Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • India Approves 114 Rafale Jets And 6 P8i Aircraft Purchase Dac Update

भारतीय संरक्षण दलाची ताकद वाढणार! ११४ राफेल जेट आणि ६ पी-८आय विमाने खरेदीला DAC कडून मान्यता; शत्रूचा होणार विनाश

India Rafale Deal: राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण परिषदेच्या मंजुरीनंतर भारताला नौदलासाठी ११४ राफेल जेट आणि ६ पी८आय विमाने मिळतील.

Updated On: Feb 12, 2026 | 06:17 PM
भारतीय संरक्षण दलाची ताकद वाढणार! ११४ राफेल जेट आणि ६ पी-८आय विमाने खरेदीला DAC कडून मान्यता (Photo Credit- X)

भारतीय संरक्षण दलाची ताकद वाढणार! ११४ राफेल जेट आणि ६ पी-८आय विमाने खरेदीला DAC कडून मान्यता (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • भारतीय संरक्षण दलाची ताकद वाढणार!
  • ११४ राफेल जेट आणि ६ पी-८आय विमाने खरेदीला DAC कडून मान्यता
  • शत्रूचा होणार विनाश
India Rafale Jets Deal: भारताच्या लष्करी सामर्थ्याला आणखी चालना मिळणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. भारतीय नौदलासाठी सहा अतिरिक्त P-8I सागरी जासूसी विमाने खरेदी करण्यासही मान्यता दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या DAC बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा मंत्रिमंडळ समिती (CCS) कडून या प्रस्तावाला आता अंतिम मंजुरीची वाट पाहत आहे.

आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण करार

अंदाजे ₹३.२५ लाख कोटी किमतीचा हा करार भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संरक्षण खरेदींपैकी एक मानला जातो. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भारत भेटीपूर्वी, दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक संबंधांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

हा करार का आवश्यक आहे?

भारतीय हवाई दलाकडे सध्या अंदाजे २९ स्क्वॉड्रन आहेत, तर गरज ४२ असण्याचा अंदाज आहे. जुन्या विमानांच्या निवृत्तीमुळे आधुनिक लढाऊ विमानांची तातडीने आवश्यकता होती. या करारामुळे स्क्वॉड्रनची संख्या अंदाजे ३५-३६ पर्यंत वाढू शकते.

राफेल कराराचे प्रमुख मुद्दे

  • १८ राफेल विमाने थेट फ्रान्सकडून उड्डाण-योग्य स्थितीत खरेदी केली जातील.
  • उर्वरित ९६ विमाने भारतात तयार केली जातील.
  • स्वदेशी सामग्रीचा वाटा सुरुवातीला ३०% पेक्षा जास्त आणि नंतर ६०% पेक्षा जास्त असू शकतो.
  • ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देताना हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण
  • काही विमाने दोन-सीटर असतील आणि प्रशिक्षणासाठी वापरली जातील.
भारतीय हवाई दलाकडे आधीच दोन स्क्वॉड्रनमध्ये ३६ राफेल विमाने आहेत. शेवटच्या ‘सी’ प्रकाराची डिलिव्हरी डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण झाली.

पोखरणच्या रणांगणावर ‘रुद्र शक्ती’ गडगडाट; अपाचे हेलिकॉप्टरच्या घिरट्या, तोफा अन्…;

राफेलची ताकद

राफेल हे हवेतून हवेत, हवेतून जमिनीवर आणि सागरी हल्ल्यांसाठी सक्षम असलेले बहु-भूमिका लढाऊ विमान आहे. ते SCALP क्रूझ क्षेपणास्त्र, उल्का हवेतून हवेत क्षेपणास्त्र, हॅमर प्रिसिजन-मार्गदर्शित शस्त्रे, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आणि आधुनिक रडारने सुसज्ज आहे. भारताने ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान राफेल विमानांचा वापर देखील केला, ज्याने अचूक हल्ल्यांसाठी आपली क्षमता दर्शविली. हवाई दलाचे उपप्रमुख एअर मार्शल नागेश कपूर यांच्या मते, राफेलसारख्या आधुनिक विमानांमुळे हवाई दलाच्या क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल आणि प्रादेशिक सुरक्षा आव्हानांना तोंड देणे सोपे होईल.

नौदलालाही मिळेल चालना

भारतीय नौदलासाठी सहा अतिरिक्त पी-८आय पोसायडॉन विमानांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. ही बोईंग-निर्मित लांब पल्ल्याची सागरी देखरेख विमाने आहेत जी शत्रूच्या पाणबुड्या, जहाजे आणि हवाई हालचाली शोधण्यास सक्षम आहेत. भारताकडे आधीच १२ पी-८आय विमाने आहेत. या नवीन विमानांच्या समावेशामुळे हिंद महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा आणि देखरेख क्षमता आणखी मजबूत होतील.

तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर भर

पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी हा करार सरकार-ते-सरकार आधारावर असेल. हा करार तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य देतो. गेल्या वर्षी भारत आणि फ्रान्समध्ये डसॉल्ट एव्हिएशन आणि टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेड यांच्यात झालेल्या करारांमुळे ही प्रक्रिया वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.

२०२०मध्ये चिनी सैन्याशी संघर्ष अन राजनाथ सिंहांचा फोन…; माजी CDS मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकात नेमकं काय म्हटलंय

Web Title: India approves 114 rafale jets and 6 p8i aircraft purchase dac update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 06:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पोखरणच्या रणांगणावर ‘रुद्र शक्ती’ गडगडाट; अपाचे हेलिकॉप्टरच्या घिरट्या, तोफा अन्…;
1

पोखरणच्या रणांगणावर ‘रुद्र शक्ती’ गडगडाट; अपाचे हेलिकॉप्टरच्या घिरट्या, तोफा अन्…;

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतीय संरक्षण दलाची ताकद वाढणार! ११४ राफेल जेट आणि ६ पी-८आय विमाने खरेदीला DAC कडून मान्यता; शत्रूचा होणार विनाश

भारतीय संरक्षण दलाची ताकद वाढणार! ११४ राफेल जेट आणि ६ पी-८आय विमाने खरेदीला DAC कडून मान्यता; शत्रूचा होणार विनाश

Feb 12, 2026 | 06:17 PM
Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील

Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील

Feb 12, 2026 | 06:10 PM
भूमि पेडणेकरने 300 कोटींच्या बजेटच्या चित्रपटाला का दिला नकार? अभिनेत्रीने स्वतःच सांगितलं खरं कारण

भूमि पेडणेकरने 300 कोटींच्या बजेटच्या चित्रपटाला का दिला नकार? अभिनेत्रीने स्वतःच सांगितलं खरं कारण

Feb 12, 2026 | 06:10 PM
“भारतात परत येईपर्यंत याचिकेवर सुनावणी होणार नाही…”, मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याला फटकारले

“भारतात परत येईपर्यंत याचिकेवर सुनावणी होणार नाही…”, मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याला फटकारले

Feb 12, 2026 | 06:07 PM
मावळच्या प्रलंबित विकासकामांवर लक्ष द्यावे; जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत MLA सुनील शेळकेंची ठोस भूमिका

मावळच्या प्रलंबित विकासकामांवर लक्ष द्यावे; जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत MLA सुनील शेळकेंची ठोस भूमिका

Feb 12, 2026 | 06:05 PM
Bhago Mobility आणि Honda ची भागीदारी! पुढील 3 वर्षात देशभर इलेक्ट्रिक दुचाकी तैनात करण्याची योजना

Bhago Mobility आणि Honda ची भागीदारी! पुढील 3 वर्षात देशभर इलेक्ट्रिक दुचाकी तैनात करण्याची योजना

Feb 12, 2026 | 06:01 PM
NEP vs ITA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवर इटलीच ठरली बॉस! अँथनी-जस्टिन जोडीच्या खेळीने नेपाळचा 10 विकेट्सने पराभव 

NEP vs ITA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवर इटलीच ठरली बॉस! अँथनी-जस्टिन जोडीच्या खेळीने नेपाळचा 10 विकेट्सने पराभव 

Feb 12, 2026 | 05:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM