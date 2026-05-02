गॅसचे कनेक्शन बंद करण्याची भीती दाखवून तिघांची फसवणूक; मोबाईलवर एपीके फाइल पाठवली अन्...

पुणे : राज्यासह जगभरात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, दररोज सायबर चोरटे नागरिकांच्या पैशावर डल्ला मारत आहेत. अशातच आता एमएनजीएल गॅस कनेक्शनचे बिल भरले नसल्याची व ते बंद करण्याची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ नागरिकासह दोन महिलांची एकूण १९ लाख ५८ हजार ८४० रुपयांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पहिल्या घटनेत, कात्रजमधील ज्येष्ठ नागरिकाची एपीके फाइल पाठवून १३ लाख ६२ हजार ३५१ रुपयांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी शशीकांत रामचंद्र साने (वय ६९, रा. कात्रज) यांनी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. ही घटना ३० मार्च ते ३ एप्रिल दरम्यान घडली. सायबर चोरट्यांनी तक्रारदारांना कनेक्शन बंद करण्याची भीती दाखवून एपीके फाइल पाठवली. ती डाउनलोड करण्यास सांगितले. नंतर बँक खात्याचा अॅक्सेस घेऊन परस्पर पैसे ट्रान्सफर करून फसवणूक केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
याप्रमाणेच, वारजेतील महिलेची ४ लाख ६६ हजार ४८९ रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. याबाबत स्नेहल ज्ञानेश्वर गावडे (वय ३३, रा. अतुलनगर, वारजे) यांनी वारजे पोलिसांत तक्रार दिली आहे.
तिसऱ्या घटनेत महिलेला गॅस कनेक्शन बंद होण्याची भीती दाखवून १ लाख ३० हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी शर्मिला कांतीलाल श्रीमाळ (वय ५५, रा. कात्रज-कोंढवा रस्ता) यांनी येवलेवाडी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. ही घटना २५ एप्रिल रोजी घडली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
