Tiago EV यांसारख्या इलेक्ट्रिक कार्ससोबत होत आहे.