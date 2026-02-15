Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ambernath News : मुलाच्या मृत्यू प्रकरणात आरोपी महिला डॉक्टरचा जीव संपवण्याचा प्रयत्न; सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गंभीर आरोप

अंबरनाथ परिसरातील सहा वर्षीय मुलाच्या मृत्यू प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले असून संबंधित महिला डॉक्टरने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सध्या त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Feb 15, 2026 | 12:30 PM
  • हा वर्षीय विजय जैस्वाल याचा सायन रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
  • कुटुंबीयांनी उपचारातील निष्काळजीपणाचा आरोप महिला डॉक्टरांवर लावला.
  • परिणामी मानसिक तणावात महिला डॉक्टरने आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
आठवडाभरापूर्वी पूर्वेच्या महालक्ष्मी नगर येथील एका खासगी रुग्णालयात सहा वर्षीय मुलावर चुकीचे उपचार झाल्याने त्याचा सायन रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचा आरोप असलेल्या महिला डॉक्टरने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. महिला डॉक्टरवर सध्या उल्हासनगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. संबंधित डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळे मुलाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला होता. तसेच यानंतर मृत मुलाच्या पालकांनी संबंधित खासगी रुग्णालयाबाहेर गोंधळ केला होता.

लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत

या प्रकरणानंतर काही सामाजिक कार्यकर्ते तसेच सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी याबाबत तक्रारी करत असून तसेच सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे व्हिडीओ त्यामुळे मानसिक तणावातून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे संबंधित महिला डॉक्टरने सांगितले आहे. या प्रकरणी सायंकाळी उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल झाला नसल्याची माहिती मिळाली आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी विजय जैस्वाल या मुलाचा सायन रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता, मात्र यापूर्वी अंबरनाथ पूर्वेच्या डॉ. स्वप्नाली गायकर यांच्या खासगी रुग्णालयात मुलावर उपचार सुरु होते.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी फेटाळले आरोप

डॉ. गायकर याच्या हलगर्जीपणामुळे मुलाचा मृत्यू इसल्याचा आरोप जैस्वाल कुटुंबीयांनी केला होता.
शवविच्छेदन अहवाल येण्यापूर्वीच बदनामी होत असल्याने त्या तणावातून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचे डॉ. गायकर यांनी सांगितले आहे. या याबाबत त्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते आणि एका संघटनेच्या पदाधिका-यांवर देखील आरोप केले आहेत.

Navi Mumbai Municipal Corporation: नवी मुंबईत भाजप विरुद्ध भाजप? सीबीडी बेलापूर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलवर वादाच्या भोवऱ्यात

कोणत्याही प्रकारची मागणी केली नसली तरीही मला सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात येत असून त्यातून मानसिक त्रास झाल्याचे या डॉक्टर महिलेने सांगितले आहे. तर संबंधित डॉक्टर महिलेने केलेले आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि संबंधित संघटनेच्या पदाधिका-यांनी फेटाळून लावत हा केवळ ड्रामा असल्याचे म्हटले.
तसेच चुकीच्या कामावर पडदा टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हणत पुढील कायदेशीर मार्गाने लढाई सुरुच राहणार असल्याचेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले, मात्र या महिला डॉक्टरवर आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करण्याची वेळ का आली, हे पुढील तपासात समोर येण्याची शक्यता आहे.

