भारतीय संरक्षण दलाची ताकद वाढणार! ११४ राफेल जेट आणि ६ पी-८आय विमाने खरेदीला DAC कडून मान्यता; शत्रूचा होणार विनाश

अंदाजे ₹३.२५ लाख कोटी किमतीचा हा करार भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संरक्षण खरेदींपैकी एक मानला जातो. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भारत भेटीपूर्वी, दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक संबंधांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
भारतीय हवाई दलाकडे सध्या अंदाजे २९ स्क्वॉड्रन आहेत, तर गरज ४२ असण्याचा अंदाज आहे. जुन्या विमानांच्या निवृत्तीमुळे आधुनिक लढाऊ विमानांची तातडीने आवश्यकता होती. या करारामुळे स्क्वॉड्रनची संख्या अंदाजे ३५-३६ पर्यंत वाढू शकते.
राफेल हे हवेतून हवेत, हवेतून जमिनीवर आणि सागरी हल्ल्यांसाठी सक्षम असलेले बहु-भूमिका लढाऊ विमान आहे. ते SCALP क्रूझ क्षेपणास्त्र, उल्का हवेतून हवेत क्षेपणास्त्र, हॅमर प्रिसिजन-मार्गदर्शित शस्त्रे, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आणि आधुनिक रडारने सुसज्ज आहे. भारताने ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान राफेल विमानांचा वापर देखील केला, ज्याने अचूक हल्ल्यांसाठी आपली क्षमता दर्शविली. हवाई दलाचे उपप्रमुख एअर मार्शल नागेश कपूर यांच्या मते, राफेलसारख्या आधुनिक विमानांमुळे हवाई दलाच्या क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल आणि प्रादेशिक सुरक्षा आव्हानांना तोंड देणे सोपे होईल.
भारतीय नौदलासाठी सहा अतिरिक्त पी-८आय पोसायडॉन विमानांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. ही बोईंग-निर्मित लांब पल्ल्याची सागरी देखरेख विमाने आहेत जी शत्रूच्या पाणबुड्या, जहाजे आणि हवाई हालचाली शोधण्यास सक्षम आहेत. भारताकडे आधीच १२ पी-८आय विमाने आहेत. या नवीन विमानांच्या समावेशामुळे हिंद महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा आणि देखरेख क्षमता आणखी मजबूत होतील.
पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी हा करार सरकार-ते-सरकार आधारावर असेल. हा करार तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य देतो. गेल्या वर्षी भारत आणि फ्रान्समध्ये डसॉल्ट एव्हिएशन आणि टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेड यांच्यात झालेल्या करारांमुळे ही प्रक्रिया वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.
