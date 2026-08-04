M K Stalin on CM Vijay: ‘तमिळनाडूत जोकर कॅबिनेटचा…’; मुख्यमंत्री विजयवर एम. के. स्टॅलिन यांचा थेट प्रहार, राजकीय वर्तुळात खळबळ

उदयनिधी स्टॅलिनने कावेरी नदीच्या पाणी प्रश्नावर एक रॅली काढली. रॅलीदरम्यान, तो मुख्यमंत्री विजय यांच्या विरोधात बोलत असताना त्रिशाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. रॅलीदरम्यान उदयनिधीने अभिनेत्री त्रिशाबद्दल वक्तव्ये केली होती. वृत्तानुसार, उदयनिधी यांनी मुख्यमंत्री विजय आणि त्रिशा यांच्या संबंधांवर टिप्पणी केली होती. या प्रकरणामुळे तामिळनाडूमध्ये राजकीय तणाव निर्माण झाला आणि उदयनिधी यांच्या अटकेची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर स्टॅलिन यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि चेन्नई पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.
तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि डीएमके अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन म्हणाले, “एक अकार्यक्षम आणि कठपुतळी मुख्यमंत्री कावेरीचे पाणी आणू शकत नाही, किंवा मेकेदातू धरण थांबवण्यासाठी आवाज उठवू शकत नाही. शेतकरी दुःखाचे अश्रू ढाळत आहेत, तरीही मंत्री आणि मुख्यमंत्री त्यांनी अभिनय केलेल्या एका चित्रपटावरून रडत आहेत. तामिळनाडू एका ‘विदूषक मंत्रिमंडळा’च्या नियंत्रणाखाली आहे.”
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कावेरी प्रश्नावरील सरकारच्या प्रचंड अपयशावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी पोलिसांनी उदयनिधी यांना मनमानीपणे अटक केली. विरोधी पक्षनेते असूनही, पोलिसांनी त्यांना तंजावरला नेले. गुन्हा दाखल करून त्यांना घाबरवण्याचा त्यांचा हेतू आहे. उद्या विधानसभेत ते त्यांचे आर्थिक विवरण सादर करणार आहेत. त्यामुळे, सभागृहात कॅबिनेट-पात्र विरोधी पक्षनेत्याची उपस्थिती असणे आवश्यक आहे. उदयनिधी यांना उपस्थित राहण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे.”
एम. के. स्टॅलिन म्हणाले, “सरकारी वकिलाने न्यायालयात सांगितले आहे की उदयनिधी यांना अटक करण्याचा कोणताही हेतू नाही आणि तपास पूर्ण झाल्यावर त्यांची सुटका केली जाईल. जर तपास करण्याचा हेतू होता, तर तो चेन्नईमध्ये का केला नाही? त्यांना तंजावरला का नेण्यात आले? जामीन मिळणे कठीण असलेल्या अनेक कलमांखाली गुन्हे का दाखल केले गेले? उदयनिधी यांना सोडण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आजचा आदेश हा टीव्हीकेच्या हुकूमशाही मानसिकतेला एक मोठा धक्का आहे.”
एम. के. स्टॅलिन पुढे म्हणाले, “पदभार स्वीकारल्यापासून, जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, मुख्यमंत्री विजय केवळ रील्स बनवण्यातच समाधानी आहेत. त्यांनी आता आपली जबाबदारी ओळखून त्यानुसार कृती केली पाहिजे. तामिळनाडूभरात आंदोलनांमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल अटक करण्यात आलेल्या डीएमकेच्या कार्यकर्त्यांना तात्काळ सोडावे. अहंकार विनाशाचा मार्ग मोकळा करतो; सततचा अहंकार विनाशाला गती देतो.”
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