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तामिळनाडूत राजकीय वाद पेटला! CM विजय, अभिनेत्री त्रिशावर कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी; उदयनिधी स्टॅलिन पोलिसांच्या ताब्यात

Updated On: Aug 04, 2026 | 12:45 PM IST
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सारांश

तमिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री विजय आणि अभिनेत्री तृषा यांच्याविरोधातील कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे डीएमके नेते उदयनिधी स्टालिन यांना चेन्नईतील निवासस्थानावरून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून अटकपूर्व जामिनासाठी त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

तामिळनाडूत राजकीय वाद पेटला! CM विजय, अभिनेत्री त्रिशावर कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी; उदयनिधी स्टॅलिन पोलिसांच्या ताब्यात

तामिळनाडूत राजकीय वाद पेटला! CM विजय, अभिनेत्री त्रिशावर कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी; उदयनिधी स्टॅलिन पोलिसांच्या ताब्यात

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विस्तार
  • मुख्यमंत्री विजय, अभिनेत्री तृषावर वक्तव्य
  • उदयनिधी स्टालिन पोलिसांच्या ताब्यात
  • वादग्रस्त भाषणानंतर उदयनिधी स्टालिन अडचणीत
Tamil Nadu News Marathi: तमिळनाडूचे डीएमके नेते आणि विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टालिन यांना मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आणि अभिनेत्री तृषा यांच्याविरोधात कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याच्या आरोपावरून चेन्नईतील त्यांच्या निवासस्थानावरून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

ही घटना कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावर तंजावूर येथे आयोजित डीएमकेच्या आंदोलनादरम्यान घडली. सभेत बोलताना उदयनिधी स्टालिन यांनी मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर कथितरित्या द्विअर्थी आणि आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्याच रॅलीदरम्यान अभिनेत्री तृषाविरोधातही कथित आक्षेपार्ह घोषणा देण्यात आल्याचा आरोप आहे.

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या प्रकरणी विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) पक्षाने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर तंजावूर पोलिसांनी उदयनिधी स्टालिन यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला. अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन उदयनिधी यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली. मंगळवारी न्यायमूर्ती जी. के. इलंथिरैयन यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने ती मान्य करत दुपारनंतर जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.

दरम्यान, हा वाद राष्ट्रीय महिला आयोगापर्यंत (NCW) पोहोचला आहे. टीव्हीकेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पाझा सेल्वाकुमार यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल करून उदयनिधी स्टालिन यांनी महिलांचा अवमान करणारी, अश्लील आणि लैंगिक सूचक टिप्पणी केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांनी उदयनिधी यांनी सार्वजनिकरित्या बिनशर्त माफी मागावी आणि संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आयोगाकडे केली आहे. या प्रकरणामुळे तमिळनाडूतील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून, न्यायालयीन सुनावणी आणि पुढील पोलिस कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, यापूर्वी, सोमवार, ३ ऑगस्ट रोजी, द्रमुकने शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि कावेरी प्रश्नाबाबत राज्य टीव्हीके सरकारकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत तंजावरमध्ये आंदोलन केले. विरोधी पक्षनेते आणि द्रमुक राज्य युवा शाखेचे सचिव उदयनिधी स्टॅलिन यांनी या आंदोलनाचे अध्यक्षस्थान भूषवले आणि जमावाला संबोधित केले. या कार्यक्रमात विविध जिल्ह्यांतील द्रमुक कार्यकर्ते आणि शेतकरी सहभागी झाले होते.

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Web Title: Dmk leader udhayanidhi stalin detained over remarks on cm vijay and actress trisha chennai

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Published On: Aug 04, 2026 | 12:45 PM

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