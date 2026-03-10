Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Women Judges Day: कोर्टातील ‘ती’ची झेप! 10 मार्चला साजरा केला जातोय महिला न्यायाधीशांच्या सन्मानाचा ऐतिहासिक दिवस

Women Judges Day : न्यायपालिकेतील महिलांच्या भूमिकेचा आणि योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी १० मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिन साजरा केला जातो. वाचा का आहे हा दिवस खास ते.

Updated On: Mar 10, 2026 | 05:30 AM
international day of women judges importance history marathi news

Women Judges Day: कोर्टातील 'ती'ची झेप! 10 मार्चला साजरा केला जातोय महिला न्यायाधीशांच्या सन्मानाचा ऐतिहासिक दिवस ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • न्यायव्यवस्थेतील स्त्रीशक्ती
  • समानतेचा लढा
  • प्रेरणादायी वाटचाल

International Day of Women Judges 2026: जेव्हा आपण न्यायालयाचा विचार करतो, तेव्हा डोळ्यासमोर एक गंभीर वातावरण आणि न्यायाची आस धरलेला समाज येतो. या न्याय प्रक्रियेत मागील काही दशकांपासून महिलांनी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या आणि संवेदनशीलतेच्या जोरावर एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. याच स्त्रीशक्तीचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी १० मार्च रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिन’ (International Day of Women Judges 2026) साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एका कॅलेंडरमधील तारीख नसून, तो न्यायव्यवस्थेतील महिलांच्या संघर्षाचा आणि यशाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे.

न्यायव्यवस्थेत महिला का महत्त्वाच्या आहेत?

न्यायपालिका ही समाजाचा आरसा असते. समाजात जेव्हा महिलांना न्याय हवा असतो, तेव्हा त्या एका महिला न्यायाधीशाकडे अधिक आशेने आणि विश्वासाने पाहतात. महिला न्यायाधीशांकडे कायद्याच्या ज्ञानासोबतच जीवनातील अनुभवांची एक वेगळी दृष्टी असते. घरगुती हिंसाचार, महिलांचे हक्क, बालकांचे अधिकार आणि मालमत्तेचे वाद हाताळताना महिला न्यायाधीश अधिक संवेदनशीलतेने आणि निष्पक्षपातीपणे निर्णय घेऊ शकतात. यामुळे न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता वाढते आणि ती अधिक समावेशक (Inclusive) बनते.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्व

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने (UN General Assembly) अधिकृतपणे या दिवसाची घोषणा केली. याचा मुख्य उद्देश न्यायव्यवस्थेतील सर्व स्तरांवर महिलांच्या सहभागाला चालना देणे हा आहे. आजही जगभरातील अनेक देशांमध्ये उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात महिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. हा दिवस या असमानतेवर बोट ठेवतो आणि ‘ग्लास सिलिंग’ (Glass Ceiling) तोडून पुढे जाणाऱ्या महिलांचा सत्कार करतो. भारतातही फातिमा बीवी यांच्यापासून ते आजच्या तरुण न्यायाधीशांपर्यंत महिलांनी आपला दबदबा निर्माण केला आहे.

कायद्याच्या क्षेत्रातील तरुण मुलींसाठी नवी पहाट

आजही अनेक ग्रामीण आणि शहरी भागांत मुलींना कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिन अशा मुलींसाठी एक आशेचा किरण आहे. जेव्हा एखादी मुलगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर महिला न्यायाधीशांना पाहते, तेव्हा तिच्यात आत्मविश्वास निर्माण होतो की ती देखील एक दिवस देशाचा न्याय निवडू शकते. न्यायव्यवस्थेत महिलांचा वाढता सहभाग हा केवळ स्त्रियांसाठी नाही, तर संपूर्ण मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी आवश्यक आहे.

न्यायदानाचे काम हे ईश्वराच्या कामासारखे मानले जाते. या पवित्र कार्यात महिलांचा सहभाग वाढणे म्हणजे समाजातील अर्ध्या लोकसंख्येला योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे होय. या १० मार्चला आपण केवळ शुभेच्छा देऊन न थांबता, आपल्या आजूबाजूच्या महिला वकिलांना आणि न्यायाधीशांना त्यांच्या कष्टाबद्दल दाद देऊया. कारण, जेव्हा स्त्री न्याय देते, तेव्हा तो केवळ निकाल नसतो, तर तो उद्याच्या उज्ज्वल भविष्याचा पाया असतो.

Frequently Asked Questions

  • Que: आंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिन कधी साजरा केला जातो?

    Ans: दरवर्षी १० मार्च रोजी जगभरात हा दिवस साजरा केला जातो.

  • Que: या दिवसाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

    Ans: न्यायव्यवस्थेत लैंगिक समानता आणणे आणि महिला न्यायाधीशांच्या योगदानाचा गौरव करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.

  • Que: भारताच्या पहिल्या महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कोण होत्या?

    Ans: न्यायमूर्ती फातिमा बीवी या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या.

Published On: Mar 10, 2026 | 05:30 AM

