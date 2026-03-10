Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
CISF Raising Day: सुरक्षेचा कणा! 'या' 3000 जवानांपासून सुरू झालेलं दल आज जगातील सर्वात मोठं औद्योगिक रक्षक कसं बनलं

CISF Raising Day 2026 : देशातील महत्त्वाच्या सरकारी संस्था, औद्योगिक युनिट्स आणि महत्त्वाच्या प्रतिष्ठानांचे संरक्षण करण्यात CISF च्या योगदानाचे स्मरण करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.

Updated On: Mar 10, 2026 | 06:30 AM
cisf raising day 2026 history significance marathi news updates

CISF Raising Day: सुरक्षेचा कणा! 'या' ३००० जवानांपासून सुरू झालेलं दल आज जगातील सर्वात मोठं औद्योगिक रक्षक कसं बनलं

  • ५७ वा वर्धापन दिन
  • देशाचे सुरक्षा कवच
  • आधुनिक तंत्रज्ञान

CISF Raising Day 2026 : भारत आज जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षितता यामध्ये एका दलाचा वाटा अत्यंत मोलाचा आहे, ते दल म्हणजे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF). दरवर्षी १० मार्च हा दिवस या दलाच्या गौरवशाली इतिहासाचे आणि जवानांच्या बलिदानाचे स्मरण करण्यासाठी ‘CISF स्थापना दिन’ (CISF Raising Day 2026) म्हणून साजरा केला जातो.

CISF ची स्थापना आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची स्थापना १० मार्च १९६९ रोजी संसदेच्या एका अधिनियमाद्वारे करण्यात आली होती. सुरुवातीला अवघ्या २,८०० जवानांच्या उपस्थितीत सुरू झालेले हे दल आज सुमारे १.७० लाखांहून अधिक जवानांचे विशाल कुटुंब बनले आहे. १९८३ मध्ये या दलाला ‘सशस्त्र दल’ (Armed Force) म्हणून घोषित करण्यात आले. तेव्हापासून, केवळ संरक्षणच नाही तर शिस्त आणि कार्यक्षमतेसाठी हे दल ओळखले जाते.

विमानतळांपासून ते अणू प्रकल्पांपर्यंत: अष्टपैलू जबाबदारी

CISF ची भूमिका इतर निमलष्करी दलांपेक्षा वेगळी आहे. जेव्हा आपण विमानतळावर जातो किंवा दिल्ली-मुंबई मेट्रोने प्रवास करतो, तेव्हा जे जवान आपले रक्षण करतात, ते CISF चे असतात. देशातील ६६ हून अधिक प्रमुख विमानतळे, इस्रो (ISRO) सारखी अंतराळ केंद्रे, अणुऊर्जा प्रकल्प (Nuclear Plants), बंदरे आणि सरकारी टांकसाळी यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी CISF अत्यंत चोखपणे पार पाडत आहे.

credit – social media and Twitter

दहशतवादाचा मुकाबला आणि विशेष सुरक्षा

केवळ औद्योगिक सुरक्षाच नाही, तर देशातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना (VIP) सुरक्षा पुरवण्यातही CISF चे ‘स्पेशल सिक्युरिटी ग्रुप’ (SSG) अग्रेसर आहे. तसेच, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात NDRF सोबत मिळून हे जवान मदतीसाठी धावून जातात. आजच्या काळात वाढत्या सायबर धोक्यांचा विचार करता, CISF ने आता सायबर सिक्युरिटी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘स्मार्ट सुरक्षा’ प्रणाली विकसित केली आहे.

credit – social media and Twitter

महिला शक्तीचा गौरव

CISF मध्ये महिला जवानांची संख्या लक्षणीय असून, त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून देशाच्या सुरक्षेचे रक्षण करत आहेत. विमानतळ आणि मेट्रोमध्ये महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी या जवानांची उपस्थिती प्रवाशांना एक वेगळाच विश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना देते.

कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस

१० मार्च हा केवळ एक उत्सव नाही, तर तो त्या प्रत्येक जवानाला ‘सलाम’ करण्याचा दिवस आहे, जो सण-उत्सव विसरून ताठ कणाने देशाच्या मालमत्तेचे रक्षण करत उभा आहे. त्यांच्या निष्ठा, धैर्य आणि बलिदानामुळेच आपण निर्भयपणे प्रवास करू शकतो आणि आपल्या देशाचे उद्योग सुरक्षित राहू शकतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: CISF ची स्थापना कधी झाली?

    Ans: CISF ची अधिकृत स्थापना १० मार्च १९६९ रोजी झाली.

  • Que: CISF चे ब्रीदवाक्य (Motto) काय आहे?

    Ans: CISF चे ब्रीदवाक्य 'संरक्षण आणि सुरक्षा' (Protection and Security) हे आहे.

  • Que: CISF हे कोणत्या मंत्रालयांतर्गत येते?

    Ans: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल हे भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत (Ministry of Home Affairs) कार्य करते.

Published On: Mar 10, 2026 | 06:30 AM

