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देशभरात घरांच्या मागणीत वाढ; जानेवारी ते जूनमध्ये विक्री 1.71 लाख युनिट्सवर

Updated On: Jul 10, 2026 | 12:30 PM IST
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सारांश

जानेवारी-जून दरम्यान ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांची विक्री १५ टक्क्यांनी घटून ३२,०६३ युनिट्सवर आली, जी मागील वर्षी याच कालावधीत ३७,७९६ युनिट्स होती. एकूण विक्रीमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या विभागाचा वाटा १९ टक्के होता.

देशभरात घरांच्या मागणीत वाढ; जानेवारी ते जूनमध्ये विक्री 1.71 लाख युनिट्सवर

देशभरात घरांच्या मागणीत वाढ; जानेवारी ते जूनमध्ये विक्री 1.71 लाख युनिट्सवर

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विस्तार

नवी दिल्ली : देशभरात घरांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. शहरीकरण, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आणि स्थिर स्थूल-आर्थिक वातावरणाच्या पाठबळाने निवासी बाजारपेठ मजबूत होत आहे. ८ शहरांत जानेवारी ते जून २०२६ या काळात निवासी विक्री ०.७ टक्क्यांनी वाढून १.७१ लाख युनिट्सवर पोहोचली आहे, असा दावा रिअल इस्टेट सल्लागार कंपनी नाईट फ्रँकने केला आहे.

ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत जानेवारी-जून २०२६ साठीची निवासी विक्रीची आकडेवारी जाहीर केली. या आकडेवारीनुसार, एकूण विक्रीमध्ये १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रीमियम घरांचा वाटा ५४ टक्के होता, तर मध्यम उत्पन्न आणि परवडणाऱ्या घरांचा वाटा ४६ टक्क्यांपर्यंत घसरला. आकडेवारीनुसार, मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील १७०२०१ युनिट्सच्या तुलनेत या कालावधीत निवासी विक्री किंचित वाढून १७१४७१ युनिट्सवर पोहोचली. या आठ शहरांमध्ये मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, बंगळूर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद आणि कोलकाता यांचा समावेश आहे.

आकडेवारीचा तपशील देताना नाईट फ्रँकने सांगितले की, दिल्ली-एनसीआर वगळता सर्व शहरांमध्ये घरांच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर) विक्रीत वार्षिक तुलनेत सात टक्क्यांनी घट झाली आहे.

आकडेवारीनुसार, जानेवारी-जून दरम्यान ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांची विक्री १५ टक्क्यांनी घटून ३२,०६३ युनिट्सवर आली, जी मागील वर्षी याच कालावधीत ३७,७९६ युनिट्स होती. एकूण विक्रीमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या विभागाचा वाटा १९ टक्के होता. ५० लाख ते १ कोटी रुपयांदरम्यान किमतीच्या घरांची विक्री पाच टक्क्यांनी घटून ४६,४९० युनिट्सवर आली.

विकासाचा वेग मंदावला असला तरी…

‘कोविड-१९ महामारीच्या काळात गाठलेल्या नीचांकी पातळीवरून झालेल्या तीव्र सुधारणेनंतर जरी विकासाचा वेग मंदावला असला तरी, बाजाराची मूलतत्त्वे मजबूत आहेत. प्रीमियम घरांचा वाटा आता एकूण गृहविक्रीच्या निम्म्याहून अधिक झाला आहे.

मुंबईत घरांची रेकॉर्डब्रेक खरेदी

मे २०२६ मध्ये मुंबईच्या निवासी रिअल इस्टेट मार्केटने आपली दमदार घौडदौड सुरूच ठेवली. या महिन्यात १२,३१५ मालमत्ता व्यवहारांची नोंदणी झाली, जी वार्षिक आधारावर ७% ची वाढ दर्शवते. गेल्या १४ वर्षांतील मे महिन्यातील ही सर्वाधिक नोंदणी ठरली आहे. या महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्कापोटी (स्टॅम्प ड्युटी) ₹१,०५१ कोटींपेक्षा जास्त महसूल गोळा केला, जे शहरातील घरांच्या शाश्वत मागणीचे संकेत देते.

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Web Title: Increase in demand for housing across the country

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Published On: Jul 10, 2026 | 12:30 PM

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