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Covid Symptoms : कोरोनाची पुन्हा धास्ती? आंध्र प्रदेशात फुफ्फुसांच्या संसर्गामुळे 46 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू

Updated On: Jul 10, 2026 | 12:26 PM IST
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सारांश

आंध्र प्रदेशातील कडप्पा येथे कोरोनासदृश लक्षणे आणि फुफ्फुसांमध्ये गंभीर संसर्ग झाल्यानंतर 46 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट करण्यासाठी आरोग्य विभागाने रुग्णाचे नमुने पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेकडे (NIV) तपासणीसाठी पाठवले असून, अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा आहे.

कोरोनाची पुन्हा धास्ती? आंध्र प्रदेशात फुफ्फुसांच्या संसर्गामुळे 46 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू

कोरोनाची पुन्हा धास्ती? आंध्र प्रदेशात फुफ्फुसांच्या संसर्गामुळे 46 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू

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विस्तार
  • आंध्र प्रदेशात संशयास्पद कोविड मृत्यू
  • नमुने तपासणीसाठी पुण्यातील NIV कडे पाठवले
  • कोरोनासदृश लक्षणांनंतर 46 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू
  • मृत्यूचे नेमके कारण शोधण्यासाठी NIV कडे नमुने
India Covid Update : कोविड-१९ च्या धोक्यामुळे देशातील आरोग्य विभाग पुन्हा एकदा सतर्क झाला आहे. आंध्र प्रदेशातील कडप्पा जिल्ह्यातून एक अत्यंत चिंताजनक प्रकरण समोर आले आहे, जिथे कोविडसारखी गंभीर लक्षणे असलेल्या एका ४६ वर्षीय व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

गुरुवारी (9 जुलै 2026) झालेल्या या संशयास्पद मृत्यूच्या बातमीने परिसरात मोठ्या प्रमाणावर घबराट पसरली आहे. सध्या, आरोग्य अधिकारी या प्रकरणात सावधगिरीने कार्यवाही करत असून, मृत्यूचे नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी पुण्यातील प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेच्या (NIV) अंतिम विषाणूशास्त्र अहवालाची वाट पाहत आहेत.

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चार दिवस उपचार चालल्यानंतर, संसर्ग फुफ्फुसांपर्यंत पसरला

रुग्णालयातील अधिकृत सूत्रांनुसार, कडप्पा येथील मासपेटा येथील रहिवासी असलेली ही व्यक्ती काही काळापासून आजारी होती. श्वास घेण्यास तीव्र त्रास आणि कोविड-१९ सारखी लक्षणे दिसू लागल्यानंतर ४ जुलै रोजी त्याला कडप्पा येथील शासकीय सामान्य रुग्णालयात (GGH-RIMS) दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांनी रुग्णाची तपासणी केली असता, त्यांच्या लक्षात आले की गंभीर आणि जीवघेणा संसर्ग त्याच्या दोन्ही फुफ्फुसांमध्ये पसरला होता. पुढील चार दिवस, डॉक्टरांच्या एका विशेषज्ञ पथकाने त्याला वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि सर्वोत्तम उपचार दिले, परंतु संसर्गाच्या वेगाने पसरल्यामुळे त्याची प्रकृती खालावत गेली आणि अखेरीस त्याचा मृत्यू झाला.

मद्यपानाचे व्यसन आणि कोविड-१९ चा दुहेरी हल्ला?

रुग्णालयाच्या अंतर्गत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत व्यक्तीला अति मद्यपानाची सवय होती. डॉक्टरांना संशय आहे की, अति मद्यपानामुळे त्याचे यकृत आणि रोगप्रतिकारशक्ती आधीच कमकुवत झाली होती, ज्यामुळे त्याचा फुफ्फुसाचा आजार आणि श्वसनाच्या समस्या अधिकच वाढल्या. तथापि, फुफ्फुसाच्या संसर्गाचे आक्रमक स्वरूप पाहता, डॉक्टरांना प्रबळ संशय आहे की हा कोरोना विषाणूचा एक नवीन किंवा गंभीर प्रकार असू शकतो.

नमुने पुण्यात पाठवले

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, जिल्ह्याचे प्रभारी जिल्हा वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी (DMHO) डॉ. रवी बाबू यांनी परिस्थिती स्पष्ट केली. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, रुग्णाच्या फुफ्फुसाची स्थिती अत्यंत खालावली होती. मृत्यूचे नेमके आणि शास्त्रीय कारण निश्चित करण्यासाठी, आम्ही रुग्णाचे जैविक नमुने पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेत (NIV) पाठवले आहेत. डॉ. रवी बाबू यांनी जनतेला कोणत्याही अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आणि घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, पुण्याहून अंतिम विषाणूशास्त्र अहवाल मिळाल्यानंतरच मृत्यू कोविड-१९ मुळे झाला की दुसऱ्या श्वसन विषाणूमुळे, याचा निश्चित दावा केला जाऊ शकतो. आरोग्य विभाग सध्या मृताच्या संपर्कात आलेल्या लोकांवर लक्ष ठेवून आहे.

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Web Title: Andhra pradesh suspected covid death lung infection niv pune

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Published On: Jul 10, 2026 | 12:26 PM

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