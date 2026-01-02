Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Indore Water : जीवनाची किंमत दोन लाख असू शकत नाही…! इंदूर दुषित पाणी प्रकरणावरुन उमा भारती संतापल्या

Indore Water Contamination : इंदूरच्या भागीरथपुरा परिसरात पाईपलाईन खराब झाल्यामुळे पिण्याचे पाणी दुषित झाले आहे. यावरुन उमा भारती यांनी त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांवर निशाणा साधला.

Updated On: Jan 02, 2026 | 04:03 PM
Former CM Uma Bharti targeted her own BJP party over the water contaminated issue in Indore MP News

इंदूर दुषित पाणी प्रदूषणावरुन माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांचा त्यांचाच भाजप पक्षावर निशाणा साधला (फोेटो - सोशल मीडिया)

  • मध्य प्रदेशमध्ये दुषित पाण्यामुळे 14 जणांचा बळी
  • 2 लाखांची सरकारकडून मदत जाहीर
  • उमा भारतींनी साधला भाजप नेत्यांवर निशाणा
Indore Water Contamination : मध्य प्रदेश : सर्वात स्वच्छ शहर असलेल्या इंदूरमध्ये दुषित पाण्याने 14 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. त्याचबरोबर 1400 लोकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम झाले आहेत. या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशातून काळजी आणि रोष व्यक्त केला जात आहे. दरम्या, इंदूरमधील या दुषित पाणी प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. यावर सरकारला घरचा आहेर मिळाला आहे. भाजपच्या नेत्या उमा भारती यांनी त्यांच्याच पक्षाला यावरुन निशाणा साधला असून यासाठी माफी मागितली पाहिजे अशी मागणी उमा भारती यांनी केली आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याने त्यांच्याच सरकारवर टीका केली. उमा भारती यांनी या घटनेला त्यांच्या सरकारसाठी लाजिरवाणे म्हटले आणि माफी मागावी लागेल असे म्हटले. उमा भारती यांनी त्यांच्याच नेत्यांवर जोरदार टीकास्त्र डागले. त्या म्हणाल्या की, “२०२५ च्या अखेरीस दूषित पाणी पिण्यामुळे इंदूरमध्ये झालेल्या मृत्यूंमुळे आपल्या राज्याला, आपल्या सरकारला आणि आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेला लाजिरवाणे आणि कलंकित वाटले आहे.”

हे देखील वाचा : “जोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस आहे तोवर…”; Akhil Bhartiya Sahitya संमेलनात मुख्यमंत्री स्पष्टच बोलले

मृतांचा आकडा वाढत आहे: उमा भारती

माजी मुख्यमंत्री असलेल्या उमा भारती पुढे म्हणाल्या की, राज्यातील सर्वात स्वच्छ शहराचा पुरस्कार मिळालेले शहर इतक्या कुरूपतेने, घाणेरड्याने आणि विषारी पाण्याने उद्ध्वस्त झाले आहे, जे अनेक जीव गिळंकृत करत आहे आणि अजूनही गिळंकृत करत आहे. उमा भारती यांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या २ लाख रुपयांच्या भरपाईला अपुरे ठरवत पीडितांकडून माफी मागण्याची मागणी केली आणि मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासाठी ही एक कसोटीची वेळ असल्याचे म्हटले.

हे देखील वाचा : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी तृतीयपंथी निवडणूक रिंगणात; ‘शाहू आघाडी’कडून मिळाली उमेदवारी

उमा भारती यांनी क्षमा आणि जास्तीत जास्त शिक्षेची मागणी केली

उमा भारती पुढे म्हणाल्या की, “एका जीवाचे मूल्य २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही, कारण त्यांचे कुटुंब आयुष्यभर दुःखात बुडालेले असते. या पापातून मुक्तता मिळवली पाहिजे, पीडितांची माफी मागितली पाहिजे आणि वरपासून खालपर्यंत सर्व दोषींना जास्तीत जास्त शिक्षा दिली पाहिजे. मोहन यादव यांच्यासाठी हा परीक्षेचा काळ आहे.” त्यांनी या ट्विटमध्ये भाजपच्या अधिकृत हँडल आणि मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनाही टॅग केले. त्यामुळे भाजपला त्यांच्याच नेत्याने आरसा दाखवला आहे.

Published On: Jan 02, 2026 | 04:02 PM

