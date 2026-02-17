Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Central Railway प्रवाशांना मिळणार लवकरच वैद्यकीय उपचार, 18 स्थानकांत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षासाठी ई-लिलाव प्रक्रिया

रेल्वे मार्गावरील १८ स्थानकात आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यापैकी १० प्रमुख ठिकाणांसाठी इ-लिलाव पूर्ण होऊन वैद्यकीय कक्ष सुरु होत आहेत.

Updated On: Feb 17, 2026 | 06:20 PM
  • गोल्डन अवरमध्ये होणार उपचार
  • १० प्रमुख ठिकाणांसाठी ई-लिलाव झाले पूर्ण
  • मध्य रेल्वेच्या १८ स्थानकांत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष
मुंबई : मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील १८ स्थानकात आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यापैकी १० प्रमुख ठिकाणांसाठी इ-लिलाव पूर्ण होऊन वैद्यकीय कक्ष सुरु होत आहेत, तर उर्वरित ८ स्थानकांसाठी लवकरच लिलाव होणार आहे.

कक्षात प्रथमोपचार, ऑक्सिजन सपोर्ट आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध असतील. वैद्यकीय कक्षांमुळे प्रवाशांना गोल्डन अवरमध्ये उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरुन दररोज सुमारे ३५ ते ३७ लाख प्रवासी प्रवास करतात. प्रवासादरम्यान अनेकदा प्रवाशांची तब्येत बिघडते.

 एसटीच्या सुरक्षेला डिजिटल कवच,‘नवीन सीसीटीव्ही प्रकल्पा’तून प्रवाशांना मिळणार अभेद्य संरक्षण

जवळच्या अनेक रुग्णालयांशी मध्य रेल्वेचा करार

अपघातांमध्ये जखमी झालेल्या प्रवाशांना तत्काळ वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता असते. त्यामुळे रेल्वे स्थानकात आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष उभारण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वेला दिले होते. ज्या दहा स्थानकांसाठी लिलावाची औपचारिकता यशस्वीपणे पूर्ण झाली आहे. त्यात कळवा, टिटवाळा, कर्जत, कुर्ला, ठाणे, मुंब्रा, घाटकोपर, चेंबूर, मानखुर्द आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) यांचा समावेश आहे. याशिवाय जखमी प्रवाशांना त्वरित उपचार देण्यासाठी मध्य रेल्वेने जवळच्या अनेक रुग्णालयांशी करार केले आहेत.

आपत्कालीन सुविधा

  • प्राथमिक उपचार आणि प्राथमिक वैद्यकीय मदत
  • ऑक्सिजन सुविधा
  • स्ट्रेचर आणि मूलभूत लाइफ सपोर्ट उपकरणे
  • प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी

पुढील टप्प्यात ८ स्थानके

मध्य रेल्वेने कसारा, दादर, डोंबिवली, सायन, विक्रोळी, भांडुप, दिवा आणि इगतपुरी या आठ अतिरिक्त स्थानकांसाठी लवकरात लवकर ई-लिलाव करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मुख्य मार्ग आणि विस्तारित उपनगरीय विभागांमध्ये वैद्यकीय कव्हरेज सुनिश्चित करण्यासाठी ही स्थानके निवडली होती. यात लांब पल्ल्याच्या जंक्शन पॉइंट्सचा समावेश आहे, जिथे प्रवासी अनेकदा दीर्घ कालावधीसाठी वाट पाहतात.

दरम्यान, मध्य रेल्वेवरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) – कुर्ला दरम्यान पाचव्या आणि सातव्या रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन एकूण १६ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यानंतर मध्य रेल्वेने कुर्ला-परळ पाचव्या आणि सहव्या मार्गादरम्यान सुमारे ५०० इमारती पाडण्याची कारवाई केली. परिणामी, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रेल्वे मार्गिकेच्या कामाला गती मिळाली.

लोकल, मेल-एक्सप्रेसची वक्तशीरता वाढवण्यासाठी आणि लोकल सेवा सुधारण्यासाठी सीएसटी-कुर्ला ५व्या आणि ६व्या सहावी मार्गिका प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. जमीन अधिग्रहण, वसाहती पुनर्वसन, प्रशासकीय मान्यता आणि निधीची उपलब्धता यामुळे हा प्रकल्प रखडला. या प्रकल्पाचे काम जलद करण्यासाठी, तो दोन टप्प्यात विभागण्यात आला. कुर्ला ते परळ १०.१० किमी आणि परळ ते सीएसएमटी ७.४ किमी हे असे दोन थांबे होते. मात्र, भूसंपादनास विलंब झाल्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही.

Devendra Fadnavis : “हवामान बदल कृती कार्यक्रमाला मुंबई क्लायमेट वीकमुळे मिळणार वेग”, देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास

Published On: Feb 17, 2026 | 06:20 PM

