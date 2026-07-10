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Maharashtra ATS ची सर्वात मोठी कारवाई! पाकिस्तानी गुंड शहजाद भट्टीशी संबंधित ११२ संशयित ताब्यात 

Updated On: Jul 10, 2026 | 12:26 PM IST
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सारांश

Maharashtra ATS : या कारवाईसाठी महाराष्ट्र एटीएसची सर्व १४ युनिट्स तैनात करण्यात आली होती. शुक्रवारी पहाटे, सुरक्षा यंत्रणांच्या पथकांनी राज्यभरातील अनेक संशयित ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. पाकिस्तानस्थित गुंड शहजाद भट्टी भारतीय तरुणांना लक्ष्य करत असल्याची गुप्त माहिती एटीएसला मिळाली होती.

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Maharashtra ATS ची सर्वात मोठी कारवाई! पाकिस्तानी गुंड शहजाद भट्टीशी संबंधित ११२ संशयित ताब्यात,

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विस्तार
  • एटीएसच्या पथकांनी शुक्रवारी पहाटे संशयितांच्या ठिकाणांना वेढा घातला आणि कोणालाही पळून जाण्याची संधी न देता ११२ जणांना ताब्यात घेतले
  • संशयितांचे मोबाईल, लॅपटॉप आणि सोशल मीडिया अकाउंट्स (फेसबुक, टेलिग्राम, व्हॉट्सॲप) एटीएसच्या सायबर सेलद्वारे स्कॅन
  • एटीएसच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ११२ संशयितांपैकी काही मुख्य सूत्रधार असण्याची शक्यता
Maharashtra ATS Raid News: महाराष्ट्रातील सुरक्षा यंत्रणांनी देशविरोधी कारवाया आणि सोशल मीडियाद्वारे तरुणांची दिशाभूल करणाऱ्या नेटवर्कवर आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) शुक्रवारी सकाळी राज्यभरात एक मोठी मोहीम सुरू केली. या जलद कारवाईचा भाग म्हणून, राज्यातील विविध भागांतील एकूण ११२ जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. या सर्वांवर पाकिस्तानस्थित कुख्यात गुंड शहजाद भट्टीशी संबंध असल्याचा गंभीर आरोप आहे.

एटीएसची सर्व १४ युनिट्स कारवाईत

मिळालेल्या माहितीनुसार, या कारवाईसाठी महाराष्ट्र एटीएसची सर्व १४ युनिट्स तैनात करण्यात आली होती. शुक्रवारी पहाटे, सुरक्षा यंत्रणांच्या पथकांनी राज्यभरातील अनेक संशयित ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. पाकिस्तानस्थित गुंड शहजाद भट्टी भारतीय तरुणांना लक्ष्य करत असल्याची गुप्त माहिती एटीएसला मिळाली होती. तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांशी संपर्क साधत होता आणि त्यांना देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी चिथावणी देत ​​होता.

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महाराष्ट्र एटीएस राज्यभरातील अनेक ठिकाणी शोधमोहीम राबवली जात आहे. पाकिस्तानस्थित गुंड शहजाद भट्टीसोबत काही व्यक्तींच्या कथित सोशल मीडिया संबंधांच्या तपासाच्या संदर्भात ही कारवाई केली जात आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा रोड, सांगली, सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे छापे टाकले जात आहेत.

सोशल मीडिया हे षडयंत्राचे एक नवीन शस्त्र

प्राथमिक तपासानुसार, पाकिस्तानी सूत्रधार तरुणांचे ब्रेनवॉशिंग करण्यासाठी इंस्टाग्राम, टेलिग्राम आणि फेसबुकसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करत होते. संशयितांच्या फोन आणि इंटरनेट चॅट्सच्या तपासणीत भट्टी नेटवर्कशी संबंध असल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. या नेटवर्कने महाराष्ट्रात कोणतेही मोठे दहशतवादी हल्ले किंवा अशांतता घडवण्याचा कट रचला होता का, हे निश्चित करण्यासाठी एटीएसचे वरिष्ठ अधिकारी सध्या या ११२ व्यक्तींची बंद दाराआड कसून चौकशी करत आहेत.

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शहजाद भट्टी कोण आहे?

पाकिस्तानमधील लाहोरचा रहिवासी असलेला शहजाद भट्टी गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर आहे. अंदाजे ४५ वर्षीय भट्टीवर भारतातील दहशतवादी भरती, कट्टरतावाद आणि हेरगिरीच्या कारवायांशी संबंधित डझनहून अधिक प्रकरणांचे आरोप आहेत. तो सध्या दुबईतून आपले नेटवर्क चालवतो आणि पाकिस्तान व मध्य-पूर्वेदरम्यान वारंवार प्रवास करतो. मार्च २०२४ मध्ये जालंधरमध्ये युट्युबर रॉजर संधूच्या घरावर झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्यात आणि मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येतील मुख्य सूत्रधार झीशान अख्तरला भारतातून पळून जाण्यास मदत केल्याप्रकरणी त्याचा सहभाग असल्याचे म्हटले जाते. सूत्रांनुसार, भट्टीचे पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय (ISI) सोबत घनिष्ठ संबंध आहेत आणि तो भारतीय तरुणांना कट्टरतावादी बनवण्याचे काम करत आहे.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तराखंडमध्ये त्याच्या विरोधात अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) सुद्धा त्याच्यावर दोन गुन्हे दाखल केले आहेत, ज्यात भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १५२ (सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता राखण्यास बाधा आणणारी कृत्ये) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

 

 

Web Title: Maharashtra ats mega raid 112 suspects detained links pakistani gangster shahzad bhatti

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Published On: Jul 10, 2026 | 12:20 PM

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