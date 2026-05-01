DC Vs RR Live: दिल्लीने ‘रॉयल्स’ची उडवली दाणादाण; ओपनर्सने लावली वाट, 7 विकेट्सने पराभूत

Updated On: May 01, 2026 | 11:30 PM
DC Vs RR Live Streaming (फोटो- ट्विटर)

रियान परागची 90 रन्सची आक्रमक खेळी
पथूम निसांकाची अत्यंत आक्रमक खेळी
केएल राहुलची 75 रन्सची महत्वाची खेळी 

Tata IPL 2026 RR Vs DC Live Updates: आज जयपूरच्या सवाई मानसिंग क्रिकेट स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्समध्ये सामना पार पडला. राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करताना 225 रन्स केल्या. दिल्लीला विजयासाठी 226 रन्सची गरज होती. दरम्यान या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने राजस्थान रॉयल्सचा 7 विकेट्सने पराभव केला आहे. केएल राहुलची 75 रन्सची अत्यंत महत्वाची खेळी केली.

दिल्ली कॅपिटल्सची फलंदाजी

राजस्थान रॉयल्सने दिलेल्या 226 रन्सचा पाठलाग करण्यासाठी दिल्ली कॅपिटल्सकडून केएल राहुल आणि पथूम निसांका हे दोन प्रमुख सलामीवीर मैदानात उतरले. केएल राहुल आणि पथूम निसांकाने दिल्लीला जबरदस्त सुरूवात करून दिली.  पथूम निसांकाने 33 बॉलमध्ये 66 रन्सची आक्रमक खेळी केली. अखेर 66 रन्स करून तो आउट झाला.

त्यानंतर नितीश राणा आणि केएल राहुलने दिल्लीची कमान सांभाळली. केएल राहुल 75 रन्स करून आउट झाला. नितीश राणाने 33 रन्सची खेळी केली.  शेवटच्या ओव्हर्समध्ये आशुतोष शर्मा आणि स्टब्सने महत्वाची खेळी केली.

राजस्थान रॉयल्सची गोलंदाजी

पॉवर प्लेमध्ये राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांना एकही विकेट मिळवता आली नाही. अखेर तुषार देशपांडेने पथूम निसांकाची विकेट पटकावली. त्यामुळे राजस्थानला थोडासा दिलासा मिळाला. जोफ्रा आर्चरने केएल राहुलला आउट केले. तर तुषार देशपांडेने नितीश राणाची विकेट घेतली.

राजस्थान रॉयल्सची फलंदाजी
नेहमीप्रमाणे राजस्थान रॉयल्सकडून यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशीने सुरूवाट केली. मात्र या दोघा फलंदाजांना पॉवर प्लेमध्ये चांगली सुरुवात करून देता आली नाही. यशस्वी जयस्वाल आज चांगली खेळी करू शकला नाही. तो 6 रन्स करून आउट झाला. तर वैभव सूर्यवंशी 4 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर ध्रुव जुरेल आणि कर्णधार रियान परागने राजस्थानचा डाव सांभाळला.

दिल्ली कॅपिटल्सची गोलंदाजी

दिल्ली कॅपिटल्सच्या ताफ्यात आज मिशेल स्टार्क दाखल झाला होता. त्याने पहिल्याच ओव्हरमध्ये यशस्वी जयस्वालची विकेट पटकावली. तर जेमीसनने तिसऱ्या ओव्हरमध्ये आक्रमक खेळीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीचा त्रिफळा उडवला. त्यानंतर रियान पराग आणि ध्रुव जुरेलने चांगली भागीदारी केली. कर्णधार अक्षर पटेलने ही जोडी फोडली. मिशेल स्टार्कने पहिल्याच सामन्यात भेदक गोलंदाजी केली. यॉर्कर आणि बाऊन्सरच्या जोरावर त्याने तीन विकेट पटकावल्या.

राजस्थान रॉयल्सची संभाव्य टीम:  वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, दसुन शनाका, नांद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा

दिल्ली कॅपिटल्सची संभाव्य टीम: साहिल पारख, के.एल. राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश राणा, समीर रिझवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), मिचेल स्टार्क / दुष्मंथा चमीरा, काइल जेमीसन, कुलदीप यादव, टी. नटराजन

 

Published On: May 01, 2026 | 11:27 PM

May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 08:41 PM
May 18, 2026 | 08:38 PM
May 18, 2026 | 08:31 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
