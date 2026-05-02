Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

उत्तर प्रदेशात भीषण अपघात; 60 प्रवाशांना घेऊन जाणारी बसच उलटली, 25 जण जखमी

बसमध्ये एकूण 60 प्रवासी होते. त्यापैकी 25 प्रवासी जखमी झाले आहेत. यातील अकरा जणांना लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, इतरांवरही तिथेच उपचार सुरू आहेत.

Updated On: May 02, 2026 | 07:30 AM
उत्तर प्रदेशात भीषण अपघात; 60 प्रवाशांना घेऊन जाणारी बसच उलटली, 25 जण जखमी

उत्तर प्रदेशात भीषण अपघात; 60 प्रवाशांना घेऊन जाणारी बसच उलटली, 25 जण जखमी (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

लखनौ : शाहजहानपूरच्या अल्लाहगंज येथील रघुनाथपूर गावाजवळ एक भीषण अपघात झाला. वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात एक खाजगी बस उलटली. ही बस हरपालपूरहून फर्रुखाबादला जात होती. त्यादरम्यान ही घटना घडली. या बसमध्ये एकूण 60 प्रवासी होते. त्यापैकी 25 प्रवासी जखमी झाले आहेत. यातील अकरा जणांना लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, इतरांवरही तिथेच उपचार सुरू आहेत. बहुतेक प्रवासी बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त पांचाल घाटावर गंगेत स्नान करण्यासाठी जात असल्याची माहिती देण्यात आली.

हरदोई जिल्ह्यातील हरपालपूरहून सुमारे ६० प्रवासी एका खाजगी बसमध्ये बसले होते. चालक गाडी वेगाने चालवत होता. काही प्रवाशांनी त्याला व्यवस्थित गाडी चालवण्यास सांगितले, पण त्याने ऐकले नाही. दरम्यान, रघुनाथपूर गावाजवळ पुढे असलेल्या एका वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात बस उलटली, त्यामुळे सर्वत्र घबराट पसरली. पोलीस आणि जवळच्या गावकऱ्यांनी आत अडकलेल्यांना वाचवले. पंचवीस प्रवासी जखमी झाले. रुग्णवाहिकांनी ११ जखमी प्रवाशांना लोहिया रुग्णालयात नेले. त्यापैकी नऊ जणांना दाखल करण्यात आले.

Jitendra Shelke : मोठी बातमी ! भोंदूबाबा अशोक खरातचा जवळचा सहकारी जितेंद्र शेळके अपघातात ठार; कारचा चक्काचूर, घटनेभोवती संशयाची छाया

दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच, एसीएमओ डॉ. रंजन गौतम, सदरचे एसडीएम रजनीकांत पांडे आणि सीओ अभय वर्मा रुग्णांची चौकशी करण्यासाठी लोहिया रुग्णालयात पोहोचले.

लोहिया रुग्णालयात जखमींना दाखल

हरदोई येथील पांडेपुरवा गावातील रहिवासी नन्ही देवी (६०), सवाईजपूर येथील सलुद्दीनपूर गावातील रहिवासी विश्व प्रताप सिंग (३१), मिलरगवान येथील रहिवासी उमाकांत (५५), महरेपूर येथील रहिवासी गुड्डी (५५), राधिका (४५), रामदेवी (६५), प्रदीप पाल यांची मुलगी अनुष्का (८), नंदबाग येथील रहिवासी रामलादाते (४७), जादुवीर सिंग (६०), गोकुळ बेहटा येथील रामपूर मानपूर येथील रणजित सिंग आणि अमरेखा येथील राजू (३०) यांना लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.

बचावकार्यातील पोलिसाने जमखीचे पैसे घेतले?

दरम्यान, मिरगवान गावचा रहिवासी असलेला आणि जखमी उमाकांत यांचा मुलगा राहुल याला लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. बस उलटल्याने त्याच्या आईचे कानातील दागिने आणि सहा हजार रुपये खाली पडले होते. मात्र, बसमधून बाहेर काढत असताना एका हवालदाराने त्यांचे कानातले आणि पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र, राहुल याने ते परत मागितले तेव्हा त्याला ते दिले गेले नाही.

Web Title: Horrific accident in uttar pradesh 25 people injured

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 07:21 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

May 17, 2026 | 11:00 AM
कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

May 17, 2026 | 11:00 AM
Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

May 17, 2026 | 10:52 AM
Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

May 17, 2026 | 10:30 AM
स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

May 17, 2026 | 10:20 AM
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM
UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

May 17, 2026 | 10:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM