हे फक्त भारतातच होऊ शकते! थेट रस्त्याच्या मध्यभागी बैलाच्या कुशीत झोपला पठ्ठ्या; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक बैल रस्त्याच्या मधोमध शांतपणे झोपलेला आहे. धक्कादायक म्हणजे एक पठ्ठ्याला कवटाळून झोपलेला आहे. पठ्ठ्या त्याला डोकं टेकवनू आरामशीर झोपला आहे. आजूबाजूने गाड्यांची लोकांची रहदारी सुरु आहे. पण या दोघांनाही जगाचं काय सोयरसुतक नाही. बैल देखील अत्यंत शांतपणे बसून आहे. हे पाहून आसपासचे लोकही चकित झाले आहे. लोक याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगान व्हायरल होत आहे.
India is just so random bro😭😭 Bro is literally sleeping in Bull’s lap😂😂 pic.twitter.com/qNgvi0z6Tt — Tarun Gautam (@TARUNspeakss) July 8, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @TARUNspeakss या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ छत्तीसगढ येथील रायपूरचा असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी मजेदार मीम्स आणि कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने मजेशीरपण लिहिले आहे की, दोघेह शेअर मार्केटचे ट्रेडर दिसतात, तर दुसऱ्या एका हे फक्त भारतातच होऊ शकते असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एका नेटकऱ्या बायकोशी भांडण झालं वाटतं दोघांचे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.