कार खरेदीचे स्वप्न होईल साकार! Citroen Ec3 साठी 1 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर इतकाच द्यावा लागेल EMI?

भारतात अनेक उत्तम आणि लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध आहेत. अशीच एक कार म्हणजे Citroen Ec3. चला या कारच्या डाउन पेमेंट आणि ईएमआय बद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 10, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतात इलेक्ट्रिक कारच्या मागणीत होतेय वाढ
  • Citroen Ec3 साठी दरमहा किती द्यावा लागेल EMI?
  • जाणून घ्या संपूर्ण हशोब
भारतीय ऑटो बाजारात इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळणारी मागणी पाहता अनेक वाहन उत्पादक कंपन्या दमदार इलेक्ट्रिक कार ऑफर करत आहेत. अशीच एक लोकप्रिय EV म्हणजे Citroen Ec3.

भारतात Citroen कडून इलेक्ट्रिक हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Citroen eC3 ही कार विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. या इलेक्ट्रिक कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करायचा असल्यास 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर दरमहा किती EMI भरावी लागेल, याची माहिती आज आपण जाणून घेऊयात.

7 एअरबॅग्स, दमदार इंजिन आणि बरंच काही! नवीन Hyundai Verna झाली लाँच, किंमत…

किती आहे किंमत?

Citroën eC3 ही इलेक्ट्रिक हॅचबॅक सेगमेंटमधील लोकप्रिय कार आहे. या कारच्या बेस व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 12.90 लाख रुपये आहे. जर ही कार दिल्लीमध्ये खरेदी केली तर अंदाजे 51 हजार रुपये इन्शुरन्स भरावा लागतो. त्यामुळे या कारची ऑन-रोड किंमत जवळपास 13.53 लाख रुपये होते.

1 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?

जर तुम्ही Citroën eC3 चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून सामान्यतः एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्जदिले जाईल. अशा परिस्थितीत 1 लाख रुपयांची डाउन पेमेंट केल्यानंतर उर्वरित 12.53 लाख रुपये बँकेकडून कर्ज स्वरूपात घ्यावे लागतील.

जर बँक 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी हे कर्ज मंजूर करत असेल, तर तुम्हाला दरमहा सुमारे 20,169 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

एकूण किती खर्च येईल?

जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 12.53 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर पुढील सात वर्षे दरमहा 20,169 रुपये EMI भरावे लागेल. अशा वेळी सात वर्षांत तुम्ही सुमारे 4.40 लाख रुपये व्याज म्हणून भराल. म्हणजेच, एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 17.94 लाख रुपये इतकी होईल.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

इलेक्ट्रिक हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Citroën eC3 ची थेट स्पर्धा MG Comet EV, Tata Punch EV आणि Tata Tiago EV यांसारख्या इलेक्ट्रिक कार्ससोबत होत आहे.

 

Published On: Mar 10, 2026 | 06:15 AM

