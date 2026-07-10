Typhoon Bavi update : चीन आणि तैवानवर गंभीर संकट! ताशी 162 किमी वेगाने पुढे सरकत आहे बावी चक्रीवादळ, 50 जणांचा मृत्यू

Typhoon Bavi update 2026 : सध्या संपूर्ण आशिया पॅसिफिक क्षेत्रावर निसर्गाने मोठे संकट आणले आहे. चीन (China) आणि तैवान सध्या एकामागून एक येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत आहेत. ‘मेसॅक’ (Maysak) वादळाच्या विनाशकारी तडाख्यानंतर आता आणखी एक महाभयंकर ‘बावी’ (Bavi) चक्रीवादळ वेगाने चीनच्या पूर्व किनाऱ्याकडे सरकत आहे. या चक्रीवादळामुळे दोन्ही देशांमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला असून, मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस होण्याची भीती हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. देशातील विविध भागांत गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पाऊस, पूर आणि वादळांमुळे आतापर्यंत ५० लोकांचा बळी गेला आहे. या भीषण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी चीन आणि तैवानने युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे.
हवामानशास्त्रज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बावी चक्रीवादळाच्या वाऱ्यांचा वेग सध्या ताशी १६२ किलोमीटरवर पोहोचला आहे. हे वादळ तैवानच्या उत्तरेकडून पुढे सरकत असून, शनिवार रात्रीपर्यंत ते चीनच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची दाट शक्यता आहे. शांघायच्या दक्षिणेला असलेल्या फुजियान आणि झेजियांग प्रांतांच्या सीमावर्ती भागांना याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो. या चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे तैवान आणि चीनच्या किनारपट्टी भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
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वादळाचा धोका लक्षात घेता तैवानची राजधानी तैपेईमधील सर्व शाळा तातडीने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तैवानमधील सुमारे २.३ कोटी नागरिक या संभाव्य आपत्तीचा सामना करण्यासाठी तयारी करत आहेत. तैवानच्या सेंट्रल न्यूज एजन्सीनुसार, जपान आणि हाँगकाँगला जाणारी अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे शनिवारपर्यंत रद्द करण्यात आली आहेत. तसेच, समुद्रात निर्माण होणाऱ्या उत्तुंग लाटांपासून संरक्षण करण्यासाठी उत्तर तैवानमधील बंदरांमध्ये मासेमारीच्या बोटी सुरक्षितपणे नांगरून ठेवण्यात आल्या आहेत.
🚨 Breaking: Typhoon Bavi will not make landfall in Taiwan, but its 380-kilometer radius threatens millions on both sides of the Strait.
★ https://t.co/QSshGovAwN ★ pic.twitter.com/LV0AfIav9E — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) July 10, 2026
credit – social media and Twitter
वादळाची भीषणता लक्षात घेऊन चिनी प्रशासनाने सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. झेजियांग प्रांतातून आतापर्यंत १७,००० हून अधिक लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. समुद्रातील रौद्र रूप आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे फुजियान प्रांतातील फेरी सेवा पूर्णपणे स्थगित करण्यात आली आहे. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशासनाने १,७०,००० बचाव कर्मचाऱ्यांची फौज तैनात केली आहे. पॅसिफिक महासागरात निर्माण झालेल्या या वादळाची तीव्रता ‘सुपर टायफून’च्या पातळीवरून किंचित कमी झाली असली, तरी हे वादळ किनारपट्टीवर मोठा विध्वंस घडवून आणू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
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चीनसाठी हे संकट दुहेरी ठरले आहे, कारण यापूर्वीच आलेल्या उष्णकटिबंधीय ‘मेसॅक’ वादळाने दक्षिण चीनमधील ग्वांग्शी प्रदेशात विक्रमी पाऊस पाडला होता. मेसॅकमुळे आलेल्या भीषण पुरात ३९ लोकांचा मृत्यू झाला, तर अन्य घटनांमध्ये ११ जणांना जीव गमवावा लागला. हांगझोऊ भागात एक धरण फुटल्यामुळे गढूळ पाणी थेट रहिवासी भागात शिरले होते, ज्यामुळे हजारो लोक अनेक दिवस इमारतींच्या छतावर अडकून पडले होते. त्या जखमा ताज्या असतानाच आता ‘बावी’ चक्रीवादळाने प्रशासनाची चिंता वाढवली आहे.