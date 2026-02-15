Ambernath News : मुलाच्या मृत्यू प्रकरणात आरोपी महिला डॉक्टरचा जीव संपवण्याचा प्रयत्न; सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गंभीर आरोप

लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत
या प्रकरणानंतर काही सामाजिक कार्यकर्ते तसेच सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी याबाबत तक्रारी करत असून तसेच सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे व्हिडीओ त्यामुळे मानसिक तणावातून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे संबंधित महिला डॉक्टरने सांगितले आहे. या प्रकरणी सायंकाळी उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल झाला नसल्याची माहिती मिळाली आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी विजय जैस्वाल या मुलाचा सायन रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता, मात्र यापूर्वी अंबरनाथ पूर्वेच्या डॉ. स्वप्नाली गायकर यांच्या खासगी रुग्णालयात मुलावर उपचार सुरु होते.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी फेटाळले आरोप
डॉ. गायकर याच्या हलगर्जीपणामुळे मुलाचा मृत्यू इसल्याचा आरोप जैस्वाल कुटुंबीयांनी केला होता.
शवविच्छेदन अहवाल येण्यापूर्वीच बदनामी होत असल्याने त्या तणावातून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचे डॉ. गायकर यांनी सांगितले आहे. या याबाबत त्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते आणि एका संघटनेच्या पदाधिका-यांवर देखील आरोप केले आहेत.
कोणत्याही प्रकारची मागणी केली नसली तरीही मला सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात येत असून त्यातून मानसिक त्रास झाल्याचे या डॉक्टर महिलेने सांगितले आहे. तर संबंधित डॉक्टर महिलेने केलेले आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि संबंधित संघटनेच्या पदाधिका-यांनी फेटाळून लावत हा केवळ ड्रामा असल्याचे म्हटले.
तसेच चुकीच्या कामावर पडदा टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हणत पुढील कायदेशीर मार्गाने लढाई सुरुच राहणार असल्याचेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले, मात्र या महिला डॉक्टरवर आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करण्याची वेळ का आली, हे पुढील तपासात समोर येण्याची शक्यता आहे.
