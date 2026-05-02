उत्तर प्रदेशात भीषण अपघात; 60 प्रवाशांना घेऊन जाणारी बसच उलटली, 25 जण जखमी

लखनौ : शाहजहानपूरच्या अल्लाहगंज येथील रघुनाथपूर गावाजवळ एक भीषण अपघात झाला. वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात एक खाजगी बस उलटली. ही बस हरपालपूरहून फर्रुखाबादला जात होती. त्यादरम्यान ही घटना घडली. या बसमध्ये एकूण 60 प्रवासी होते. त्यापैकी 25 प्रवासी जखमी झाले आहेत. यातील अकरा जणांना लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, इतरांवरही तिथेच उपचार सुरू आहेत. बहुतेक प्रवासी बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त पांचाल घाटावर गंगेत स्नान करण्यासाठी जात असल्याची माहिती देण्यात आली.
हरदोई जिल्ह्यातील हरपालपूरहून सुमारे ६० प्रवासी एका खाजगी बसमध्ये बसले होते. चालक गाडी वेगाने चालवत होता. काही प्रवाशांनी त्याला व्यवस्थित गाडी चालवण्यास सांगितले, पण त्याने ऐकले नाही. दरम्यान, रघुनाथपूर गावाजवळ पुढे असलेल्या एका वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात बस उलटली, त्यामुळे सर्वत्र घबराट पसरली. पोलीस आणि जवळच्या गावकऱ्यांनी आत अडकलेल्यांना वाचवले. पंचवीस प्रवासी जखमी झाले. रुग्णवाहिकांनी ११ जखमी प्रवाशांना लोहिया रुग्णालयात नेले. त्यापैकी नऊ जणांना दाखल करण्यात आले.
Jitendra Shelke : मोठी बातमी ! भोंदूबाबा अशोक खरातचा जवळचा सहकारी जितेंद्र शेळके अपघातात ठार; कारचा चक्काचूर, घटनेभोवती संशयाची छाया
दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच, एसीएमओ डॉ. रंजन गौतम, सदरचे एसडीएम रजनीकांत पांडे आणि सीओ अभय वर्मा रुग्णांची चौकशी करण्यासाठी लोहिया रुग्णालयात पोहोचले.
लोहिया रुग्णालयात जखमींना दाखल
हरदोई येथील पांडेपुरवा गावातील रहिवासी नन्ही देवी (६०), सवाईजपूर येथील सलुद्दीनपूर गावातील रहिवासी विश्व प्रताप सिंग (३१), मिलरगवान येथील रहिवासी उमाकांत (५५), महरेपूर येथील रहिवासी गुड्डी (५५), राधिका (४५), रामदेवी (६५), प्रदीप पाल यांची मुलगी अनुष्का (८), नंदबाग येथील रहिवासी रामलादाते (४७), जादुवीर सिंग (६०), गोकुळ बेहटा येथील रामपूर मानपूर येथील रणजित सिंग आणि अमरेखा येथील राजू (३०) यांना लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.
बचावकार्यातील पोलिसाने जमखीचे पैसे घेतले?
दरम्यान, मिरगवान गावचा रहिवासी असलेला आणि जखमी उमाकांत यांचा मुलगा राहुल याला लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. बस उलटल्याने त्याच्या आईचे कानातील दागिने आणि सहा हजार रुपये खाली पडले होते. मात्र, बसमधून बाहेर काढत असताना एका हवालदाराने त्यांचे कानातले आणि पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र, राहुल याने ते परत मागितले तेव्हा त्याला ते दिले गेले नाही.