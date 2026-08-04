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त्रिशा कृष्णनवर उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याची दखल; मद्रास हायकोर्टाचा मोठा आदेश, पोलिसांना दिले महत्त्वाचे निर्देश

Updated On: Aug 04, 2026 | 04:42 PM IST
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सारांश

Udhayanidhi Stalin Arrest: अभिनेत्री त्रिशाबाबतच्या कथित वक्तव्यप्रकरणी डीएमके नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांना मद्रास उच्च न्यायालयाचा दिलासा. चौकशीनंतर स्टेशन जामिनावर सुटका करण्याचे पोलिसांना निर्देश.

त्रिशा कृष्णनवर उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याची दखल; मद्रास हायकोर्टाचा मोठा आदेश (Photo Credit- X)

त्रिशा कृष्णनवर उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याची दखल; मद्रास हायकोर्टाचा मोठा आदेश (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • त्रिशा कृष्णनवर उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याची दखल
  • मद्रास हायकोर्टाचा मोठा आदेश
  • पोलिसांना दिले महत्त्वाचे निर्देश
Madras High Court on Udhayanidhi Stalin Arrest: अभिनेत्री त्रिषाबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात डीएमके (DMK) नेते आणि विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांना मद्रास उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. पोलिसांनी उदयनिधी यांची चौकशी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना तातडीने सोडून द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तमिळनाडू पोलिसांना दिले आहेत. तसेच, तपासात जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेशही न्यायालयाने स्टॅलिन यांना दिले आहेत.

पोलीस रिमांडची गरज नाही; स्टेशन जामिनावर होणार सुटका

उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान तमिळनाडूचे ॲडव्होकेट जनरल विजय नारायण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांचा स्टॅलिन यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा कोणताही विचार नाही. ॲडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, “उदयनिधी स्टॅलिन यांना ताब्यात घेण्यात आले असून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची स्टेशन जामिनावर सुटका केली जाईल. महिलांच्या सुरक्षेचे हित लक्षात घेऊन ही कारवाई करण्यात आली आहे.”

पोलिसांची कारवाई आणि दाखल झालेले गुन्हे

पोलिसांनी चेन्नईतील नीलांगराई येथील निवासस्थानातून उदयनिधी स्टॅलिन यांना ताब्यात घेतले आणि चौकशीसाठी तांजावर येथे नेले. कावेरी आंदोलन सभेतील सार्वजनिक भाषणाप्रकरणी त्यांच्यावर हा एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला होता. उदयनिधी यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ६१, ७९, १९२, १९६, २९६(ब), ३५१(२) आणि ३५२ तसेच ‘तमिळनाडू महिला छळ प्रतिबंधक कायदा’ (Section 4) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act Section 67) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

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उदयनिधी यांचा विरोधकांवर आरोप

ताबा मिळवल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. आपल्या भाषणातील व्हिडिओ क्लिप्स एडिट करून ‘फेक नॅरेटिव्ह’ (Fake Narrative) पसरवले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. “माझ्या भाषणातील शब्द ‘कट, कॉपी, पेस्ट’ करून मी जे बोललोच नाही ते माझ्या नावावर खपवले जात आहे. अशा कारवायांना मी घाबरणारा माणूस नाही. मी याविरोधात कायदेशीर लढा देईन,” असे सांगत त्यांनी पोलीस कारवाईचे वर्णन ‘कॉमेडी’ असे केले.

काय आहे नेमका वाद?

कावेरी आंदोलनादरम्यान सभेला संबोधित करत असताना, जमावातील काही लोकांनी त्रिषा, त्रिषा” अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना उदयनिधी म्हणाले, “पाणी दुसरीकडे कुठे पोहोचो ना पोहोचो, तिथे नक्की पोहोचले पाहिजे.” मात्र, त्यांनी लगेचच स्पष्टीकरण दिले की ते ‘कावेरीच्या पाण्याबद्दल’ बोलत होते.

डीएमके पक्षाने हे सर्व आरोप फेटाळले

या वक्तव्यानंतर ‘तमिळगा व्हेट्री कळघम’ (TVK) च्या महिला आघाडीने तांजावर पोलिसांत तक्रार दाखल केली. उदयनिधी यांनी अभिनेत्री त्रिषाला उद्देशून द्विअर्थी वक्तव्य केल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे, डीएमके पक्षाने हे सर्व आरोप फेटाळले असून, उदयनिधी यांचे वक्तव्य सरकारच्या कामकाजावर होते, कोणत्याही व्यक्तीवर नव्हते, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

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Web Title: Udhayanidhi stalin trisha controversy madras high court bail marathi news

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Published On: Aug 04, 2026 | 04:41 PM

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