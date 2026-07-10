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हे फक्त भारतातच होऊ शकते! थेट रस्त्याच्या मध्यभागी बैलाच्या कुशीत झोपला पठ्ठ्या; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा

Updated On: Jul 10, 2026 | 12:26 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक पठ्ठ्या थेट रस्त्याच्या मधोमध झोपला आहे. त्याच्यासोबत एक बैलदेखील असून आजूबाजूने गाड्या फिरत असूनही दोघेही निवांत झोपले आहे. हे पाहून नेटकरी थक्का झाले आहेत. तसेच काहींनी व्हिडिओची मज्जाही लुटली आहे.

Viral Video

हे फक्त भारतातच होऊ शकते! थेट रस्त्याच्या मध्यभागी बैलासोबत झोपला पठ्ठ्या; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • हे फक्त भारतातच होऊ शकते
  • थेट रस्त्याच्या मध्यभागी बैलासोबत झोपला पठ्ठ्या
  • VIDEO पाहून नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा
सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या सोशल मीडियावर एक अजब प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल हत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी थक्कही झाले आहेत आणि त्यांना हसू आवरणेही कठीण होत आहे. एक पठ्ठ्या थेट रस्त्याच्या मधोमध झोपला आहे. थक्क करणारी बाब म्हणजे हा पठ्ठ्या बैलाला डोकं ठेकवून झोपला आहे. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांनी पठ्ठ्याची मज्जा घेतली आहे.

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काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक बैल रस्त्याच्या मधोमध शांतपणे झोपलेला आहे. धक्कादायक म्हणजे एक पठ्ठ्याला कवटाळून झोपलेला आहे. पठ्ठ्या त्याला डोकं टेकवनू आरामशीर झोपला आहे. आजूबाजूने गाड्यांची लोकांची रहदारी सुरु आहे. पण या दोघांनाही जगाचं काय सोयरसुतक नाही. बैल देखील अत्यंत शांतपणे बसून आहे. हे पाहून आसपासचे लोकही चकित झाले आहे. लोक याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगान व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @TARUNspeakss या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ छत्तीसगढ येथील रायपूरचा असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी मजेदार मीम्स आणि कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने मजेशीरपण लिहिले आहे की, दोघेह शेअर मार्केटचे ट्रेडर दिसतात, तर दुसऱ्या एका हे फक्त भारतातच होऊ शकते असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एका नेटकऱ्या बायकोशी भांडण झालं वाटतं दोघांचे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man sleeps with bull in middle of road viral video

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Published On: Jul 10, 2026 | 12:26 PM

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