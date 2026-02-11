पोखरणच्या रणांगणावर ‘रुद्र शक्ती’ गडगडाट; अपाचे हेलिकॉप्टरच्या घिरट्या, तोफा अन्…;

दक्षिण कमांड प्रमुखांकडून युद्धसज्जतेचा आढावा
रुद्र ब्रिगेडतर्फे आयोजित करण्यात आला युद्ध सराव
लष्करी कारवाया करण्याची क्षमता तपासणे हा मुख्य उद्देश
पुणे: राजस्थानातील पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजवर रणगाड्यांची गर्जना, तोफांचा दणदणाट आणि आकाशात घिरट्या घालणारी अपाचे हेलिकॉप्टर्स यांच्या साक्षीने पार पडलेल्या ‘एक्सरसाइज रुद्र शक्ती’मधून भारतीय लष्कराने आधुनिक रणांगणासाठीची आपली सज्जता पुन्हा अधोरेखित केली. दक्षिण कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांनी या युद्धाभ्यासाचा आढावा घेत सैनिकांच्या तयारीचे कौतुक केले.रुद्र ब्रिगेडतर्फे आयोजित हा सर्वांगिण (ऑल-आर्म्स) सराव प्रत्यक्ष गोळीबारासह पार पडला. बदलत्या युद्धपरिस्थितीत उच्च तीव्रतेच्या समन्वित लष्करी कारवाया करण्याची क्षमता तपासणे हा या सरावाचा मुख्य उद्देश होता. यापूर्वी झालेल्या ‘एक्सरसाइज अखंड प्रहार’च्या पुढील टप्पा म्हणून ‘रुद्र शक्ती’ आयोजित करण्यात आली.
या सरावात यांत्रिक दल, तोफखाना, हवाई संरक्षण युनिट्स, आर्मी एव्हिएशनची एएलएच-डब्ल्यूएसआय आणि अपाचे हेलिकॉप्टर्स तसेच मानवरहित हवाई प्रणाली(यूएएस) व काउंटर-यूएएस तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात आला. जमीन, आकाश आणि डिजिटल क्षेत्रांमधील अचूक समन्वयातून लष्कराने आपले युद्धकौशल्य प्रदर्शित केले.
आढाव्यादरम्यान ले. जनरल सेठ यांनी सैनिकांशी संवाद साधत त्यांच्या उच्च दर्जाच्या प्रशिक्षणाचे, व्यावसायिकतेचे आणि ऑपरेशनल तत्परतेचे विशेष कौतुक केले. वेग, अचूकता आणि संघभावनेच्या जोरावर गुंतागुंतीच्या मोहिमा यशस्वीपणे पार पाडण्याची क्षमता उल्लेखनीय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘रुद्र शक्ती’ हा सराव भारतीय लष्करातील सुरू असलेल्या आधुनिकीकरणाचा ठोस पुरावा मानला जात असून नव्या रणनिती, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि संघटनात्मक नवकल्पनांच्या आधारे भविष्यातील सुरक्षाआव्हानांना तोंड देण्यासाठी लष्कर सज्ज असल्याचा स्पष्ट संदेश यानिमित्ताने देण्यात आला.
दक्षिण कमांडतर्फे औंध मिलिटरी स्टेशन येथील मिलिटरी-सिव्हिल फ्युजन नोडमध्ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल सीआयएसएफ जवानांसाठी आयोजित दोन आठवड्यांच्या विशेष प्रशिक्षण कॅप्सूलचा ३१ जानेवारी रोजी यशस्वी समारोप झाला. या प्रशिक्षणाचा समारोप ‘एकता शक्ती’ या व्हॅलिडेशन सरावाने करण्यात आला. या प्रशिक्षणाचा उद्देश जटिल आणि बदलत्या सुरक्षा परिस्थितींमध्ये प्रथम प्रतिसाद देणाऱ्या सीआयएसएफ कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि सज्जता वाढवणे हा होता. प्रशिक्षणामध्ये क्विक रिएक्शन टीम ड्रिल्स, मूलभूत फील्ड व बॅटल क्राफ्ट, फायरिंग तसेच मार्शल आर्ट्स यांचा समावेश होता, ज्यामुळे सहभागी जवानांना आपत्कालीन परिस्थितीत जलद आणि प्रभावी प्रतिसाद देण्याचे कौशल्य विकसित झाले.