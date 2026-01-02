Indore Water : जीवनाची किंमत दोन लाख असू शकत नाही…! इंदूर दुषित पाणी प्रकरणावरुन उमा भारती संतापल्या

भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याने त्यांच्याच सरकारवर टीका केली. उमा भारती यांनी या घटनेला त्यांच्या सरकारसाठी लाजिरवाणे म्हटले आणि माफी मागावी लागेल असे म्हटले. उमा भारती यांनी त्यांच्याच नेत्यांवर जोरदार टीकास्त्र डागले. त्या म्हणाल्या की, “२०२५ च्या अखेरीस दूषित पाणी पिण्यामुळे इंदूरमध्ये झालेल्या मृत्यूंमुळे आपल्या राज्याला, आपल्या सरकारला आणि आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेला लाजिरवाणे आणि कलंकित वाटले आहे.”
मृतांचा आकडा वाढत आहे: उमा भारती
माजी मुख्यमंत्री असलेल्या उमा भारती पुढे म्हणाल्या की, राज्यातील सर्वात स्वच्छ शहराचा पुरस्कार मिळालेले शहर इतक्या कुरूपतेने, घाणेरड्याने आणि विषारी पाण्याने उद्ध्वस्त झाले आहे, जे अनेक जीव गिळंकृत करत आहे आणि अजूनही गिळंकृत करत आहे. उमा भारती यांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या २ लाख रुपयांच्या भरपाईला अपुरे ठरवत पीडितांकडून माफी मागण्याची मागणी केली आणि मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासाठी ही एक कसोटीची वेळ असल्याचे म्हटले.
उमा भारती यांनी क्षमा आणि जास्तीत जास्त शिक्षेची मागणी केली
उमा भारती पुढे म्हणाल्या की, “एका जीवाचे मूल्य २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही, कारण त्यांचे कुटुंब आयुष्यभर दुःखात बुडालेले असते. या पापातून मुक्तता मिळवली पाहिजे, पीडितांची माफी मागितली पाहिजे आणि वरपासून खालपर्यंत सर्व दोषींना जास्तीत जास्त शिक्षा दिली पाहिजे. मोहन यादव यांच्यासाठी हा परीक्षेचा काळ आहे.” त्यांनी या ट्विटमध्ये भाजपच्या अधिकृत हँडल आणि मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनाही टॅग केले. त्यामुळे भाजपला त्यांच्याच नेत्याने आरसा दाखवला आहे.