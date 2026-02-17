Central Railway प्रवाशांना मिळणार लवकरच वैद्यकीय उपचार, 18 स्थानकांत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षासाठी ई-लिलाव प्रक्रिया

कक्षात प्रथमोपचार, ऑक्सिजन सपोर्ट आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध असतील. वैद्यकीय कक्षांमुळे प्रवाशांना गोल्डन अवरमध्ये उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरुन दररोज सुमारे ३५ ते ३७ लाख प्रवासी प्रवास करतात. प्रवासादरम्यान अनेकदा प्रवाशांची तब्येत बिघडते.
अपघातांमध्ये जखमी झालेल्या प्रवाशांना तत्काळ वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता असते. त्यामुळे रेल्वे स्थानकात आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष उभारण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वेला दिले होते. ज्या दहा स्थानकांसाठी लिलावाची औपचारिकता यशस्वीपणे पूर्ण झाली आहे. त्यात कळवा, टिटवाळा, कर्जत, कुर्ला, ठाणे, मुंब्रा, घाटकोपर, चेंबूर, मानखुर्द आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) यांचा समावेश आहे. याशिवाय जखमी प्रवाशांना त्वरित उपचार देण्यासाठी मध्य रेल्वेने जवळच्या अनेक रुग्णालयांशी करार केले आहेत.
दरम्यान, मध्य रेल्वेवरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) – कुर्ला दरम्यान पाचव्या आणि सातव्या रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन एकूण १६ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यानंतर मध्य रेल्वेने कुर्ला-परळ पाचव्या आणि सहव्या मार्गादरम्यान सुमारे ५०० इमारती पाडण्याची कारवाई केली. परिणामी, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रेल्वे मार्गिकेच्या कामाला गती मिळाली.
लोकल, मेल-एक्सप्रेसची वक्तशीरता वाढवण्यासाठी आणि लोकल सेवा सुधारण्यासाठी सीएसटी-कुर्ला ५व्या आणि ६व्या सहावी मार्गिका प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. जमीन अधिग्रहण, वसाहती पुनर्वसन, प्रशासकीय मान्यता आणि निधीची उपलब्धता यामुळे हा प्रकल्प रखडला. या प्रकल्पाचे काम जलद करण्यासाठी, तो दोन टप्प्यात विभागण्यात आला. कुर्ला ते परळ १०.१० किमी आणि परळ ते सीएसएमटी ७.४ किमी हे असे दोन थांबे होते. मात्र, भूसंपादनास विलंब झाल्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही.