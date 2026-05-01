जळगावात भीषण अपघात; भरधाव कारचा टायर फुटला, नववधूसह तिघांचा मृत्यू

जळगाव : कुटुंबात नुकताच विवाहसोहळा पार पडला होता, त्यामुळे सारे जण आंनदाने घराकडे परत निघाले होते. असे असताना कुटुंबावर काळाचा घाला बसला. नवीन आयुष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या नववधूला घेऊन घराकडे परतणाऱ्या कुटुंबियांच्या वाहनाचा धरणगाव तालुक्यातील वराड खुर्द जवळ महामार्गावर टायर फुटल्याने भीषण अपघात झाला.
काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या अपघातात नववधू पूजा रवी वाघळकर, दत्तू भागवत आणि जगदीश वाघळकर या तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ बचावकार्य सुरू केले. दुर्घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी तातडीने धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. अपघातग्रस्त वाहन रस्त्यावरून बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. पोलिसांनी पंचनामा केला असून, मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आले आहेत. अपघातात गाडीतील अन्य ६ प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.
जखमींमध्ये प्रेम भारत वाकडकर (वय २४), नितेश सुरेश काठोडे (वय ३५), अमोल दामोदर गीते (वय ३५), रवी प्रभाकर वाघोडकर (वय ३२), तुळशीराम भीमराव भागवत (वय ६७) आणि १४ वर्षीय बालक अंश नितेश काठोडे यांचा समावेश आहे. जखमींना तातडीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.
वाघळकर परिवारावर दुःखाचा डोंगर
गुजरातमधील वापी येथून लग्नसोहळा आटोपून वऱ्हाड क्रुझरने अकोल्याच्या दिशेने निघाले होते. नुकतेच लग्न पार पडल्यामुळे कुटुंबात उत्साह होता. परंतु जळगावमधील वराड गावाजवळ महामार्गावर धावत्या क्रुझरचे पुढचे टायर फुटले. टायर फुटल्याने चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि गाडी थेट महामार्गालगत उभ्या असलेल्या गॅस टँकरवर जाऊन आदळली. ही धडक इतकी भीषण होती की, क्रुझरचा पुढचा भागाचा चुराडा झाला. यामध्ये नववधूसह तिघांचा जागीच मृत्यू झाला.
पुण्यात खासगी बसचा थरार
बाजीराव रस्त्यावर एका खासगी ट्रॅव्हल्स बसचा भल्या पहाटे अपघाताचा थरार घडला आहे. अभिनव चौक मार्गावर भरधाव ट्रॅव्हल्स एका दुचाकीला धडकून नंतर एका इमारतीला जाऊन धडकली. यामध्ये दुचाकीस्वार मायलेकी जखमी झाल्या आहेत. ही घटना गुरुवारी (दि. ३०) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली आहे. जखमींना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.