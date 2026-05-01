  Bhiwandi 48 Rickshaws Seized Major Action By The Transport Department In Bhiwandi

Bhiwandi : 48 रिक्षा जप्त, भिवंडीत वाहतूक विभागाची मोठी कारवाई

भिवंडीत वाहतूक शाखेने जानेवारी ते एप्रिल 2026  पर्यंत केलेल्या कारवाईत बेकायदेशीर 48 रिक्षा जप्त केल्या असून 40 दुचाक्या जप्त केल्या आहेत.

Updated On: May 01, 2026 | 10:20 PM

भिवंडीत वाहतूक शाखेने जानेवारी ते एप्रिल 2026  पर्यंत केलेल्या कारवाईत बेकायदेशीर 48 रिक्षा जप्त केल्या असून 40 दुचाक्या जप्त केल्या आहेत. तर ड्रंक अँड ड्राइव्ह च्या 955 केसेसची नोंद केली असून 89723 ई चलान तर48वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.दरम्यान 3895 सेसमध्ये 22  लाख 54 हजार 100 रुपयांची दंडात्मक वसुली करण्यात आली आहे.तसेच लोक अदालत मध्ये 1939 केसेस मध्ये 26 लाख 87 हजार 350 रुपये वसुलण्यात येवून केसेस निकाली काढण्यात आल्याची माहिती वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुधाकर यादव यांनी दिली आहे.

Published On: May 01, 2026 | 10:20 PM

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी
May 13, 2026 | 08:50 AM

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी

May 13, 2026 | 08:50 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: नीट पेपरफुटीचा मुख्य संशयित CBIच्या ताब्यात
May 13, 2026 | 08:46 AM

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today:  नीट पेपरफुटीचा मुख्य संशयित CBIच्या ताब्यात

May 13, 2026 | 08:46 AM
स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास
May 13, 2026 | 08:40 AM

स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास

May 13, 2026 | 08:40 AM
Free Fire Max: डायमंड्स खरेदी करताना सावध! एका चुकीमुळे अकाऊंट होऊ शकतं हॅक, लक्षात ठेवा या टिप्स
May 13, 2026 | 08:32 AM

Free Fire Max: डायमंड्स खरेदी करताना सावध! एका चुकीमुळे अकाऊंट होऊ शकतं हॅक, लक्षात ठेवा या टिप्स

May 13, 2026 | 08:32 AM
पालघर हादरलं! खदानीत RTI कार्यकर्त्याचा निर्घृण खून; खदान मालकावर संशय
May 13, 2026 | 08:30 AM

पालघर हादरलं! खदानीत RTI कार्यकर्त्याचा निर्घृण खून; खदान मालकावर संशय

May 13, 2026 | 08:30 AM
अरबी समुद्राच्या काठावर वसलेलं प्राचीन शिवमंदिर ज्याला पंतप्रधान मोदींनीही दिली भेट, जाणून घ्या सोमनाथ मंदिराला कसं जायचं…
May 13, 2026 | 08:30 AM

अरबी समुद्राच्या काठावर वसलेलं प्राचीन शिवमंदिर ज्याला पंतप्रधान मोदींनीही दिली भेट, जाणून घ्या सोमनाथ मंदिराला कसं जायचं…

May 13, 2026 | 08:30 AM
Sangli Crime: मस्करी जीवावर बेतली! चुलत भावाच्या मारहाणीत २६ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; काय घडलं नेमकं?
May 13, 2026 | 08:26 AM

Sangli Crime: मस्करी जीवावर बेतली! चुलत भावाच्या मारहाणीत २६ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; काय घडलं नेमकं?

May 13, 2026 | 08:26 AM

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा
May 12, 2026 | 04:55 PM

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा
May 12, 2026 | 04:49 PM

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण
May 12, 2026 | 04:46 PM

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी
May 12, 2026 | 04:41 PM

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा
May 12, 2026 | 04:36 PM

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक
May 12, 2026 | 04:30 PM 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM
Jalgaon Crime News : लग्नासाठी थेट बांगलादेशची बॉर्डर ओलांडली; जळगावात तरुणीला बेड्या!
May 12, 2026 | 04:23 PM 

Jalgaon Crime News : लग्नासाठी थेट बांगलादेशची बॉर्डर ओलांडली; जळगावात तरुणीला बेड्या! 

May 12, 2026 | 04:23 PM